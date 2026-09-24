Кирил Вълчев: Президентската институция трябва да търси съгласие

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви в сутрешния блок на БНТ, че вижда основната роля на президентската институция в постигането на съгласие по важните за страната въпроси. В интервю той подчерта значението на Конституцията, правовия ред и устойчивостта на демократичните институции.

Той посочи, че никога не е бил член на политическа партия и определи политическите си възгледи като основани на стремежа да вижда доброто у хората и да критикува конкретни действия, а не личности.

По думите му президентът и вицепрезидентът са самостоятелни фигури, въпреки че се избират заедно. Вълчев заяви, че при необходимост би критикувал действия на президента, като се придържа към принципа да се оценяват конкретни действия, а не хората.

Кирил Вълчев подчерта още, че двойката (той и Илияна Йотова) е издигната от инициативен комитет с подкрепа от различни политически сили.

Според него политическите партии са важна част от демокрацията и е необходимо да се работи за възстановяване на доверието към тях.