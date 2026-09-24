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Божидар Искренов "Гибона" представя автобиографията си „Без обувки“ в Стралджа

Божидар Искренов "Гибона" представя автобиографията си „Без обувки“ в Стралджа

24 Септември, 2026 13:55 636 4

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Инициативата се провежда с подкрепата на Община Стралджа и кмета Атанас Киров

Божидар Искренов "Гибона" представя автобиографията си „Без обувки“ в Стралджа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендата на Левски и бивш национал на България Божидар Искренов – Гибона, ще гостува в Стралджа на 26 септември, където ще представи своята автобиографична книга „Без обувки“.

Посещението на легендарния футболист ще започне още в 16:00 часа на градския стадион. Искренов ще даде началния сигнал на двубоя между местния ОФК „Стралджа“ и ФК „Арена“ – Ямбол.

По-късно, от 18:00 часа, Гибона ще се срещне с футболните почитатели в Клуба на пенсионера, където официално ще представи книгата си. В „Без обувки“ Искренов разказва за най-интересните моменти от своята кариера, както и за хората, събитията, футболистите и треньорите, които са оставили следа в професионалния му път.

Феновете ще имат възможност да се срещнат лично с легендарния футболист, да си закупят книгата, да получат автограф и да се снимат с него. Модератор на събитието ще бъде футболният общественик Кирил Евтимов.

Инициативата се провежда с подкрепата на Община Стралджа и кмета Атанас Киров.

Кариерата на една футболна легенда

Божидар Искренов е роден на 1 август 1962 година в София. По-голямата част от кариерата му е свързана с Левски, за който играе в периода 1979–1988 г., а след това отново защитава цветовете на клуба през 1989 г.

През годините Гибона носи още екипите на Сарагоса, Лозана, Ботев Пловдив, ЦСКА, Шумен и Септември.

За националния отбор на България Искренов има 56 мача и 5 гола според данните на ФИФА.

С Левски той става шампион на България през 1984, 1985 и 1988 година. Към отличията си добавя и четири Купи на България – през 1982, 1984, 1986 и 1993 година.

На 26 септември футболните фенове в Стралджа ще имат възможност да се срещнат лично с една от емблематичните фигури на българския футбол и да чуят от първо лице истории от неговата забележителна кариера.


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  • 1 Да е жив и здрав

    8 1 Отговор
    Да продължава да напише за всеки по - подробно...

    13:58 24.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Αлфа Bълкът

    5 1 Отговор
    Там само римляни, кой ще му купи книгата!

    14:21 24.09.2026

  • 4 Гуцката

    2 0 Отговор
    Стралджанска мускатова се чете най- много.

    14:53 24.09.2026

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