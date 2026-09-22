Франция прегази Румъния в „Арена София“ и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей 2026

Олимпийският шампион Франция не остави никакви шансове на Румъния и спечели с категоричното 3:0 гейма (25:16, 25:19, 25:19) в предпоследния четвъртфинален сблъсък от Европейското първенство по волейбол за мъже, изигран в столичното съоръжение „Арена София“.

Първият гейм започна оспорвано, като румънският тим поддържаше равенството до 13:13 точки, след което класата и безапелационният ритъм на френските състезатели надделяха. Развоят във втората и третата част бе аналогичен – Румъния оказваше съпротива единствено в началните разигравания, след което Тео Форе и Матис Ено поведоха Франция към убедителния успех.

Така „петлите“ взеха сладък реванш срещу Румъния за драматичното си поражение с 2:3 гейма в груповата фаза, което бе и единственото им до момента в турнира, и заслужено си осигуриха място сред четирите най-добри отбора на Стария континент.