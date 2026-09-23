Извадиха Ювентус Малчика от Трета лига

Отборът на Ювентус (Малчика) бе изваден от Северозападната Трета футболна лига след второто си поредно неявяване за мач от първенството, съобщиха от Зоналния съвет във Велико Търново.

Тимът не успя да събере необходимия брой играчи и не пътува за Мездра в предходния кръг. По-рано през настоящата кампания отборът от село Малчика не пътува и за визитата си срещу дубъла на Етър (Велико Търново), когато беше наказан с парична санкция и му бяха отнети три точки от актива.

След това тимът излезе с едва седем души срещу Янтра (Полски Тръмбеш), допусна четири гола за 13 минути и един от играчите на "бианконерите" получи травма, което доведе до ново служебно поражение. Тогава с 0:7.

Ето какво съобщават от Зоналния съвет на БФС град Велико Търново:

"Относно неявяване на срещата от страна на ФК "Ювентус-95" с. Малчика - 5 кръг на IMPERIABET Трета лига "Северозападна" група между отборите на ОФК Локомотив гр. Мездра - ФК Ювентус-95 с. Малчика, насрочена на 19.09.2026 г. от 17:00 ч.

По точка първа:

СТК взе решение: На основание чл. 24, ал.1, буква/б/ от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2026/2027 г., при следващ случай измежду горепосочените (без да е необходимо нарушението да е от същия характер) - налага се дисциплинарно наказание преместване на отбора на ФК "Ювентус - 95" с. Малчика в по-ниско ниво (следващото по низходящ ред) за следващата спортно - състезателна година без право да довърши участието си в настоящата спортно - състезателна година.

На основание чл. 24, ал. 11, буква (а) от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2026/2027 г - когато на ФК бъде наложено наказание преместване в по - долно ниво или група преди завършване на есенния полусезон - резултатите от играните от него до този момент срещи се анулират.

Надяваме се, че мъжкият футбол в Малчика ще се завърне много скоро и Ювентус пак ще бъде неизменна част от Северозападната Трета лига!"