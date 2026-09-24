Русия получи нова партида изтребители Су-57

Обединената авиостроителна корпорация (ОАК), част от държавния холдинг „Ростех“, предаде на руските Въздушно-космически сили нова партида многоцелеви изтребители Су-57. Компанията съобщи за доставката в своя Telegram канал, предава News.bg.
От ОАК посочват, че самолетите са преминали заводските изпитания и са били проверени от пилоти на руското Министерство на отбраната в различни режими на работа, след което са прелетели до постоянната си база.
Според руската страна машините са доставени в нова техническа конфигурация. Конкретните промени по модернизацията обаче не са обявени. От информацията на ОАК следва, че самолетите могат да използват нови видове авиационно въоръжение.
Сред по-новите оръжия, представени от Русия за Су-57, са С-71М „Монохром“ и крилатата ракета С-71К „Ковер“. Москва представя боеприпасите от серията С-71 като оръжия със стелт характеристики.
Точният брой на доставените изтребители не е посочен. От публикуваните снимки и видеоматериали може да се заключи единствено, че става дума за няколко самолета.
Това е втората обявена доставка на Су-57 за руските Въздушно-космически сили през годината. За предходна партида беше съобщено през февруари, без да бъде посочен конкретен брой.
По данни на Центъра за анализ на стратегии и технологии към началото на 2025 г. по договора от 2019 г. са били произведени общо 35 серийни Су-57.
Су-57 е най-новият руски изтребител, произвеждан серийно и определян от Москва като самолет от пето поколение. Първият прототип извършва полет през януари 2010 г., а машината е приета на въоръжение през 2020 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Произвела си ги е.
Ама сте свикнали само да получавате, не да произвеждате.
Коментиран от #5
13:41 24.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много ТЪПО
До коментар #5 от "Много тъпи заглавие":заглавие.
Коментиран от #20
13:45 24.09.2026
7 Чапа
Коментиран от #15
13:51 24.09.2026
8 заинтересован дрон
Коментиран от #10, #16
13:52 24.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 толкова са стелт
До коментар #8 от "заинтересован дрон":Че никой не ги е виждал. Като новите дрехи на царя са.
13:53 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ШЕФА
13:54 24.09.2026
13 Зелено roведo
13:54 24.09.2026
14 az СВО Победа 81
Новостите се отнасят до прицелно-навигационните системи и оборудване на самолета и възможността да се използват новите образци въоръжение.
Това е отлична новина!
13:55 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 В метрото
До коментар #8 от "заинтересован дрон":няма да ги видиш.
13:56 24.09.2026
17 Уффф
13:57 24.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин🇧🇬 🇷🇺
Коментиран от #21
14:00 24.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хаха хаха ха
До коментар #19 от "Българин🇧🇬 🇷🇺":В България казваме "Преместил го от единия джоб в другия" На руски джоб е г Ъ з
14:06 24.09.2026
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14:07 24.09.2026
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