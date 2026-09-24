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Русия получи нова партида изтребители Су-57

Русия получи нова партида изтребители Су-57

24 Септември, 2026 13:33, обновена 24 Септември, 2026 13:39 1 087 25

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  • изтребители су-57

ОАК съобщи, че самолетите са в нова техническа конфигурация, но не разкри броя им и конкретните промени

Русия получи нова партида изтребители Су-57 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обединената авиостроителна корпорация (ОАК), част от държавния холдинг „Ростех“, предаде на руските Въздушно-космически сили нова партида многоцелеви изтребители Су-57. Компанията съобщи за доставката в своя Telegram канал, предава News.bg.

От ОАК посочват, че самолетите са преминали заводските изпитания и са били проверени от пилоти на руското Министерство на отбраната в различни режими на работа, след което са прелетели до постоянната си база.

Според руската страна машините са доставени в нова техническа конфигурация. Конкретните промени по модернизацията обаче не са обявени. От информацията на ОАК следва, че самолетите могат да използват нови видове авиационно въоръжение.

Сред по-новите оръжия, представени от Русия за Су-57, са С-71М „Монохром“ и крилатата ракета С-71К „Ковер“. Москва представя боеприпасите от серията С-71 като оръжия със стелт характеристики.

Точният брой на доставените изтребители не е посочен. От публикуваните снимки и видеоматериали може да се заключи единствено, че става дума за няколко самолета.

Това е втората обявена доставка на Су-57 за руските Въздушно-космически сили през годината. За предходна партида беше съобщено през февруари, без да бъде посочен конкретен брой.

По данни на Центъра за анализ на стратегии и технологии към началото на 2025 г. по договора от 2019 г. са били произведени общо 35 серийни Су-57.

Су-57 е най-новият руски изтребител, произвеждан серийно и определян от Москва като самолет от пето поколение. Първият прототип извършва полет през януари 2010 г., а машината е приета на въоръжение през 2020 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    40 5 Отговор
    Хаха, Русия била получила?
    Произвела си ги е.
    Ама сте свикнали само да получавате, не да произвеждате.

    Коментиран от #5

    13:41 24.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много ТЪПО

    17 4 Отговор

    До коментар #5 от "Много тъпи заглавие":

    заглавие.

    Коментиран от #20

    13:45 24.09.2026

  • 7 Чапа

    7 12 Отговор
    Сигурно са 2-3 хиляди бройки самолети. Те там така работят .Не 2-3 броя а умножават по 1000

    Коментиран от #15

    13:51 24.09.2026

  • 8 заинтересован дрон

    1 8 Отговор
    А къде са те?

    Коментиран от #10, #16

    13:52 24.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 толкова са стелт

    3 14 Отговор

    До коментар #8 от "заинтересован дрон":

    Че никой не ги е виждал. Като новите дрехи на царя са.

    13:53 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ШЕФА

    21 1 Отговор
    Явно руснаците са мнооого умни хора щом с чипове от перални и най обикновени лопати направиха самолети,ракети,дронове и тн.а на всичко отгоре и няма кой да ги спре ! Фон Пфайзер как си върви ли далаверата и комисионната ?

    13:54 24.09.2026

  • 13 Зелено roведo

    8 1 Отговор
    И аз искам да получа такъв подарък.

    13:54 24.09.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    15 1 Отговор
    Накратко:

    Новостите се отнасят до прицелно-навигационните системи и оборудване на самолета и възможността да се използват новите образци въоръжение.
    Това е отлична новина!

    13:55 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В метрото

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "заинтересован дрон":

    няма да ги видиш.

    13:56 24.09.2026

  • 17 Уффф

    14 1 Отговор
    Произвеждат -получават! Ние ще получим стари бракми на петорна цена от господарите, ама не се знае кога...

    13:57 24.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин🇧🇬 🇷🇺

    7 2 Отговор
    И ние получихме подобни, на чертежи, перфектно нарисувани.🤭🤭🤭

    Коментиран от #21

    14:00 24.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хаха хаха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин🇧🇬 🇷🇺":

    В България казваме "Преместил го от единия джоб в другия" На руски джоб е г Ъ з

    14:06 24.09.2026

  • 22 Не се знаел броят ли?

    2 0 Отговор
    Ами питайте украинското разузнаване, то знае всичко.

    14:07 24.09.2026

  • 23 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Произвеждат яко, а Германия и Франция от 10 години не могат да се разберат за общ проект на изтребител.

    14:07 24.09.2026

  • 24 Нали уж нямат храна, яйца и тоалетни

    0 0 Отговор
    а вие ме убеждавате че правят самолети.
    Как става това

    14:09 24.09.2026

  • 25 Евродебил

    0 0 Отговор
    Ние горе доло за същото време в което руснаците са произвели и предали на военно-космическите си сили 35 бройки(това по оценка на атлантическите ни партньори) от свръх модерния Су 57,платихме на нашите презокеански "братя" много по голяма сума и получихме няколко пребоядисани Ф16 кошника които нито могат да летят,нито имаме летище за тях,пък за пилоти да не говорим.Остави това,ами и мунциции за антиките няма,та ако по чудо ги вдигнем,трябва пилота с камъни да замеря врага.

    14:10 24.09.2026

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