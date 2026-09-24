Педро Санчес призова за премахване на ветото в Съвета за сигурност на ООН

Испанският премиер Педро Санчес призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН, която да осигури по-справедливо представителство на различните региони и да премахне правото на вето на постоянните членове, предава News.bg.

В речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк Санчес заяви, че международните институции трябва да се адаптират към днешната геополитическа действителност. Според него нито една държава не трябва да има възможност да бъде „съдия по собственото си дело“, независимо от политическата и икономическата си мощ.

Испанският премиер предупреди и за опити за отслабване на многостранните институции. По думите му подкопаването на международните правила започва с поставянето им под съмнение, след което те се нарушават, когато държавите очакват, че няма да има последствия. Санчес призова за възстановяване на доверието в ООН.

Той изрази и подкрепа следващият генерален секретар на организацията да бъде жена от Латинска Америка. Санчес отбеляза, че досегашните титуляри на поста са били мъже. В момента тече процедурата за избор на наследник на Антониу Гутериш, чийто мандат приключва в края на 2026 г.

По миграционната тема Санчес заяви, че Испания ще продължи да поставя човешките права в основата на политиката си и няма да третира мигрантите като враг. Той коментира и масовото преминаване на границата при Сеута през юли, когато в рамките на кратък период в района са се насочили над 70 000 души. Испанските власти по-късно заявиха, че няма конкретни доказателства за организиране на потока от мароканското правителство.

Реформата на Съвета за сигурност остава част от продължаващите междуправителствени преговори в рамките на Общото събрание. Съветът има 15 членове, като петте постоянни държави - САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция - разполагат с право на вето.