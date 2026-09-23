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ЦСКА влиза в решаващи 6 месеца пред УЕФА
  Тема: Известни личности

ЦСКА влиза в решаващи 6 месеца пред УЕФА

23 Септември, 2026 14:02, обновена 23 Септември, 2026 15:53 1 635 2

  • цска софия-
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  • финансов феърплей-
  • христо янев-
  • валтер папазки

Клубът е под отложена санкция за 450 000 евро и трябва да покрие финансовите изисквания до края на тригодишния изпитателен срок

ЦСКА влиза в решаващи 6 месеца пред УЕФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА София влиза в решаващ период пред УЕФА, след като европейската централа остави в сила отложена санкция от 450 000 евро с тригодишен изпитателен срок, който обхваща сезоните 2024/25, 2025/26 и 2026/27. Ако клубът не покрие изискванията за платежоспособност в рамките на този срок, наказанието може да бъде активирано и да доведе до служебно изключване от следващото европейско състезание, за което се класира. Решението е на Клубния финансов контролен орган на УЕФА, съобщи УЕФА.

В актуалните правила на централата клубовете се оценяват по системата за финансова устойчивост, която е наследник на стария модел за финансов феърплей. УЕФА извършва мониторинг върху финансовото състояние на отборите по сезони и междинни срокове, а целта е клубовете да спазват изискванията за платежоспособност и контрол върху разходите. В този контекст за ЦСКА важи и отложената мярка от май 2024 г.

Какво реши УЕФА

На 17 май 2024 г. УЕФА обяви, че е финализирала оценката си за правилата за просрочени задължения за сезон 2023/24. Сред санкционираните клубове е и ЦСКА София, на когото е наложена финансова санкция от 450 000 евро. За клуба е предвидено и условно изключване от европейските турнири за три сезона, което ще се приложи само ако не бъдат изпълнени финансовите изисквания през 2024/25, 2025/26 и 2026/27.

УЕФА посочва, че правилата ѝ за финансова устойчивост се прилагат чрез клубен мониторинг и обхващат три основни принципа - платежоспособност, стабилност и контрол на разходите. Според централата те са част от по-широката рамка за участие в мъжките клубни турнири.

Според същия материал клубът е преминал първите две години от периода под ново управление без проблем с лиценза. Ако и третата година завърши без нарушение, УЕФА може да свали тежката санкция и да прекрати по-строгите проверки. Това би дало на клуба по-голяма свобода при планирането на летния трансферен прозорец през 2027 г.

По данни на УЕФА мониторингът върху клубните финанси е част от стандартната процедура за участие в европейските турнири. За ЦСКА това означава, че всяко отклонение от изискванията може да има преки спортни последствия, а не само финансова тежест.

Източници: УЕФА, Sportal


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Левски 1914

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    А от УЕФА знаят ли ,че това МЕНТЕ играе с лиценза на Етрополе?

    14:54 23.09.2026

  • 2 Завърнал се

    3 1 Отговор
    Горно уйно чакат да си дадат лиценза и те да изкарат някое евро и да се преместят в София, споко тоя филм вече го гледахме, що пак не, а баламурниците ги чакат на новия стадион.

    15:34 23.09.2026

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