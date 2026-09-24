Ивайло Чочев отпадна от състава на България за мачовете в Лигата на нациите

Ивайло Чочев няма да бъде на разположение на българския национален отбор за предстоящите четири мача от Лигата на нациите. Халфът на Лудогорец е с контузия в дясното коляно и няма да може да се включи в лагера на „лъвовете“.

Чочев е преминал обстоен медицински преглед, след който е станало ясно, че травмата няма да му позволи да участва в предстоящите срещи с Люксембург на 26 септември и 6 октомври, Естония на 29 септември и Исландия на 3 октомври.

Междувременно промяна има и в състава на младежкия национален отбор на България.

Севи Идриз от Локомотив Пловдив отпада от селекцията на България U21 за предстоящите евроквалификации срещу Португалия, Чехия и Шотландия. Идриз няма да бъде на разположение за двубоите съответно на 25 септември, 30 септември и 6 октомври.

На негово място селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев повика Велиян Видолов от Ботев Пловдив.

Така двата национални отбора ще трябва да направят промени в съставите си преди важните мачове през следващите дни.