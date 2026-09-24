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Стефан Антонов за кризата с горивата: Пакетът от мерки на властта е като леката пехота – не е извадена тежката артилерия

Стефан Антонов за кризата с горивата: Пакетът от мерки на властта е като леката пехота – не е извадена тежката артилерия

24 Септември, 2026 09:04 452 11

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  • поскъпване-
  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • рафинерия-
  • лукойл

Ниският акциз и ДДС правят голямата разлика на колонката, но забраната за износ и печалбите на рафинерията будят въпроси, смята Цветомир Николов

Стефан Антонов за кризата с горивата: Пакетът от мерки на властта е като леката пехота – не е извадена тежката артилерия - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е номер едно в Европейския съюз по поскъпване на горивата - 34,5% за година. Само за месец дизелът е скочил с 13,5%, пресмята бТВ.

В отговор държавата обявява мерки за над 300 милиона евро, а за 2027 г. предлага по-високи данъчни облекчения, нов праг за регистрация по ДДС и по-големи ваучери за храна.

„Пакетът от мерки до момента е нещо като леката пехота – не е извадена тежката артилерия. В същото време трябва да си дадем сметка за три фактора. Първият е, че държавата ни се намира в състояние на това да отчете рекорден бюджетен дефицит – тоест ресурсът е сериозно ограничен“, коментира в „Тази сутрин“ Стефан Антонов, журналист и финансов експерт.

„Второ, ако изключим пазарни изкривявания и злоупотреби с монополно или картелно положение, за което регулаторите трябва да следят. Третото нещо е, че имаме както глобален инфлационен цикъл, така и огромно увеличение на паричното предлагане в България“, посочи Антонов.

През изминалата година в България са влети 9% от БВП под формата на заемите, които изтегли правителството на Желязков. Банките са отпуснали кредити за още 9 милиарда евро от миналия юни до този юни – тоест 16% расте паричното предлагане само по линия на банковото кредитиране“, обясни експертът.

„Ако ние имаме такова наливане на пари в икономиката, това означава, че част от шока се компенсира в това, че обществото започва да живее на заем и поддържа стандарта си на живот със заем. Това по никакъв начин не е устойчиво“, каза той.

„Относителният дял, който виждаме като ръст, се дължи на факта, че българските горива имат ниска база. Причината за това е, че имаме нисък данък и акциз на фона на останалите държави членки“, каза от своя страна Цветомир Николов, анализатор в програма „Енергетика и климат“ в Център за изследване на демокрацията.

„Предполагам са сравнявани цени на дребно и зависи дали преди или след данъци са сравнявани – предполагам след данъци. Оттам се вижда големият ръст на цената. Иначе при търговията преди данъци на дребно по данни на ЕК ние се падаме малко под средното за ЕС – около 10% по-евтини горива имаме преди данъци“, поясни Николов.

По думите му ниският акциз и ниското ДДС са това, което прави голямата разлика на колонката за потребителите спрямо тези в Германия, например.

При забрана за износа за българските горива, имаме голям излишък както на бензин, така и на дизел, което би трябвало да потиска цените. Дори да приемаме факта, че ние следваме плътно международните цени и игнорираме факта за износа, то тогава рафинерията прави голяма печалба. Тук се появяват много въпроси“, коментира Цветомир Николов.

На въпрос как това, че отново се разрешава износът на горива ще се отрази на цените, той заяви, че не би трябвало да има значим икономически шок, но със сигурност ще се види ускорен ръст на цените, защото търсенето ще се увеличи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ОХ КЕФ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "кокор спецова":

    ПРЕДСТАВИ СИ КАТО ПРИСТИГНЕ ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ

    09:14 24.09.2026

  • 3 Шапкарите на Радев

    5 4 Отговор
    поддържат висока инфлация и растящи цени, понеже 50 % от данъчните приходи в бюджета идват от ДДС. Като сложим и акцизите- стват 65 %.
    По този начин се поддържа един фалшив и кух инфлационен ръст на БВП, който ще ни излезе през носа, особено на бедните, болните , безработните и т.н.
    Ще продължарт да теглят заеми- вътрешни и външни, за да запълват дупката в бюджета.
    А дефицитът почти не е мръднал, а в края на годината обикновено тепърва предстоят големи плащания!

    09:14 24.09.2026

  • 4 Хмм

    5 0 Отговор
    този журналист като го гледам се сещам занадеждата - да нахраним журналистите

    09:25 24.09.2026

  • 5 червен папирог

    1 1 Отговор
    крад крад крад

    09:27 24.09.2026

  • 6 ристю

    3 0 Отговор
    Маалеей,този десният какъв е дебел!

    09:30 24.09.2026

  • 7 Мунчо да си прибира

    5 2 Отговор
    некадърниците и да се спасяват, защото идват тоягите...

    09:31 24.09.2026

  • 8 кнотгъ

    2 1 Отговор
    Жълтопаветните маймуни пригласят на педиЛама Мирчо селандурина от ПП и ДБ педофили и на жужето Ниско, "бият" Русия от сутрин до вечер и арестуват Владимир Путин във всяко студио където видят микрофон, а сега цяла България плаща скъпите цени на горивата. Още малко ако са в парламента тези лъжци и ще плащаме още по скъпо. Когато глупак е в управлението винаги се плаща цената от тези дето ги търпят. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда цените. Не стига че ги храним по 10 хиляди евро на месец, ами сега им плащаме и за това че са глупаци. Цените ще хвърчат с тези глупаци.

    09:31 24.09.2026

  • 9 Въй

    0 0 Отговор
    Тежката артилерия е де що кашик.

    09:41 24.09.2026

  • 10 Лазар

    0 0 Отговор
    Откога правенето на нищо и неадекватните мерки от Реверсивните пружинки е лека пехота?
    В България,дето войска няма,ще стреляме със 105 мм.гаубици!Рундьов се рее в небесата!

    09:50 24.09.2026

  • 11 ЧОЧО

    0 1 Отговор
    Българина е много алчен, мисли , че ще живее вечно.

    09:52 24.09.2026

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