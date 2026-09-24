Натали Трифонова развълнува феновете с нежен момент от първия рожден ден на малкия Арън (ВИДЕО)

Натали Трифонова сподели вълнуващ момент с последователите си в социалните мрежи, отбелязвайки първия рожден ден на сина си Арън. С нежно видео и емоционално послание тя отпразнува специалния ден, пише woman.bg.

В кратък клип, публикуван в профила ѝ, се вижда как малкият рожденик спи спокойно, докато майка му отброява последните минути до настъпването на първата му годинка. „Честит първи рожден ден, мило мое момче! Обичам те повече от всичко!“, написа Трифонова към кадрите, които бързо събраха хиляди реакции и благопожелания.

Феновете на телевизионната звезда отправиха сърдечни поздрави към малкия Арън, пожелавайки му здраве, щастливо детство и безкрайна обич. Те поздравиха и Натали за най-важната ѝ роля в живота – тази на майка.

Натали Трифонова след раждането: Светът вече е по-красив

Измина точно една година, откакто водещата на bTV обяви раждането на своя първороден син. Името Арън има древноеврейски произход и носи значението на „високопочитан“ или „избраник“. Малко след щастливото събитие тя сподели и първа снимка с бебето с думите: „Светът вече е по-красив!“

Натали Трифонова за майчинството

По време на бременността си Натали постепенно намали професионалните си ангажименти, за да се посвети на очакването на своя наследник. В първото си интервю след раждането, дадено за предаването „Тази неделя“, тя разказа, че ежедневието ѝ се е променило изцяло. „Работа, ангажименти – всичко вече е на заден план. Защото има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него“, сподели тогава тя.

Трифонова признава, че се е притеснявала от безсънните нощи и трудностите в началото, но страховете ѝ се оказали напразни. Тя описва сина си като изключително спокойно дете и се определя като „голяма късметлийка“, тъй като Арън е „кротък и не плаче много“.

От погачата до сцената – специалните моменти на Натали и Арън

Натали не крие от последователите си всеки важен етап от живота на сина си. Тя отпразнува първия му месец с видео на малките му крачета, а по-късно спази и българската традиция, организирайки погача за навършването на 40 дни. На ритуала малкият Арън бе орисан за здраве и късмет от три поколения жени в семейството – майка, баба и прабаба.

Натали е взела и отговорното решение да съхрани стволови клетки на сина си, споделяйки, че макар да се надява никога да не се наложи да ги използва, това ѝ дава спокойствие като родител.

Междувременно тя направи и първите си стъпки към завръщане на сцената. През март Трифонова се включи в мюзикъла „Продуцентите“ на Държавна опера Пловдив, като тогава с вълнение отбеляза, че „този път ще ме гледа и един малък мъж“.