Новини
Спорт »
Световен футбол »
Напрежението на „Олд Трафорд“ расте: феновете на Манчестър Юнайтед настояват за промяна

Напрежението на „Олд Трафорд“ расте: феновете на Манчестър Юнайтед настояват за промяна

24 Септември, 2026 14:17 688 1

  • манчестър юнайтед-
  • глейзър-
  • инеос-
  • джим ратклиф-
  • майкъл карик-
  • фенове-
  • олд трафорд-
  • висша лига-
  • бойкот-
  • протести-
  • футбол-
  • the 1958-
  • английски футбол

Последните резултати допълнително увеличиха напрежението

Напрежението на „Олд Трафорд“ расте: феновете на Манчестър Юнайтед настояват за промяна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Недоволството сред привържениците на Манчестър Юнайтед продължава да се засилва на фона на трудното начало на сезона и напрежението около управлението на клуба. Фенски групи отправят критики както към семейство Глейзър, така и към ИНЕОС и сър Джим Ратклиф.

Последните резултати допълнително увеличиха напрежението. След пет кръга във Висшата лига Юнайтед има само пет точки, а тимът отпадна рано и от турнира за Купата на лигата. При последното равенство 1:1 с Фулъм на „Олд Трафорд“ от трибуните отново се чуха освирквания и критики към представянето на отбора и решенията на Майкъл Карик.

Недоволството обаче не се ограничава до резултатите на терена. През последните месеци отношенията между част от фенската общност и ръководството се обтегнаха заради различни управленски решения, включително промени около билетите и сезонните карти. Още през март 2025 г. хиляди привърженици протестираха срещу собствеността на клуба и политиката на Глейзър и Ратклиф.

Фенове настояват за бойкот

В социалните мрежи се разпространяват призиви за бойкот под хаштагове като #GlazersAndIneosOut и #BoycottUnited. Идеята на организаторите е натискът върху ръководството да бъде насочен не само към посещаемостта на мачовете, но и към потреблението на продукти и услуги, свързани с клуба и неговите партньори.

Сред обсъжданите мерки са отказ от закупуване на официални фен артикули, избягване на продукти на компании от портфолиото на ИНЕОС и бойкот на определени спонсори и партньори на Манчестър Юнайтед.

Недоволството има и по-широк контекст. През септември групата The 1958 организира протест около „Олд Трафорд“, свързан с политиката на клуба за ограничаване на препродажбата на билети. Според клуба стотици акаунти са били санкционирани във връзка с мерките срещу незаконната препродажба.

Глейзър и ИНЕОС остават в центъра на спора

Семейство Глейзър продължава да има значително влияние върху клуба, докато ИНЕОС, ръководена от сър Джим Ратклиф, е сред основните акционери. Според официалните данни на Манчестър Юнайтед към 15 август 2025 г. ИНЕОС притежава 28.95% от общата сила на гласовете, докато отделните членове на семейство Глейзър също разполагат със значителни дялове и права на глас.

Ратклиф и ИНЕОС поеха водеща роля в спортната и оперативната структура след придобиването на значителния миноритарен дял. В същото време решенията за съкращения, билетната политика и други мерки за намаляване на разходите предизвикаха публични критики от част от привържениците.

Така напрежението около Манчестър Юнайтед остава високо както заради резултатите на терена, така и заради по-дълбокия спор между част от фенската общност и ръководството за посоката, в която клубът се развива.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е има промяна

    0 0 Отговор
    ето трева ще дават на феновете, какво искат още?

    14:51 24.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове