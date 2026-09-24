U2 обявиха новия си албум „Carnaval de Luz“ – първият с нов материал от 2017 г.

U2 обявиха заглавието на новия си албум – „Carnaval de Luz“, или „Карнавал на светлината“. Новината беше разкрита от Боно по време на специален подкаст на The Irish Times, посветен на историята на една от най-известните ирландски рок групи.

„Carnaval de Luz“ ще бъде първият албум на U2 с нов оригинален материал след „Songs of Experience“ от 2017 г.

Боно разкри заглавието

По време на разговора Боно първоначално се поколебал дали може да съобщи името на албума. След това потвърдил, че той ще носи заглавието „Carnaval de Luz“.

Вокалистът не разкри пълния списък с песни, нито официалната дата на издаване.

Заглавието в превод от португалски и испански може да бъде предадено като „Карнавал на светлината“.

Новата музика идва в годината на 50-годишнината

Анонсът идва в специален момент за U2. През 2026 г. групата отбелязва 50 години от създаването си.

Боно, The Edge, Адам Клейтън и Лари Мълън-младши започват да свирят заедно в Дъблин през 1976 г.

Половинвековният юбилей се превръща в един от най-важните моменти в историята на групата, а новият албум се очаква да бъде сред основните музикални събития около годишнината.

Днес излиза „Silencio“

Междувременно на 24 септември U2 представят новия сингъл „Silencio“. Това е вторият сингъл, свързан с предстоящия албум. По-рано през годината групата представи „Street of Dreams“.

Новите песни дават първа представа за посоката, в която U2 поемат след дългата пауза от пълноценен студиен албум с оригинален материал.

Почти девет години след „Songs of Experience“

Последният студиен албум на U2 с изцяло нов оригинален материал беше „Songs of Experience“, издаден през декември 2017 г.

През 2023 г. групата пусна „Songs of Surrender“, но той беше различен проект – колекция от нови версии и преаранжирани записи на песни от по-ранните периоди на U2.

Това означава, че „Carnaval de Luz“ ще бъде първият пълноценен албум с нови песни на групата от близо девет години.

Все още няма точна дата

Въпреки че заглавието вече е официално известно, точната дата на излизане на „Carnaval de Luz“ все още не е обявена.

Очаква се U2 да разкрият допълнителни подробности за албума, включително списъка с песни и датата на премиерата.

За феновете на групата това ще бъде първият нов албум с оригинален материал след дълго очакване.

А за самите U2 той идва в символичен момент – 50 години след началото на една от най-дългите и успешни истории в рок музиката.