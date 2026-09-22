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Франция прегази Румъния в „Арена София“ и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей 2026

Франция прегази Румъния в „Арена София“ и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей 2026

22 Септември, 2026 19:29 185 0

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Категоричен успех с 3:0 гейма

Франция прегази Румъния в „Арена София“ и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Франция не остави никакви шансове на Румъния и спечели с категоричното 3:0 гейма (25:16, 25:19, 25:19) в предпоследния четвъртфинален сблъсък от Европейското първенство по волейбол за мъже, изигран в столичното съоръжение „Арена София“.

Първият гейм започна оспорвано, като румънският тим поддържаше равенството до 13:13 точки, след което класата и безапелационният ритъм на френските състезатели надделяха. Развоят във втората и третата част бе аналогичен – Румъния оказваше съпротива единствено в началните разигравания, след което Тео Форе и Матис Ено поведоха Франция към убедителния успех.

Така „петлите“ взеха сладък реванш срещу Румъния за драматичното си поражение с 2:3 гейма в груповата фаза, което бе и единственото им до момента в турнира, и заслужено си осигуриха място сред четирите най-добри отбора на Стария континент.


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