Принцеса Даяна планирала нов живот в Африка

Принцеса Даяна е обмисляла да напусне Великобритания и да започне нов живот в Южна Африка с голямата си любов – сърдечния хирург д-р Хаснат Хан. Това разкрива брат ѝ Чарлз Спенсър в новите си мемоари „Swan Song: Diana, My Sister“, публикувани близо 30 години след смъртта на принцесата.

Според Спенсър плановете на сестра му били достатъчно сериозни, за да потърси съдействието на прочутия южноафрикански кардиохирург Кристиан Барнард, извършил първата успешна трансплантация на човешко сърце.

Даяна се надявала Барнард да помогне на Хаснат Хан да намери работа в болницата Groote Schuur в Кейптаун. Според разказа на Спенсър Барнард действително проучвал възможностите за подходящо място за британско-пакистанския хирург.

През март 1997 г., само пет месеца преди смъртта си, Даяна посещава брат си в Кейптаун. По думите му пътуването имало и много лична цел – принцесата искала сама да прецени дали Южна Африка би могла да се превърне в убежище за нея и Хан, далеч от постоянния медиен интерес във Великобритания.

Спенсър описва желанието ѝ като мечта за спокоен и нормален живот. По това време синовете ѝ Уилям и Хари учат в Итън, а Даяна търси възможност да изгради бъдеще извън ограниченията и публичността, които съпътстват живота ѝ във Великобритания.

По време на престоя си в Южна Африка тя се среща и с президента Нелсън Мандела – среща, организирана със съдействието на брат ѝ.

Тайната любов на Даяна

Даяна и Хаснат Хан се запознават през 1995 г. в лондонската Royal Brompton Hospital. Принцесата е там, за да посети съпруга на своя приятелка, претърпял сърдечна операция. Именно там среща хирурга, който скоро се превръща в най-сериозната ѝ връзка след раздялата с тогавашния принц Чарлз.

Двамата успяват да пазят отношенията си далеч от общественото внимание близо две години. Даяна понякога използвала перуки и други начини да остане неразпозната, когато излизала с Хан. Той от своя страна се опитвал да избягва светлините на прожекторите.

Връзката била достатъчно сериозна, за да обсъждат брак. Бившият иконом на Даяна Пол Бърел свидетелства през 2008 г., че тя дори го помолила да проучи възможността за дискретна сватбена церемония между християнка и мюсюлманин.

Принцесата посещава и Пакистан, където се среща с членове на семейството на Хан. По-ранни свидетелства на хора от нейното обкръжение потвърждават, че двамата са разговаряли за брак и за възможността да живеят извън Великобритания.

Защо връзката се разпада

Основната пречка пред общото им бъдеще се оказва огромният обществен интерес към Даяна. Самият Хан по-късно обяснява пред разследващите смъртта ѝ, че не вярвал, че би могъл да води нормален живот като неин съпруг.

Връзката им приключва през лятото на 1997 г. – само седмици преди смъртта на принцесата. След това Даяна започва отношения с Доди ал Файед.