Кирил Вълчев: Президентската институция трябва да търси съгласие

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви в сутрешния блок на БНТ, че вижда основната роля на президентската институция в постигането на съгласие по важните за страната въпроси. В интервю той подчерта значението на Конституцията, правовия ред и устойчивостта на демократичните институции.
Той посочи, че никога не е бил член на политическа партия и определи политическите си възгледи като основани на стремежа да вижда доброто у хората и да критикува конкретни действия, а не личности.
По думите му президентът и вицепрезидентът са самостоятелни фигури, въпреки че се избират заедно. Вълчев заяви, че при необходимост би критикувал действия на президента, като се придържа към принципа да се оценяват конкретни действия, а не хората.
Кирил Вълчев подчерта още, че двойката (той и Илияна Йотова) е издигната от инициативен комитет с подкрепа от различни политически сили.
Според него политическите партии са важна част от демокрацията и е необходимо да се работи за възстановяване на доверието към тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3, #9, #16
11:20 24.09.2026
2 Задължително "трябва да търси"
Прилича на некадърна мисирка
Коментиран от #13
11:23 24.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе какво съгласие от дебили и крадци?
11:27 24.09.2026
5 Герги
11:28 24.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кина
11:30 24.09.2026
8 Конспиратор
Инициативен комитет, сформиран като коалиция от представители на партии, срамежливо подкрепен от прогресивна партия и старателно организиран от нея, което ни убеждава, че кандидат двойката "нямат" общо с партии.
11:32 24.09.2026
9 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":А ти да вземеш да си оправиш диференциала, че хлопа като на прехлопан евреин. Гледай и да не те намерят че много са ти навити. Ама и намирането ще стане, работим по темата.
11:36 24.09.2026
10 Прилича на
Коментиран от #15
11:41 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Що Си Не Крепиш !
След Като Тази работа !
Не Е За Теб !
11:47 24.09.2026
13 Кво Съгласие ?
До коментар #2 от "Задължително "трябва да търси"":Имаш !
Конституция !
И Закон !
Съгласие Да не се изпълняват Ли ?
11:50 24.09.2026
14 Европеец
До коментар #11 от "ужас":Ами прав си..... Петрохуанците са нечистопътни.....
11:50 24.09.2026
15 Европеец
До коментар #10 от "Прилича на":Прав си....Петрохуанската кръстоска с биволица има нужда и от домашен любимец, в случая пуделче......
11:53 24.09.2026
16 Трол
До коментар #1 от "честен ционист":Това е пуделът на г-жа Йотова, затова така изглежда.
11:53 24.09.2026