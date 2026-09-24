Няколко признака, че зимните гуми са за боклука

Когато температурите паднат, а пътната настилка се покрие с леден филм или киша, единственнойта връзка между автомобила и асфалта си остават четирите петна контактна площ, всяко с размер колкото човешка длан. Но през студените месеци това е особено важно и именно поради тази причина контролът върху износването на зимните гуми не е въпрос на субективна преценка, а критично изискваниe за безопасност.

Първият и най-важен индикатор за годност е дълбочината на протектора. Критичната граница, под която зимната гума губи своите работни характеристики, е точно 4 мм. При стойности под този праг каналите на грайфера вече не успяват да отвеждат ефективно водата и снежната каша извън контактната зона, което драстично увеличава риска от аквапланинг. Ако в началото на зимния сезон измерването показва стойност около 4 мм, смяната не бива да се отлага, тъй като в процеса на експлоатация грайферът ще падне под допустимия минимум.

Геометрията на износване също разкрива скрити дефекти по ходовата част. Когато грайферът се износва асиметрично, на петна или предимно по външните и вътрешните ръбове, причината обикновено се крие в неправилен реглаж на предния или задния мост, компрометирано окачване или системно шофиране с некоректно налягане. Дори общата дълбочина на протектора да изглежда формално в нормите, подобен комплект реагира непредсказуемо при рязко спиране или бърза промяна на посоката.

Външните физически деформации изискват незабавна реакция. Появата на издутини или така наречените "хернии" по страничния борд означава скъсана вътрешна кордна конструкция. Подобна повреда не подлежи на никакъв ремонт и прави гумата негодна, тъй като съществува реален риск от внезапно пръсване по време на движение. По същия начин дълбоките напуквания по каучуковата смес, причинени най-често от неправилно съхранение на сухо и горещо място или естествено стареене на материала, застрашават структурната цялост на целия комплект.

Изключително важен фактор, който много водачи пренебрегват, е възрастта на гумата, отбелязана чрез нейния DOT код върху страничния борд. Този четирицифрен индекс показва точното време на производство – първите две цифри обозначават седмицата, а последните две – годината на производство. С течение на времето химическият състав на каучука се втвърдява и губи своите еластични свойства, необходими за ниски температури. Дори гума с добър грайфер, чийто DOT код показва възраст над 5 или 6 години, вече не гарантира необходимото сцепление върху заснежени пътища, тъй като материалът става прекалено твърд.

Зимните условия не търпят компромиси с материалите, а навременната диагностика на автомобилните гуми остава най-добрата превенция срещу инциденти на пътя.