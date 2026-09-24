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Кирил Вълчев: Президентската институция трябва да търси съгласие

Кирил Вълчев: Президентската институция трябва да търси съгласие

24 Септември, 2026 11:19 405 16

  • кирил вълчев-
  • президент-
  • избори

Политическите партии са важна част от демокрацията и е необходимо да се работи за възстановяване на доверието към тях

Кирил Вълчев: Президентската институция трябва да търси съгласие - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви в сутрешния блок на БНТ, че вижда основната роля на президентската институция в постигането на съгласие по важните за страната въпроси. В интервю той подчерта значението на Конституцията, правовия ред и устойчивостта на демократичните институции.

Той посочи, че никога не е бил член на политическа партия и определи политическите си възгледи като основани на стремежа да вижда доброто у хората и да критикува конкретни действия, а не личности.

По думите му президентът и вицепрезидентът са самостоятелни фигури, въпреки че се избират заедно. Вълчев заяви, че при необходимост би критикувал действия на президента, като се придържа към принципа да се оценяват конкретни действия, а не хората.

Кирил Вълчев подчерта още, че двойката (той и Илияна Йотова) е издигната от инициативен комитет с подкрепа от различни политически сили.

Според него политическите партии са важна част от демокрацията и е необходимо да се работи за възстановяване на доверието към тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 10 Отговор
    Този да вземе да се обръсне поне за изборите, че все едно лапнал врабче.

    Коментиран от #3, #9, #16

    11:20 24.09.2026

  • 2 Задължително "трябва да търси"

    4 0 Отговор
    съгласие и още по-задължително е да намира съгласие за пътя на копринката и пътя на белото!
    Прилича на некадърна мисирка

    Коментиран от #13

    11:23 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе какво съгласие от дебили и крадци?

    4 0 Отговор
    Бяха приписали едни думи на български политик от миналия век: "Со кротце , со благо и со малко кютек." Това ти е то съгласието. Вече има изкуствен интелект. установяваш кое е правилното и рационалното и който не е съгласен и иска да прахосва и краде му показваш дебелия край на неокастрената гьостерица и ето ти съгласие, мир и любов, от които народът ще е доволен, а не само някои крадливи индивиди.

    11:27 24.09.2026

  • 5 Герги

    0 0 Отговор
    Съгласие както го правеше Радев с юмрука заедно с патерицата си Йотова,такова ли ще Ви е съгласието,а ..не...мерси съм.

    11:28 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кина

    3 0 Отговор
    Заместник клозета на Йотова ще я дръпне към дъното..!

    11:30 24.09.2026

  • 8 Конспиратор

    2 0 Отговор
    -------Кирил Вълчев подчерта още, че двойката (той и Илияна Йотова) е издигната от инициативен комитет с подкрепа от различни политически сили.--------
    Инициативен комитет, сформиран като коалиция от представители на партии, срамежливо подкрепен от прогресивна партия и старателно организиран от нея, което ни убеждава, че кандидат двойката "нямат" общо с партии.

    11:32 24.09.2026

  • 9 Ганчо

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А ти да вземеш да си оправиш диференциала, че хлопа като на прехлопан евреин. Гледай и да не те намерят че много са ти навити. Ама и намирането ще стане, работим по темата.

    11:36 24.09.2026

  • 10 Прилича на

    5 0 Отговор
    домашен любимец йоцин

    Коментиран от #15

    11:41 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Що Си Не Крепиш !

    2 0 Отговор
    Писалката !

    След Като Тази работа !

    Не Е За Теб !

    11:47 24.09.2026

  • 13 Кво Съгласие ?

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Задължително "трябва да търси"":

    Имаш !

    Конституция !

    И Закон !

    Съгласие Да не се изпълняват Ли ?

    11:50 24.09.2026

  • 14 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ужас":

    Ами прав си..... Петрохуанците са нечистопътни.....

    11:50 24.09.2026

  • 15 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Прилича на":

    Прав си....Петрохуанската кръстоска с биволица има нужда и от домашен любимец, в случая пуделче......

    11:53 24.09.2026

  • 16 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това е пуделът на г-жа Йотова, затова така изглежда.

    11:53 24.09.2026

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