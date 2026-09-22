Килиан Мбапе категоричен за „Златната топка“: Ще бъда разочарован, ако не я спечеля

Нападателят на Реал (Мадрид) и френския национален отбор Килиан Мбапе изрази пълна увереност в шансовете си за спечелване на „Златната топка“. Суперзвездата подчерта, че отличната му индивидуална форма и впечатляващата му головова статистика през последната година го поставят сред основните фаворити за най-престижното индивидуално отличие във футбола.
„Имах страхотна година на индивидуално ниво и знам, че точно това е най-важният критерий за спечелване на Златната топка. Бях най-резултатен във всички състезания. Дълбоко в себе си усещам, че това може да бъде моята година“, заявява офанзивният състезател.
Мбапе не скри високите си амбиции и призна, че евентуално разминаване с трофея би било тежък удар за него: „Ще се чувствам наистина разочарован, ако не я спечеля. Когато един истински състезател не победи, той неизбежно се чувства така. Състезателният ми дух ще бъде наранен“. Изказването на французина затяга интригата в очакване на официалното обявяване на победителя в категорията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАНТАЗЬОР
17:17 22.09.2026
2 Някой
Коментиран от #4, #7
17:25 22.09.2026
3 гост
17:30 22.09.2026
4 Герги
До коментар #2 от "Някой":Вярно вкара,но да спечели Титлата...тя отиде в Испания...Просто не е редно сам да се изтъква...нека другите да решат..
17:31 22.09.2026
5 Тиква
17:33 22.09.2026
6 Маймуна камилар
17:36 22.09.2026
7 Понеже е много "велик"
До коментар #2 от "Някой":Затова като напусна ПСЖ и те 2 сезона подред взимат титлата в ШЛ.Този е тотален карък. С него Реал също нема да хване ръка в никой турнир.
17:48 22.09.2026