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Андрей Райчев за Гюров: Този човек няма какво да каже. Политическият му език е кастриран!

Андрей Райчев за Гюров: Този човек няма какво да каже. Политическият му език е кастриран!

24 Септември, 2026 11:04 1 307 84

  • андрей райчев-
  • гюров-
  • йотова-
  • костадинов-
  • президент-
  • избори

Ще бъде от решаващо значение за кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ

Андрей Райчев за Гюров: Този човек няма какво да каже. Политическият му език е кастриран! - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социологът Андрей Райчев смята, че кандидатът за президент Андрей Гюров е в губеща позиция в надпреварата за „Дондуков“ 2, най-вече защото избягва да говори по съществените политически теми.

„Гюров изцяло бяга от политическите теми, а това са войната в Украйна, джендър идеологията, имигрантите... По кой точно от тези въпроси може да каже нещо Гюров? Той няма какво да каже, освен „Аз съм готин“. Да, готин е, но политическият му език е кастриран; взета му е трибуната. Йотова, от друга страна, е в по-силни позиции и може да говори по политически теми“, коментира в ефира на bTV Райчев.

По думите му от екипа на Андрей Гюров „не се надяват толкова на тяхна победа“, колкото на провал и „автогол“ на Илияна Йотова.

Колежката му Геновева Петрова от агенция „Алфа Рисърч“ се разграничи от мнението на Райчев и каза, че всъщност има теми, по които Андрей Гюров може да говори и говори, посочвайки за пример риска от концентрацията на власт в ръцете на един политически субект.

Андрей Райчев веднага ѝ опонира, като заяви, че с това твърдение „отново се търси провал на Йотова“. И допълни още, че според него Гюров прекалява с антируската си реторика.

На свой ред Петрова му отвърна, че в действителност и правителството на Радев, и президентът Йотова имат по-близки позиции с Кремъл, отколкото с европейските партньори на България.

Иначе Петрова очаква основната интрига на изборите за държавен глава да бъде именно между Андрей Гюров и Илияна Йотова, като взе пак се застрахова и поясни, че винаги са възможни изненади.

Според нея мнозинството от симпатизанти на ГЕРБ ще послушат Бойко Борисов и няма да подкрепят нито един кандидат за президент на първия тур. Но допълни, че очаква една част от тях да подкрепят Гюров заради твърдата му позиция относно евроатлантическа ориентация на страната.

Относно участието на „Възраждане“ на вота през октомври, Петрова прогнозира, че партията би навредила електорално на Йотова, но само при положение, че проведе силна предизборна кампания.

За решението на Борисов да не издигне кандидат-президентска двойка за изборите тя поясни, че по този начин ГЕРБ „са си платили електоралната цена“ за провала на парламентарните избори през април.

Андрей Райчев пък не очаква „Възраждане“ да поднесе някоя изненада на тези избори и подчерта, че ще бъде от решаващо значение за кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ.

Според неговите прогнози за Илияна Йотова ще гласуват около 1,1 млн. избиратели, най-вече симпатизантите на Румен Радев и „Прогресивна България“, докато Гюров очаква да привлече подкрепата на около 450 хил. души.

„Като цяло не очаквам електорални бури. За момента Йотова го играе много силно, а Гюров го играе много странно“, обясни Андрей Райчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    23 7 Отговор
    Стига сте лъгали червените коментатори по услужливата тв Няма избори тук има във Венецуела

    Коментиран от #41

    11:08 24.09.2026

  • 4 Каза

    15 11 Отговор
    Че преференциални пппедофил убиец е жертва. Не бил виновен.

    11:08 24.09.2026

  • 5 Цеко

    13 22 Отговор
    ГЕРБ-аджиите масово няма да гласуват по принцип. То така или иначе с машините на Мадуро много народ се отказа да гласува... Такива като Гюров пък са ясни, той една дума не е обелил по важни теми. Те му наложиха задължително мащинно гласуване, тоя си трае?! Хем знае какво ще стане, както си нагласиха 131 депутата, така ако са решили Фатмака и Мафията, няма и балотаж да има...директно Йотовица печели на първи тур!
    Този червен паразит Райчев пък ми се драйфа от него...и от дъщеря му!

    Коментиран от #21

    11:09 24.09.2026

  • 6 Хасковски каунь

    13 11 Отговор
    Изборите сега са един референдум военнолюбците да се преброят.

    11:10 24.09.2026

  • 7 Оги

    40 8 Отговор
    Андрейчо Райчев, 37 години грухтене по телевизията. Това е всичко.

    Коментиран от #69

    11:10 24.09.2026

  • 8 Още по-добре

    21 2 Отговор
    Политиците сте най-големите крадци в държавата и слуги на корупцията и олигарсите. Някой дори сте самите олигарси.

    11:10 24.09.2026

  • 9 Има ни пак

    14 0 Отговор
    Да минат най после тези избори, че всички медии вкупом от месеци целодневно ни надуват главите с всякакви предположения, характеристики и версии за всички кандидати. Клюкарска работа.

    11:11 24.09.2026

  • 10 Не бих си позволил чак такова изказване,

    17 10 Отговор
    но речено на кратко на мен този човек не внушава доверие. Да ме извинява, но силно ми прилича на изпечен мошеник. не го познавам и може и да не е така, но такива асоциации предизвиква у мен. Също както и господата Василев и Петков от ПП да ме прощават ако прочетат написаното, но това е фактът!

    11:11 24.09.2026

  • 11 Казал

    28 6 Отговор
    То пък Райчев има какво да каже - хиляди часове по медиите едно също - да живей
    комунизъма и вечна дружба с русията.

    11:13 24.09.2026

  • 12 Райчевото

    14 0 Отговор
    Не е ли време за Народно говорене. С политическото ви говорене колко олигарси и мафиоти възпроизводихте? Стига политическо говорене! Време е за Народно говорене, от което всички крадливи политици и министри ви е страх.

    11:13 24.09.2026

  • 13 Григор

    13 10 Отговор
    " Този човек няма какво да каже."
    Е, как да няма? Нали като служебен премиер отиде в Украйна и обеща,че ще продължим да наливаме пари там?Служебен премиер дали има правомощия да поема стратегически важни решения? Откога?И това чудо ще става президент. Бог да пази България!

    11:14 24.09.2026

  • 14 Хасковски каунь

    8 4 Отговор
    Няма ГЕРБ, ДПС ...... Няма да има и балотаж . Всички които са русофоби ще гласуват Гюрата. И това ще покаже настроенията на българина.
    И много порлитобозреватели ще спрат да кудкудякат

    11:14 24.09.2026

  • 15 Точно

    7 15 Отговор
    Тук Райчев е 100% прав....Харесва ли ни това или не-истината си е истина....

    11:14 24.09.2026

  • 16 българина

    7 6 Отговор
    специално Гюров да каже кой го посочи на Йотова за служебен премиер, а сега са уж един срещу друг? командния им център е един и същ, крият го умело, после пак ще се почне с руофобията, която ни докара инфлация и безумни цени на горивата.

    11:14 24.09.2026

  • 17 Изкажи се моля те и ми обясни

    12 0 Отговор
    Кво ще кажеш за презумцията с отпуските на работещите с намалена работно време дето ще бъде наполовина и защо за тях да е така, а за едни 240 юнаци да не е така и те да си получяват пълна заплата, пълен отпуск, всичко по кодекс, плюс ваканции и даже бонуси за стимул, пък да работят 60 от 360 дни?! Не е ли правилно, когато едно нещо се променя то да е за всички сектори и респективно за тях системата да работи, както е в Норвегия например - заплащане само за присъствени дни? Ква е тая лежанка по плажовете срещу пълно заплащане а?

    11:15 24.09.2026

  • 18 Зрител

    16 1 Отговор
    Райчев се прави на добродушен философ, но винаги обслужва определени политически и икономически интереси.

    11:17 24.09.2026

  • 19 гост

    18 2 Отговор
    Дъртият комунист Райчев,какво друго да каже,стаааарата дъвка.

    11:17 24.09.2026

  • 20 Десните и европейски българи

    4 9 Отговор
    трябва да гласуват за Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    Не за Гюров и Кандев!
    Гюров е удобната опозиция на Йотова, тя го предложи за служебен премиер. Кандев се е самопредложил на Йотова, после на Гюров! Мълчи по въпроса, значи е вярно!

    Ненчев и Кирилова, обратното, са доказано десни и неудобни на Йотова- Радев!

    Левите българи трябва да гласуват за Костадинов- Волгин!
    Йотова и Радев са зависими от Тръмп и от Путин.
    Тандемът Йотова= Радев завзема цялата власт, което е опасно!

    Състезанието трябва да бъде между Ненчев- Кирилова и Костадинов - Волгин.

    Вместо това ни пробутват фалшивите опоненти Йотова и Гюров.

    Коментиран от #35, #36, #61

    11:18 24.09.2026

  • 21 Братчетата на Бойко

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цеко":

    А, дъщеря му мога да я гледам ...

    11:19 24.09.2026

  • 22 избирател

    7 5 Отговор
    Андрей Гюров не е избор на хората, а е избор на уж конкурентката Йотова за служебен премиер.
    Целта е да се разделят гласовете към реалните конкуренти на радевата Йотова.
    Политическата маневра цели същото, както радевата промоция на Кирил Петков и компания за министър на икономиката в служебното правителство Янев.

    11:19 24.09.2026

  • 23 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ВСИЧКИ СТЕ КРЪГЛА НУЛА

    11:19 24.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Казуар

    14 2 Отговор
    Другарю Райчев, спомняш ли си как ти и тежката ти съпруга ругаехте демокрацията в началото. А спомняш ли си как купи на безценица ведомствения апартамент на площад Народно събрание зад опашката на коня.

    Коментиран от #67

    11:23 24.09.2026

  • 27 българина

    5 7 Отговор
    гюров е представител на дъгата и педофилите, без никакво съмнение! какво има да казва, те го правят вече 36 г с децата ни! такива като него и от партията му оше не са обяснили кой го посочи. а Йотова и защо сега е срещу него?

    11:23 24.09.2026

  • 28 Стенли

    10 4 Отговор
    Ха честито , на работещите хора гласували за Радев лъжеца,100%повешение на данък , сгради 30%повишемив на винетни такси и тол системи (за тол системата го казвам , защото пак това удря , всички потребители независимо дали имат кима или не защото в крайна сметка това влияе на крайните цени в магазина), и на капак на всичко , Радев лъжеца иска да отхапе още , една хапка , от мизерното залъче на трудовите хора ,като обложи и ваучерите за храна с 7%, както имаше един виц тук във , факти който си ,въпи много истински ,държавата мисли за вас, дали ви мисли доброто , това друг въпрос ,та какво ни остава , да кажем , стига сте ограбвали ограбените 😡

    Коментиран от #33, #38

    11:23 24.09.2026

  • 29 хахахаха

    3 1 Отговор
    е не, не е истина, какво означава политически език, да говори празни приказки, да лъже, популизми и всякакви други политически глупости, на които сме се наслушали... не благодаря!!!

    11:24 24.09.2026

  • 30 78291

    6 0 Отговор
    Тоя изперкали човек само глупости говори,а нарко дилърката какво казва освен лъжи, докога ще ни натрапват такива хора

    11:25 24.09.2026

  • 31 Грозев е еничарин

    6 2 Отговор
    Не харесвам Гюров,но и Йотова е същата со росоидка като него.Който и да изберем,все пр едатели.Що се отнася до Райчев,той е известен като "социолога" оригарх.Състоянието му официално се оценява на над 150 мил. Евро.Свързан е с бившето ДС и БКП чрез женаси си Виза Недялкова,дъщеря на ген. лейтенант от соц-а,шеф на Военна академия и Военно разузнаване,зам. нач. Ген Щаб БНА от соц-а.

    Коментиран от #43

    11:25 24.09.2026

  • 32 Езикът ти не е "кастриран",

    4 0 Отговор
    добре "мие", омазани. С такъв лъскач женската рунда няма нужда от реклама

    11:26 24.09.2026

  • 33 Стенли

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Стенли":

    И да добавя , че нито съм гласувал за пп, дб ,нито за партия гроб , има такъв идиот , или за бсп ново начало

    11:26 24.09.2026

  • 34 Факти

    6 2 Отговор
    Радев, Борисов, Пеевски - всички са срещу ПП-ДБ. Случайност? Не мисля!

    Коментиран от #44

    11:26 24.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Десните и европейски българи":

    Много точно , казано , вие сте един от малкото хора, които виждат нещата в дълбочина

    11:28 24.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Само като чуя

    7 2 Отговор
    някой да ми спряга РАДЕВ с Кремъл и знам, че е продажник, лъжец и безродник! Каквито са поръчителите му от ПП и ДБ! Жалка партия на мафията, лъжата и кражбата.

    Коментиран от #52, #65

    11:29 24.09.2026

  • 40 Бивш наркоман

    3 1 Отговор
    Представяте ли си България да бъде
    първата държава в света
    с президент бивш наркоман?!

    Коментиран от #42

    11:30 24.09.2026

  • 41 скъпа жалко че няма да стане

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    президент заюото би помилвал всички педофили тц тц а те са пряко свързани с пп дб много жалко

    11:32 24.09.2026

  • 42 цаолпя

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Бивш наркоман":

    Ами Зеленски не го ли виждаш с напудрения нос??? Гюро като ходи да дава 1 милиард евро на наркомана, дали не си е напудрил и той пипера в Украйна??? Как се подписва да даваш на някои по 1 милиард евро на година??? Трябва да си опънал поне 2 линии.

    11:33 24.09.2026

  • 43 Стенли

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Грозев е еничарин":

    Ето защо ,аз макар , да не съм русофил , ще гласувам за двойката Костадинов Волгин , може да не са най удачния избор , но на фона на другите , алтернативата ми е да отида за гъби

    11:33 24.09.2026

  • 44 Радев, Борисов, Пеевски

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    и ППДБ- всички срещу Николай Ненчев и Цвета Кирилова

    и Костадинов и Волгин!

    Тези две двойки кандидати са истинската опозиция.

    11:33 24.09.2026

  • 45 Дзак

    1 1 Отговор
    Вярно съждение! Не знам как е в професионалната сфера. Понякога няма връзка с политиката!

    11:33 24.09.2026

  • 46 Умна мисъл назаем

    3 4 Отговор
    Цитат смешен назаем:
    "Щото и Кандев в повечето си интервюта мълчи,
    за да не си личи по ехото,
    че главата му е от ламарина,
    както и онова “еспресо макиато” Гюров също мълчи,
    той пък щото е умен и знае,
    че ще бъде грешка, ако проговори."
    :)

    11:35 24.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Петко Напетков

    4 2 Отговор
    Миришат, червени подлоги миришат и са бесни, има ДОСТОЕН И ЧЕСТЕН кандидат, като няма какво да каже ТАЗИ ЧЕРВЕНА МУТРА полудява, защо му дават възможност за изява, побъркани камунисти.

    11:35 24.09.2026

  • 49 Така е

    5 0 Отговор
    "няма какво ново да каже". Рундевица все новости ни казва, например за "пътя на белото"

    11:37 24.09.2026

  • 50 Затова Ли България !

    7 0 Отговор
    Е Толкова Закенефена !

    След Политическия Интулукт !

    На Радев !

    И Йотова !

    И Какво Допренесе Ти ?

    С Глупостите Които Дрънкаш !

    За Тази Държава ?

    Дрънкаш Ги !

    Не От Вчера !

    Коментиран от #54

    11:39 24.09.2026

  • 51 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Затова андрей се изказва навсякъде и за всичко от името на БКП 🫡😆

    11:39 24.09.2026

  • 52 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Само като чуя":

    Много точно казано , Радев лъжеца , ако беше поне истински русофил като Костадинов ,поне щяхме да кажем има някаква визия , а той е същия като бою циганина , хем тако,хем вако,аман от такива двуличници , много добре го видяхме по отношение за референдум за клуба на рогатите ,един път рече не може , другия път може, айде нема нужда аман от такива двуличници🤯😡

    Коментиран от #56, #62

    11:39 24.09.2026

  • 53 така стана милионер и крупен собственик!

    7 2 Отговор
    С лъжи,манипулации,демагогия и слугуване на Мафията! Сега бута и дъшеря си по пътя на политическата проституция. А на нея не е като да не и харесва. Колкото до Гюров много ясно е изразил позиция и за Украйна, и за Мафията на Двете Прасета, и за европейското бъдеще на Родината. И не само е изразил позиция,но е предприел конкретни действия, за разлика от Тлъстата Кокошка.

    Коментиран от #63

    11:40 24.09.2026

  • 54 Скитасвай Се !

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Затова Ли България !":

    Малко !

    11:41 24.09.2026

  • 55 Иване Иване

    4 1 Отговор
    имах си аз Съветската власт в България Райчев да каже нещо друго за Гюров

    11:41 24.09.2026

  • 56 ти не си Стенли,бе!

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Стенли":

    Ти си Серьожа!

    11:42 24.09.2026

  • 57 Верно ли

    2 4 Отговор
    Кандев се е самопредложил на Йотова?

    11:42 24.09.2026

  • 58 Eco

    1 1 Отговор
    Ясно, Гюров не ти е шарил.
    Което, всъшност, е добра новина.

    11:45 24.09.2026

  • 59 Това нещо

    1 0 Отговор
    Има оценено богатство на 150 млн.евро.
    Но какво е работил?

    11:45 24.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 13675

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Десните и европейски българи":

    Тоя, па дори показва за кого трябва да се гласува и кой трябва да бъде на балотаж.... Ти, да не се мислиш за император, диктатор. Ако, знаеш колко си далече, далече

    11:46 24.09.2026

  • 62 Тук е България

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Стенли":

    Българите се интересуват от България, а не от лъжи за Русия!

    11:46 24.09.2026

  • 63 Ъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "така стана милионер и крупен собственик!":

    "Колкото до Гюров много ясно е изразил позиция..."

    Ма моля ви се...Видяхме го каква плюнка е....5 минути мънка, пъшка, охка и накрая нищо... Само дето не попита водещата що му задава такива въпроси... Пък и чувам, че по мъж бил Кандев.... Така че...

    11:47 24.09.2026

  • 64 Ало другарю мuхъл

    2 1 Отговор
    Откъде имаш 150 милиона??Eвра!!

    11:48 24.09.2026

  • 65 в резултат

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Само като чуя":

    ПП е успешен Президентски Проект за разделението на обществото след реализирането му цел овладяване на изпълнителната власт.

    Коментиран от #70

    11:48 24.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ...

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Казуар":

    "Другарю Райчев, спомняш ли си как ти и тежката ти съпруга ругаехте демокрацията в началото. А спомняш ли си как купи на безценица ведомствения апартамент на площад Народно събрание зад опашката на коня."

    Не си смомня точно, кой му е платил. Но това е само за да покаже, че хонорарът му е висок, да не го залъгват копейките.

    11:49 24.09.2026

  • 68 Соня Колтуклиева:

    2 3 Отговор
    - Вярно ли е , че сте се лекували в наркокомуна? Отговорете на въпроса ми! Имам информация и ви моля за отговор! Ще приема всеки ваш отговор за верен, стига да го дадете. Не бягайте от неудобни въпроси!

    Андрей Гюров, въртейки се на място:

    - На глупави въпроси не отговарям!

    И обръща гръб на микрофона.

    11:49 24.09.2026

  • 69 Вашият президент

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Оги":

    Тя и щерката му няма какво да каже, но постоянно я бутат по телевизиите от известно време.

    11:50 24.09.2026

  • 70 Имаш ли на идея

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "в резултат":

    колко глупаво изглежда човек драскащ лъжи и глупави опорки. Пречи единствени на себе си, като е евтин и глупав. Не очаквам да разбра написаното. 😄

    Коментиран от #77

    11:50 24.09.2026

  • 71 И Райчо

    4 0 Отговор
    брани "белото"! Тия дърталя пощуряха по наркоси

    11:51 24.09.2026

  • 72 Казуар

    1 1 Отговор
    Другарю Райчев, твоята черка и тя бие в определена посока.

    11:52 24.09.2026

  • 73 Капейчо

    0 1 Отговор
    Райчев е голям умник и точно заради това пропусна да каже, че Гюров има какво да каже по много теми, но нарочно не го прави, защото не иска да отблъсква електорат. Йотова също е в разкрачена позиция относно войната в Украйна, кой е агресорът, чий е Крим и т.н. И го прави по същите причини. Всички видяхме на парламентарните избори, че позицията на Радев "Емиии..." се оказва доста печеливша.

    11:54 24.09.2026

  • 74 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор
    Ето така се прави пазарна социология 👍💩👍

    11:57 24.09.2026

  • 75 Никой

    0 1 Отговор
    Резултатите от изборите на Радев бяха подправени. Управлението му е пълен провал. Същото се очаква и за Йотова. И ако е толкова неоспорим кандидат, защо е необходимо привържениците й непрекъснато да оплючват останалите?

    Коментиран от #78

    11:58 24.09.2026

  • 76 Един

    0 0 Отговор
    Рахата пак пробутва плоски манипулации.

    11:58 24.09.2026

  • 77 познай чия е?

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Имаш ли на идея":

    Фраза при назначаването му за министър на икономиката в служ.правителство Янев.
    "Ако в България имаше повече хора като Кирил Петков, щеше да изглежда по друг начин."
    После прерасна в Полит.Партия Презид.Проект.и в резултат Радев овладя изпълнителната власт, а Кирил се оттегли да си доработи канадската пенсия.

    Коментиран от #82

    11:59 24.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Защо триете?

    1 1 Отговор
    Защо триеет коментари, които подиграват този червен и в червата неврастеник, който вече 30 годиин е абониран за всички телевизии и непрекъснато натрапва изкривената си физионимия на българския народ? Защо не посъветвате тези "национални" телевизии да престанат да покозват Райчевия наглец, доказан лакей и "+адвокатин" на Тиквата и на Прасето? Че той със същия плам защитаваше и тях, забравихте ли! Със същия плам, с който сега брани "прогресивните" лъжци и измамници, които излъгаха цял един народ!! Колкото и да триете, не можете да изтриете омразата и отвращението на хората към този неврастеник! Едно от отрочетата му е тръгвало по неговия път, ама ще се спъне, ще падне и ще си разбие физиономията в паважа И му кажете, че е кастрирана кратуната му, в която дрънчат ръждясали сърпове и чусове! Да, краутната му е кастрирана!!

    12:01 24.09.2026

  • 80 ПРОДАЖНИКА РАЙЧЕВ

    1 0 Отговор
    Този щом му плащат всичко е готов да каже! Не знам как заспива вечер!

    12:02 24.09.2026

  • 81 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    1 0 Отговор
    Те тия дето могат да говорят нищо не правят, само крадат и нищо.

    12:02 24.09.2026

  • 82 И фразата показва

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "познай чия е?":

    как е приемал към оня момент кирил петков. И пак стигаме до - имаш ли на идея колко глупаво изглежда човек ползван за евтини лъжи, глупава пропаганда и опорки, защото е евтин и глупав.

    12:02 24.09.2026

  • 83 Каквото и да казва

    1 0 Отговор
    Райчето трудно му се разбира приказката, поради проблем с говора

    12:03 24.09.2026

  • 84 От профила във фейсбук- цитат:

    0 0 Отговор
    Sonia Koltuklieva
    Преди 2 дни
    ·
    Днес попитах Андрей Гюров: очи в очи - дали е бил в наркокомуна. Казах му: каквото и да ми отговори, ще го приема за достоверно. Да или не?

    Андрей Гюров отсече: “Глупав въпрос”!
    Какво мислите? Ако не е вярно, не следва ли да отсече “не” и толкова. Кратко и ясно.

    12:03 24.09.2026

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