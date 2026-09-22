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Килиан Мбапе категоричен за „Златната топка“: Ще бъда разочарован, ако не я спечеля

Килиан Мбапе категоричен за „Златната топка“: Ще бъда разочарован, ако не я спечеля

22 Септември, 2026 17:06 427 7

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  • индивидуални отличия-
  • футболни новини

„Имах страхотна година на индивидуално ниво", споделя футболистът на Реал Мадрид

Килиан Мбапе категоричен за „Златната топка“: Ще бъда разочарован, ако не я спечеля - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал (Мадрид) и френския национален отбор Килиан Мбапе изрази пълна увереност в шансовете си за спечелване на „Златната топка“. Суперзвездата подчерта, че отличната му индивидуална форма и впечатляващата му головова статистика през последната година го поставят сред основните фаворити за най-престижното индивидуално отличие във футбола.

„Имах страхотна година на индивидуално ниво и знам, че точно това е най-важният критерий за спечелване на Златната топка. Бях най-резултатен във всички състезания. Дълбоко в себе си усещам, че това може да бъде моята година“, заявява офанзивният състезател.

Мбапе не скри високите си амбиции и призна, че евентуално разминаване с трофея би било тежък удар за него: „Ще се чувствам наистина разочарован, ако не я спечеля. Когато един истински състезател не победи, той неизбежно се чувства така. Състезателният ми дух ще бъде наранен“. Изказването на французина затяга интригата в очакване на официалното обявяване на победителя в категорията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАНТАЗЬОР

    10 1 Отговор
    КАК ДА Я СПЕЧЕЛИШ КАТО ЗАД ГЪРБА СИ НЯМАШ НИКАКВА ЗНАЧИМА ТИТЛА,НИТО СВЕТОВНА,НИТО ШЛ. ДА СТАНЕШ ЗАТОВА ,ЧЕ ОТ МНОГО ФИНОВЕ САМ СЕ ЗАМАЯВАШ. СМЕШНИК

    17:17 22.09.2026

  • 2 Някой

    0 7 Отговор
    Кой друг я заслужава повече? На световното вкара 10 гола! Други за цял сезон не вкарват толкова. Рекордьор е на световни с 22 гола и то от 22 мача. Отделно всички останали голове. Има 15 гола в ШЛ за предният сезон - най-много от всички и 3-и най-резултате за цялата статистика. Общо дават 57 гола за сезона.

    Коментиран от #4, #7

    17:25 22.09.2026

  • 3 гост

    7 0 Отговор
    Каква Златна топка събува опушеният...Толкова време в Реал и една купа не може да вземе,та какво се напъва като гладен на ......провали се и на Световното..

    17:30 22.09.2026

  • 4 Герги

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Вярно вкара,но да спечели Титлата...тя отиде в Испания...Просто не е редно сам да се изтъква...нека другите да решат..

    17:31 22.09.2026

  • 5 Тиква

    3 0 Отговор
    Нагли, арогантно поведение,нищо мъжко вече няма в тези "ЗвИзди", поколение на чалгарите.

    17:33 22.09.2026

  • 6 Маймуна камилар

    4 0 Отговор
    и златна топка. Извинявайте .....нищо лично но всички го наблюдавахме на световното. Не става и ако му я подарят ще бъде краят на инфантино. Не че не е възможно след като имаше в последния филм на disney оцапана от сажди Снежанка но.....

    17:36 22.09.2026

  • 7 Понеже е много "велик"

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Затова като напусна ПСЖ и те 2 сезона подред взимат титлата в ШЛ.Този е тотален карък. С него Реал също нема да хване ръка в никой турнир.

    17:48 22.09.2026

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