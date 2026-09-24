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Никола Цолов ще стартира от първа позиция в спринта на Формула 2 в Баку

Никола Цолов ще стартира от първа позиция в спринта на Формула 2 в Баку

24 Септември, 2026 14:08 1 183 5

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Българинът завърши на 10-о място в квалификацията

Никола Цолов ще стартира от първа позиция в спринта на Формула 2 в Баку - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никола Цолов завърши на 10-о място в квалификацията за кръга от Формула 2 в Баку, но въпреки това българският пилот получи отлична стартова позиция за спринтовото състезание.

Сесията започна с 15 минути закъснение заради проблеми с асфалта в седмия завой. Организаторите реагираха бързо и след отстраняването на нередностите квалификацията бе проведена по програма.

Цолов ще има възможност да потегли от първа позиция в спринта, след като квалификационният резултат се обръща за стартовата решетка на състезанието. Полпозишънът в квалификацията спечели Алекс Дън, докато един от основните съперници на българина – Рафа Камара, остана пети.

Цолов започна силно

В началото на квалификационната сесия Никола Цолов записа време от 1:55.957 минути, което му отреди петата позиция. Пред него се наредиха Алекс Дън, Куш Майни, Мартинус Стеншорн и съотборникът му Ноел Леон.

Рафа Камара бе непосредствено зад българския пилот.

В следващите минути Цолов не успя да подобри постижението си и постепенно се смъкна до деветото място. В същото време Камара получи добро изтегляне от съотборника си Дюрксен и се придвижи до петата позиция.

В заключителните минути повечето пилоти също не успяха да подобрят времената си. Единственото изключение бе Дино Беганович, който направи силна обиколка в самия край на сесията.

Камара започна силно във втората серия

В началото на следващата серия Рафа Камара записа най-бързото време. Никола Цолов бе четвърти, като между двамата се наредиха Ноел Леон и Алекс Дън.

При вторите бързи обиколки обаче времената останаха непроменени. Около четири минути преди края Цолов и неговият съотборник се прибраха в бокса и не направиха нов опит за подобрение.

В крайното класиране българският пилот остана 10-и, но това ще му осигури първата стартова позиция в спринтовото състезание – отлична възможност за Цолов да се бори за силен резултат в Баку.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Класиране

    5 4 Отговор
    Така или иначе, Ф1 за Цолов за 2027 е загубена.

    14:32 24.09.2026

  • 2 Ляво кроше

    4 0 Отговор
    Нещо не се връзва. След лятната почивка Никола започна да губи позиции и състезания докато неговия съотборник Ноел вървеше напред. Последните състезания ясно показаха бързината на Ноел докато проблемите при Никола продължаваха. Интервюто на Адриан Кампос ясно показа позицията на отбора с похвалите към Ноел и пренебрежението към Никола. В Мадрид ясно очертаха пътя на мексиканеца и толерираха неговата яростна борба а беше по-бавен от Никола. Дано да спечели шампионата за да продължи пътя си без Кампос Рейсинг.

    Коментиран от #4

    14:51 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исак

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ляво кроше":

    Може умишлено да го прави за да не стане шампион, а да може да кара през сезон 2027 пак във F2?!
    Докато се освободи място във F1, ако не му се ходи в японската супер формула примерно!

    15:12 24.09.2026

  • 5 Дришу 2

    1 0 Отговор
    И тоя само го хвалят, ама май е въздух под налягане. Догодина ще го пратят в Япония, а там е трета глуха, каквото и да ви лъжат.

    15:55 24.09.2026

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