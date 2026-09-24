Никола Цолов ще стартира от първа позиция в спринта на Формула 2 в Баку

Никола Цолов завърши на 10-о място в квалификацията за кръга от Формула 2 в Баку, но въпреки това българският пилот получи отлична стартова позиция за спринтовото състезание.

Сесията започна с 15 минути закъснение заради проблеми с асфалта в седмия завой. Организаторите реагираха бързо и след отстраняването на нередностите квалификацията бе проведена по програма.

Цолов ще има възможност да потегли от първа позиция в спринта, след като квалификационният резултат се обръща за стартовата решетка на състезанието. Полпозишънът в квалификацията спечели Алекс Дън, докато един от основните съперници на българина – Рафа Камара, остана пети.

Цолов започна силно

В началото на квалификационната сесия Никола Цолов записа време от 1:55.957 минути, което му отреди петата позиция. Пред него се наредиха Алекс Дън, Куш Майни, Мартинус Стеншорн и съотборникът му Ноел Леон.

Рафа Камара бе непосредствено зад българския пилот.

В следващите минути Цолов не успя да подобри постижението си и постепенно се смъкна до деветото място. В същото време Камара получи добро изтегляне от съотборника си Дюрксен и се придвижи до петата позиция.

В заключителните минути повечето пилоти също не успяха да подобрят времената си. Единственото изключение бе Дино Беганович, който направи силна обиколка в самия край на сесията.

Камара започна силно във втората серия

В началото на следващата серия Рафа Камара записа най-бързото време. Никола Цолов бе четвърти, като между двамата се наредиха Ноел Леон и Алекс Дън.

При вторите бързи обиколки обаче времената останаха непроменени. Около четири минути преди края Цолов и неговият съотборник се прибраха в бокса и не направиха нов опит за подобрение.

В крайното класиране българският пилот остана 10-и, но това ще му осигури първата стартова позиция в спринтовото състезание – отлична възможност за Цолов да се бори за силен резултат в Баку.