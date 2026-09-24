Никола Цолов ще стартира от първа позиция в спринта на Формула 2 в Баку

Никола Цолов завърши на 10-о място в квалификацията за кръга от Формула 2 в Баку, но въпреки това българският пилот получи отлична стартова позиция за спринтовото състезание.
Сесията започна с 15 минути закъснение заради проблеми с асфалта в седмия завой. Организаторите реагираха бързо и след отстраняването на нередностите квалификацията бе проведена по програма.
Цолов ще има възможност да потегли от първа позиция в спринта, след като квалификационният резултат се обръща за стартовата решетка на състезанието. Полпозишънът в квалификацията спечели Алекс Дън, докато един от основните съперници на българина – Рафа Камара, остана пети.
Цолов започна силно
В началото на квалификационната сесия Никола Цолов записа време от 1:55.957 минути, което му отреди петата позиция. Пред него се наредиха Алекс Дън, Куш Майни, Мартинус Стеншорн и съотборникът му Ноел Леон.
Рафа Камара бе непосредствено зад българския пилот.
В следващите минути Цолов не успя да подобри постижението си и постепенно се смъкна до деветото място. В същото време Камара получи добро изтегляне от съотборника си Дюрксен и се придвижи до петата позиция.
В заключителните минути повечето пилоти също не успяха да подобрят времената си. Единственото изключение бе Дино Беганович, който направи силна обиколка в самия край на сесията.
Камара започна силно във втората серия
В началото на следващата серия Рафа Камара записа най-бързото време. Никола Цолов бе четвърти, като между двамата се наредиха Ноел Леон и Алекс Дън.
При вторите бързи обиколки обаче времената останаха непроменени. Около четири минути преди края Цолов и неговият съотборник се прибраха в бокса и не направиха нов опит за подобрение.
В крайното класиране българският пилот остана 10-и, но това ще му осигури първата стартова позиция в спринтовото състезание – отлична възможност за Цолов да се бори за силен резултат в Баку.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Класиране
14:32 24.09.2026
2 Ляво кроше
Коментиран от #4
14:51 24.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Исак
До коментар #2 от "Ляво кроше":Може умишлено да го прави за да не стане шампион, а да може да кара през сезон 2027 пак във F2?!
Докато се освободи място във F1, ако не му се ходи в японската супер формула примерно!
15:12 24.09.2026
5 Дришу 2
15:55 24.09.2026