Напрежението на „Олд Трафорд“ расте: феновете на Манчестър Юнайтед настояват за промяна

Недоволството сред привържениците на Манчестър Юнайтед продължава да се засилва на фона на трудното начало на сезона и напрежението около управлението на клуба. Фенски групи отправят критики както към семейство Глейзър, така и към ИНЕОС и сър Джим Ратклиф.

Последните резултати допълнително увеличиха напрежението. След пет кръга във Висшата лига Юнайтед има само пет точки, а тимът отпадна рано и от турнира за Купата на лигата. При последното равенство 1:1 с Фулъм на „Олд Трафорд“ от трибуните отново се чуха освирквания и критики към представянето на отбора и решенията на Майкъл Карик.

Недоволството обаче не се ограничава до резултатите на терена. През последните месеци отношенията между част от фенската общност и ръководството се обтегнаха заради различни управленски решения, включително промени около билетите и сезонните карти. Още през март 2025 г. хиляди привърженици протестираха срещу собствеността на клуба и политиката на Глейзър и Ратклиф.

Фенове настояват за бойкот

В социалните мрежи се разпространяват призиви за бойкот под хаштагове като #GlazersAndIneosOut и #BoycottUnited. Идеята на организаторите е натискът върху ръководството да бъде насочен не само към посещаемостта на мачовете, но и към потреблението на продукти и услуги, свързани с клуба и неговите партньори.

Сред обсъжданите мерки са отказ от закупуване на официални фен артикули, избягване на продукти на компании от портфолиото на ИНЕОС и бойкот на определени спонсори и партньори на Манчестър Юнайтед.

Недоволството има и по-широк контекст. През септември групата The 1958 организира протест около „Олд Трафорд“, свързан с политиката на клуба за ограничаване на препродажбата на билети. Според клуба стотици акаунти са били санкционирани във връзка с мерките срещу незаконната препродажба.

Глейзър и ИНЕОС остават в центъра на спора

Семейство Глейзър продължава да има значително влияние върху клуба, докато ИНЕОС, ръководена от сър Джим Ратклиф, е сред основните акционери. Според официалните данни на Манчестър Юнайтед към 15 август 2025 г. ИНЕОС притежава 28.95% от общата сила на гласовете, докато отделните членове на семейство Глейзър също разполагат със значителни дялове и права на глас.

Ратклиф и ИНЕОС поеха водеща роля в спортната и оперативната структура след придобиването на значителния миноритарен дял. В същото време решенията за съкращения, билетната политика и други мерки за намаляване на разходите предизвикаха публични критики от част от привържениците.

Така напрежението около Манчестър Юнайтед остава високо както заради резултатите на терена, така и заради по-дълбокия спор между част от фенската общност и ръководството за посоката, в която клубът се развива.