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Премиерът на Англия иска бирата да се върне по трибуните

Премиерът на Англия иска бирата да се върне по трибуните

24 Септември, 2026 07:56 595 5

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Анди Бърнъм смята, че забраната за употреба на алкохол по време на футболни мачове е остаряла и може да бъде премахната на пробен принцип

Премиерът на Англия иска бирата да се върне по трибуните - 1
Снимка: shutterstock.com
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Премиерът на Великобритания Анди Бърнъм заяви, че забраната за пиене на алкохол по трибуните на футболните стадиони в Англия може да бъде премахната. В момента употребата на алкохол по време на мачове е забранена в първите пет нива на английския футбол – от Висшата лига до Националната лига. Ограничението е въведено през 1985 г. заради сериозните проблеми с футболното хулиганство по онова време.

Бърнъм, който е известен привърженик на Евертън, отдавна смята забраната за несправедлива. По време на визитата си в Ню Йорк той отново защити позицията си. „Не смятам, че е справедливо футболните фенове да бъдат третирани по този начин. Това законодателство датира от епоха, в която футболът беше много различен, и вярвам, че има основания да премахнем тази дискриминация“, заяви премиерът. Той добави, че промяната може първоначално да бъде въведена само като тест в определени мачове или стадиони.

На противоположното мнение е британското звено за полицейска дейност във футбола. Оттам поискаха среща с Бърнъм, за да обсъдят предложението и да обяснят потенциалните последици за сигурността. Според звеното футболът продължава да има повече случаи на насилие и криминално поведение от други спортове, макар и извършителите да са малцинство. Оттам посочват и алкохола като фактор, който често присъства при прояви на насилие и нарушения на обществения ред.

Футболната асоциация на привържениците подкрепи идеята на премиера. Председателят ѝ Том Грейтрекс заяви, че е несправедливо футболните фенове да бъдат криминализирани за това, че пият бира по време на мач, докато същото е позволено на други спортни и музикални събития. Той посочи, че в женския футбол вече са провеждани успешни тестове, при които зрителите могат да консумират алкохол на трибуните, а Футболната лига отдавна подкрепя подобен експеримент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    3 1 Отговор
    Тази премиера няма ли други въпроси за решаване, всичко в невеликата им британия вече цъфнало и вързало, та се занимава с някаква бира...
    Ха!

    08:01 24.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ХОКЕЙНА ИГРА БЕЗ БИРА
    И БЕЙЗБОЛ БЕЗ БИРА И ХОТ ДОГ
    ....
    СА ВСЕ ЕДНОН ЖЕНИ БЕЗ ЦИЦИ :)

    08:03 24.09.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Съгласен съм, но трябва да върнат и семките слънчоглед.

    08:04 24.09.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    И аз съм съгласен. Но освен семките, също и дрогата трябва да се върне по трибуните. С течение на времето, постепенно. Както е казал Овертон.😎

    08:08 24.09.2026

  • 5 Стига бе

    1 0 Отговор
    Знаете ли колко е неприятно да ти седи някакъв казан около теб и да ти лъха на джибри екстра качество.

    08:27 24.09.2026

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