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Педро Санчес призова за премахване на ветото в Съвета за сигурност на ООН

Педро Санчес призова за премахване на ветото в Съвета за сигурност на ООН

24 Септември, 2026 11:16 527 10

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Испанският премиер настоява за по-равнопоставено регионално представителство и жена от Латинска Америка за следващ генерален секретар на ООН

Педро Санчес призова за премахване на ветото в Съвета за сигурност на ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН, която да осигури по-справедливо представителство на различните региони и да премахне правото на вето на постоянните членове, предава News.bg.

В речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк Санчес заяви, че международните институции трябва да се адаптират към днешната геополитическа действителност. Според него нито една държава не трябва да има възможност да бъде „съдия по собственото си дело“, независимо от политическата и икономическата си мощ.

Испанският премиер предупреди и за опити за отслабване на многостранните институции. По думите му подкопаването на международните правила започва с поставянето им под съмнение, след което те се нарушават, когато държавите очакват, че няма да има последствия. Санчес призова за възстановяване на доверието в ООН.

Той изрази и подкрепа следващият генерален секретар на организацията да бъде жена от Латинска Америка. Санчес отбеляза, че досегашните титуляри на поста са били мъже. В момента тече процедурата за избор на наследник на Антониу Гутериш, чийто мандат приключва в края на 2026 г.

По миграционната тема Санчес заяви, че Испания ще продължи да поставя човешките права в основата на политиката си и няма да третира мигрантите като враг. Той коментира и масовото преминаване на границата при Сеута през юли, когато в рамките на кратък период в района са се насочили над 70 000 души. Испанските власти по-късно заявиха, че няма конкретни доказателства за организиране на потока от мароканското правителство.

Реформата на Съвета за сигурност остава част от продължаващите междуправителствени преговори в рамките на Общото събрание. Съветът има 15 членове, като петте постоянни държави - САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция - разполагат с право на вето.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    12 1 Отговор
    ООН се провали като организация.. Дядя Вова ви обясни отдавна, че е време за реформа

    Коментиран от #8, #9

    11:18 24.09.2026

  • 2 баце оод фалира

    3 7 Отговор
    на педалите за палестина и копейките с чалми им съвпадат опорките

    11:23 24.09.2026

  • 3 Ко речи?

    13 1 Отговор
    "Той изрази и подкрепа следващият генерален секретар на организацията да бъде жена от Латинска Америка." по пол, къде е родом или по качества за заемания пост ще ги търсим? Проблемът на ООН-то е че мери с различен аршин на база лобита. "да се адаптират към днешната геополитическа действителност." та нали Вие политиците я създадохте тази днешна геополитическа действителност

    11:27 24.09.2026

  • 4 Овчар

    5 3 Отговор
    Русия , Китай , Брикс са на страната на Испания..! Испания не иска конфронтация с Русия и Иран.! Това е причината Китай да забрани със закон износа на редкоземни елементи без които Сащ не може да произвежда бомби ..! Това е неудобната истина която пък дава предимство на хутите и Пакистан..!

    Коментиран от #6, #7

    11:27 24.09.2026

  • 5 педрохан санчез

    4 2 Отговор
    следващия генрелен секретар на оон ще бъде джендър мигрант ислямист социалист

    11:30 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 когато бях овчарче

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    моля гледайте си стадото и не ни занимавайте с конспиративни геополитически сценарий

    11:34 24.09.2026

  • 8 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Всички искат да се премахне ветото на петте големи..... Но петте големи победителите след края на втората световна война създадоха ООН с цел тая организация да предотвратява нови войни..... Вероятно ще има някаква реформа, но не е много голяма.... Германия и Япония не виждам как бих станали постоянни членове на съвета за сигурност..... Ако иска да са такива нека да разпалят отново световна война и да е спечелят и тогава да предявяват претенции.....

    Коментиран от #10

    11:45 24.09.2026

  • 9 Антирашист 4607

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Дядя вова става само да предизвиква жертви и да се сравнява с хитлер !

    12:01 24.09.2026

  • 10 Антирашист 4607

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Не си европеец а чист рашист ! Пусин искал нов световен ред ,ще го постигне само с тсв . Това е новият хитлер !

    12:07 24.09.2026

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