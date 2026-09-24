Русия получи нова партида изтребители Су-57

Обединената авиостроителна корпорация (ОАК), част от държавния холдинг „Ростех“, предаде на руските Въздушно-космически сили нова партида многоцелеви изтребители Су-57. Компанията съобщи за доставката в своя Telegram канал, предава News.bg.

От ОАК посочват, че самолетите са преминали заводските изпитания и са били проверени от пилоти на руското Министерство на отбраната в различни режими на работа, след което са прелетели до постоянната си база.

Според руската страна машините са доставени в нова техническа конфигурация. Конкретните промени по модернизацията обаче не са обявени. От информацията на ОАК следва, че самолетите могат да използват нови видове авиационно въоръжение.

Сред по-новите оръжия, представени от Русия за Су-57, са С-71М „Монохром“ и крилатата ракета С-71К „Ковер“. Москва представя боеприпасите от серията С-71 като оръжия със стелт характеристики.

Точният брой на доставените изтребители не е посочен. От публикуваните снимки и видеоматериали може да се заключи единствено, че става дума за няколко самолета.

Това е втората обявена доставка на Су-57 за руските Въздушно-космически сили през годината. За предходна партида беше съобщено през февруари, без да бъде посочен конкретен брой.

По данни на Центъра за анализ на стратегии и технологии към началото на 2025 г. по договора от 2019 г. са били произведени общо 35 серийни Су-57.

Су-57 е най-новият руски изтребител, произвеждан серийно и определян от Москва като самолет от пето поколение. Първият прототип извършва полет през януари 2010 г., а машината е приета на въоръжение през 2020 г.