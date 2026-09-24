Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ивайло Чочев отпадна от състава на България за мачовете в Лигата на нациите

Ивайло Чочев отпадна от състава на България за мачовете в Лигата на нациите

24 Септември, 2026 13:36 339 0

  • ивайло чочев-
  • българия-
  • лига на нациите-
  • лудогорец-
  • национален отбор-
  • севи идриз-
  • българия u21-
  • тодор янчев-
  • велиян видолов-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • футбол-
  • евроквалификации

Халфът на Лудогорец е с контузия в дясното коляно

Ивайло Чочев отпадна от състава на България за мачовете в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ивайло Чочев няма да бъде на разположение на българския национален отбор за предстоящите четири мача от Лигата на нациите. Халфът на Лудогорец е с контузия в дясното коляно и няма да може да се включи в лагера на „лъвовете“.

Чочев е преминал обстоен медицински преглед, след който е станало ясно, че травмата няма да му позволи да участва в предстоящите срещи с Люксембург на 26 септември и 6 октомври, Естония на 29 септември и Исландия на 3 октомври.

Междувременно промяна има и в състава на младежкия национален отбор на България.

Севи Идриз от Локомотив Пловдив отпада от селекцията на България U21 за предстоящите евроквалификации срещу Португалия, Чехия и Шотландия. Идриз няма да бъде на разположение за двубоите съответно на 25 септември, 30 септември и 6 октомври.

На негово място селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев повика Велиян Видолов от Ботев Пловдив.

Така двата национални отбора ще трябва да направят промени в съставите си преди важните мачове през следващите дни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове