Премиерът на Англия иска бирата да се върне по трибуните

Премиерът на Великобритания Анди Бърнъм заяви, че забраната за пиене на алкохол по трибуните на футболните стадиони в Англия може да бъде премахната. В момента употребата на алкохол по време на мачове е забранена в първите пет нива на английския футбол – от Висшата лига до Националната лига. Ограничението е въведено през 1985 г. заради сериозните проблеми с футболното хулиганство по онова време.

Бърнъм, който е известен привърженик на Евертън, отдавна смята забраната за несправедлива. По време на визитата си в Ню Йорк той отново защити позицията си. „Не смятам, че е справедливо футболните фенове да бъдат третирани по този начин. Това законодателство датира от епоха, в която футболът беше много различен, и вярвам, че има основания да премахнем тази дискриминация“, заяви премиерът. Той добави, че промяната може първоначално да бъде въведена само като тест в определени мачове или стадиони.

На противоположното мнение е британското звено за полицейска дейност във футбола. Оттам поискаха среща с Бърнъм, за да обсъдят предложението и да обяснят потенциалните последици за сигурността. Според звеното футболът продължава да има повече случаи на насилие и криминално поведение от други спортове, макар и извършителите да са малцинство. Оттам посочват и алкохола като фактор, който често присъства при прояви на насилие и нарушения на обществения ред.

Футболната асоциация на привържениците подкрепи идеята на премиера. Председателят ѝ Том Грейтрекс заяви, че е несправедливо футболните фенове да бъдат криминализирани за това, че пият бира по време на мач, докато същото е позволено на други спортни и музикални събития. Той посочи, че в женския футбол вече са провеждани успешни тестове, при които зрителите могат да консумират алкохол на трибуните, а Футболната лига отдавна подкрепя подобен експеримент.