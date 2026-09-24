Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед намери любопитен начин да зарадва своите привърженици – клубът започна да продава части от старото тревно покритие на легендарния „Олд Трафорд“.

Чимовете са поставени в специални стъклени кубове, а цените започват от 125 паунда. Инициативата стана възможна след цялостната подмяна на тревната настилка на стадиона през юни – първата подобна промяна от 14 години насам.

„Победи и загуби, успехи и провали, възходи и падения – виждали сме всичко това. От днес нашите привърженици могат да притежават части от терена. Не се притеснявайте, на стадиона няма дупки“, заявиха от Манчестър Юнайтед.

От клуба уточняват, че проектът е реализиран от специалиста Тони Синклер и неговия екип, които са извършили цялостната подмяна на настилката с цел подобряване на условията за футболистите.

Като част от проекта клубът е запазил внимателно определени части от стария терен. Те са поставени в стъклени кубове и вече могат да се превърнат в своеобразен спомен за привържениците на „червените дяволи“.

Така феновете на Манчестър Юнайтед ще имат възможност да притежават малка част от терена, на който през годините са се играли безброй емблематични мачове и са празнувани едни от най-големите успехи в историята на клуба.