Андрей Райчев за Гюров: Този човек няма какво да каже. Политическият му език е кастриран!

Социологът Андрей Райчев смята, че кандидатът за президент Андрей Гюров е в губеща позиция в надпреварата за „Дондуков“ 2, най-вече защото избягва да говори по съществените политически теми.
„Гюров изцяло бяга от политическите теми, а това са войната в Украйна, джендър идеологията, имигрантите... По кой точно от тези въпроси може да каже нещо Гюров? Той няма какво да каже, освен „Аз съм готин“. Да, готин е, но политическият му език е кастриран; взета му е трибуната. Йотова, от друга страна, е в по-силни позиции и може да говори по политически теми“, коментира в ефира на bTV Райчев.
По думите му от екипа на Андрей Гюров „не се надяват толкова на тяхна победа“, колкото на провал и „автогол“ на Илияна Йотова.
Колежката му Геновева Петрова от агенция „Алфа Рисърч“ се разграничи от мнението на Райчев и каза, че всъщност има теми, по които Андрей Гюров може да говори и говори, посочвайки за пример риска от концентрацията на власт в ръцете на един политически субект.
Андрей Райчев веднага ѝ опонира, като заяви, че с това твърдение „отново се търси провал на Йотова“. И допълни още, че според него Гюров прекалява с антируската си реторика.
На свой ред Петрова му отвърна, че в действителност и правителството на Радев, и президентът Йотова имат по-близки позиции с Кремъл, отколкото с европейските партньори на България.
Иначе Петрова очаква основната интрига на изборите за държавен глава да бъде именно между Андрей Гюров и Илияна Йотова, като взе пак се застрахова и поясни, че винаги са възможни изненади.
Според нея мнозинството от симпатизанти на ГЕРБ ще послушат Бойко Борисов и няма да подкрепят нито един кандидат за президент на първия тур. Но допълни, че очаква една част от тях да подкрепят Гюров заради твърдата му позиция относно евроатлантическа ориентация на страната.
Относно участието на „Възраждане“ на вота през октомври, Петрова прогнозира, че партията би навредила електорално на Йотова, но само при положение, че проведе силна предизборна кампания.
За решението на Борисов да не издигне кандидат-президентска двойка за изборите тя поясни, че по този начин ГЕРБ „са си платили електоралната цена“ за провала на парламентарните избори през април.
Андрей Райчев пък не очаква „Възраждане“ да поднесе някоя изненада на тези избори и подчерта, че ще бъде от решаващо значение за кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ.
Според неговите прогнози за Илияна Йотова ще гласуват около 1,1 млн. избиратели, най-вече симпатизантите на Румен Радев и „Прогресивна България“, докато Гюров очаква да привлече подкрепата на около 450 хил. души.
„Като цяло не очаквам електорални бури. За момента Йотова го играе много силно, а Гюров го играе много странно“, обясни Андрей Райчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анонимен
Коментиран от #41
11:08 24.09.2026
4 Каза
11:08 24.09.2026
5 Цеко
Този червен паразит Райчев пък ми се драйфа от него...и от дъщеря му!
Коментиран от #21
11:09 24.09.2026
6 Хасковски каунь
11:10 24.09.2026
7 Оги
Коментиран от #69
11:10 24.09.2026
8 Още по-добре
11:10 24.09.2026
9 Има ни пак
11:11 24.09.2026
10 Не бих си позволил чак такова изказване,
11:11 24.09.2026
11 Казал
комунизъма и вечна дружба с русията.
11:13 24.09.2026
12 Райчевото
11:13 24.09.2026
13 Григор
Е, как да няма? Нали като служебен премиер отиде в Украйна и обеща,че ще продължим да наливаме пари там?Служебен премиер дали има правомощия да поема стратегически важни решения? Откога?И това чудо ще става президент. Бог да пази България!
11:14 24.09.2026
14 Хасковски каунь
И много порлитобозреватели ще спрат да кудкудякат
11:14 24.09.2026
15 Точно
11:14 24.09.2026
16 българина
11:14 24.09.2026
17 Изкажи се моля те и ми обясни
11:15 24.09.2026
18 Зрител
11:17 24.09.2026
19 гост
11:17 24.09.2026
20 Десните и европейски българи
Не за Гюров и Кандев!
Гюров е удобната опозиция на Йотова, тя го предложи за служебен премиер. Кандев се е самопредложил на Йотова, после на Гюров! Мълчи по въпроса, значи е вярно!
Ненчев и Кирилова, обратното, са доказано десни и неудобни на Йотова- Радев!
Левите българи трябва да гласуват за Костадинов- Волгин!
Йотова и Радев са зависими от Тръмп и от Путин.
Тандемът Йотова= Радев завзема цялата власт, което е опасно!
Състезанието трябва да бъде между Ненчев- Кирилова и Костадинов - Волгин.
Вместо това ни пробутват фалшивите опоненти Йотова и Гюров.
Коментиран от #35, #36, #61
11:18 24.09.2026
21 Братчетата на Бойко
До коментар #5 от "Цеко":А, дъщеря му мога да я гледам ...
11:19 24.09.2026
22 избирател
Целта е да се разделят гласовете към реалните конкуренти на радевата Йотова.
Политическата маневра цели същото, както радевата промоция на Кирил Петков и компания за министър на икономиката в служебното правителство Янев.
11:19 24.09.2026
23 Боруна Лом
11:19 24.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Казуар
Коментиран от #67
11:23 24.09.2026
27 българина
11:23 24.09.2026
28 Стенли
Коментиран от #33, #38
11:23 24.09.2026
29 хахахаха
11:24 24.09.2026
30 78291
11:25 24.09.2026
31 Грозев е еничарин
Коментиран от #43
11:25 24.09.2026
32 Езикът ти не е "кастриран",
11:26 24.09.2026
33 Стенли
До коментар #28 от "Стенли":И да добавя , че нито съм гласувал за пп, дб ,нито за партия гроб , има такъв идиот , или за бсп ново начало
11:26 24.09.2026
34 Факти
Коментиран от #44
11:26 24.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Стенли
До коментар #20 от "Десните и европейски българи":Много точно , казано , вие сте един от малкото хора, които виждат нещата в дълбочина
11:28 24.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Само като чуя
Коментиран от #52, #65
11:29 24.09.2026
40 Бивш наркоман
първата държава в света
с президент бивш наркоман?!
Коментиран от #42
11:30 24.09.2026
41 скъпа жалко че няма да стане
До коментар #3 от "Анонимен":президент заюото би помилвал всички педофили тц тц а те са пряко свързани с пп дб много жалко
11:32 24.09.2026
42 цаолпя
До коментар #40 от "Бивш наркоман":Ами Зеленски не го ли виждаш с напудрения нос??? Гюро като ходи да дава 1 милиард евро на наркомана, дали не си е напудрил и той пипера в Украйна??? Как се подписва да даваш на някои по 1 милиард евро на година??? Трябва да си опънал поне 2 линии.
11:33 24.09.2026
43 Стенли
До коментар #31 от "Грозев е еничарин":Ето защо ,аз макар , да не съм русофил , ще гласувам за двойката Костадинов Волгин , може да не са най удачния избор , но на фона на другите , алтернативата ми е да отида за гъби
11:33 24.09.2026
44 Радев, Борисов, Пеевски
До коментар #34 от "Факти":и ППДБ- всички срещу Николай Ненчев и Цвета Кирилова
и Костадинов и Волгин!
Тези две двойки кандидати са истинската опозиция.
11:33 24.09.2026
45 Дзак
11:33 24.09.2026
46 Умна мисъл назаем
"Щото и Кандев в повечето си интервюта мълчи,
за да не си личи по ехото,
че главата му е от ламарина,
както и онова “еспресо макиато” Гюров също мълчи,
той пък щото е умен и знае,
че ще бъде грешка, ако проговори."
:)
11:35 24.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Петко Напетков
11:35 24.09.2026
49 Така е
11:37 24.09.2026
50 Затова Ли България !
След Политическия Интулукт !
На Радев !
И Йотова !
И Какво Допренесе Ти ?
С Глупостите Които Дрънкаш !
За Тази Държава ?
Дрънкаш Ги !
Не От Вчера !
Коментиран от #54
11:39 24.09.2026
51 Атина Палада
11:39 24.09.2026
52 Стенли
До коментар #39 от "Само като чуя":Много точно казано , Радев лъжеца , ако беше поне истински русофил като Костадинов ,поне щяхме да кажем има някаква визия , а той е същия като бою циганина , хем тако,хем вако,аман от такива двуличници , много добре го видяхме по отношение за референдум за клуба на рогатите ,един път рече не може , другия път може, айде нема нужда аман от такива двуличници🤯😡
Коментиран от #56, #62
11:39 24.09.2026
53 така стана милионер и крупен собственик!
Коментиран от #63
11:40 24.09.2026
54 Скитасвай Се !
До коментар #50 от "Затова Ли България !":Малко !
11:41 24.09.2026
55 Иване Иване
11:41 24.09.2026
56 ти не си Стенли,бе!
До коментар #52 от "Стенли":Ти си Серьожа!
11:42 24.09.2026
57 Верно ли
11:42 24.09.2026
58 Eco
Което, всъшност, е добра новина.
11:45 24.09.2026
59 Това нещо
Но какво е работил?
11:45 24.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 13675
До коментар #20 от "Десните и европейски българи":Тоя, па дори показва за кого трябва да се гласува и кой трябва да бъде на балотаж.... Ти, да не се мислиш за император, диктатор. Ако, знаеш колко си далече, далече
11:46 24.09.2026
62 Тук е България
До коментар #52 от "Стенли":Българите се интересуват от България, а не от лъжи за Русия!
11:46 24.09.2026
63 Ъъъ
До коментар #53 от "така стана милионер и крупен собственик!":"Колкото до Гюров много ясно е изразил позиция..."
Ма моля ви се...Видяхме го каква плюнка е....5 минути мънка, пъшка, охка и накрая нищо... Само дето не попита водещата що му задава такива въпроси... Пък и чувам, че по мъж бил Кандев.... Така че...
11:47 24.09.2026
64 Ало другарю мuхъл
11:48 24.09.2026
65 в резултат
До коментар #39 от "Само като чуя":ПП е успешен Президентски Проект за разделението на обществото след реализирането му цел овладяване на изпълнителната власт.
Коментиран от #70
11:48 24.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ...
До коментар #26 от "Казуар":"Другарю Райчев, спомняш ли си как ти и тежката ти съпруга ругаехте демокрацията в началото. А спомняш ли си как купи на безценица ведомствения апартамент на площад Народно събрание зад опашката на коня."
Не си смомня точно, кой му е платил. Но това е само за да покаже, че хонорарът му е висок, да не го залъгват копейките.
11:49 24.09.2026
68 Соня Колтуклиева:
Андрей Гюров, въртейки се на място:
- На глупави въпроси не отговарям!
И обръща гръб на микрофона.
11:49 24.09.2026
69 Вашият президент
До коментар #7 от "Оги":Тя и щерката му няма какво да каже, но постоянно я бутат по телевизиите от известно време.
11:50 24.09.2026
70 Имаш ли на идея
До коментар #65 от "в резултат":колко глупаво изглежда човек драскащ лъжи и глупави опорки. Пречи единствени на себе си, като е евтин и глупав. Не очаквам да разбра написаното. 😄
Коментиран от #77
11:50 24.09.2026
71 И Райчо
11:51 24.09.2026
72 Казуар
11:52 24.09.2026
73 Капейчо
11:54 24.09.2026
74 ХАХАХА😂
11:57 24.09.2026
75 Никой
Коментиран от #78
11:58 24.09.2026
76 Един
11:58 24.09.2026
77 познай чия е?
До коментар #70 от "Имаш ли на идея":Фраза при назначаването му за министър на икономиката в служ.правителство Янев.
"Ако в България имаше повече хора като Кирил Петков, щеше да изглежда по друг начин."
После прерасна в Полит.Партия Презид.Проект.и в резултат Радев овладя изпълнителната власт, а Кирил се оттегли да си доработи канадската пенсия.
Коментиран от #82
11:59 24.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Защо триете?
12:01 24.09.2026
80 ПРОДАЖНИКА РАЙЧЕВ
12:02 24.09.2026
81 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
12:02 24.09.2026
82 И фразата показва
До коментар #77 от "познай чия е?":как е приемал към оня момент кирил петков. И пак стигаме до - имаш ли на идея колко глупаво изглежда човек ползван за евтини лъжи, глупава пропаганда и опорки, защото е евтин и глупав.
12:02 24.09.2026
83 Каквото и да казва
12:03 24.09.2026
84 От профила във фейсбук- цитат:
Преди 2 дни
·
Днес попитах Андрей Гюров: очи в очи - дали е бил в наркокомуна. Казах му: каквото и да ми отговори, ще го приема за достоверно. Да или не?
Андрей Гюров отсече: “Глупав въпрос”!
Какво мислите? Ако не е вярно, не следва ли да отсече “не” и толкова. Кратко и ясно.
12:03 24.09.2026