Дамиано Давид и Дав Камерън минават под венчилото днес (СНИМКИ)

Италианският певец Дамиано Давид и американската актриса и певица Дав Камерън са на прага на сватбата си след близо тригодишна връзка. Двамата са избрали Тоскана за едно от най-очакваните звездни събития в Италия тази есен, като празненствата ще продължат два дни.

Според ANSA и RaiNews гражданският ритуал е планиран за 24 септември в историческия Palazzo Comunale в Монталчино. Очаква се церемонията да бъде водена от кмета Силвио Франческели. На 25 септември младоженците и гостите им ще се преместят в Castiglion del Bosco, луксозен комплекс сред хълмовете и лозята на Вал д'Орча.

Дамиано Давид и Дав Камерън пазят подробностите около церемонията в строга тайна. Според Vanity Fair Italia сватбата ще бъде практически недостъпна за външни лица, а списъкът с гости включва роднини, близки приятели и международни знаменитости. Изданието съобщава още, че Дав Камерън е избрала сватбена рокля на Valentino, но дизайнът ѝ не е разкрит.

Castiglion del Bosco неслучайно е предпочетен от звездната двойка. Имението с площ около 2000 хектара вече е било сцена на сватбите на модела Кейт Ъптън и бейзболната звезда Джъстин Верландър през 2017 г., както и на тенисистката Каролине Возняцки и бившия баскетболист Дейвид Лий през 2019 г. Пол Маккартни е празнувал там 70-ия си рожден ден, а бившият американски президент Барак Обама е посещавал комплекса за голф.

27-годишният Дамиано Давид и 30-годишната Дав Камерън се запознават покрай MTV Video Music Awards и започват връзката си през 2023 г. През февруари 2024 г. правят официалния си дебют като двойка на червения килим преди наградите „Грами“. Годежът беше потвърден на 3 януари 2026 г., след като Камерън публикува снимки с годежния си пръстен.

Пред Vogue двамата наскоро разказаха, че въпреки натоварените си кариери се опитват да водят възможно най-обикновен живот между Рим и Лос Анджелис. Дав Камерън призна, че през последните месеци ежедневието им често се свеждало до пазаруване, готвене и време у дома. Двамата не искат връзката им да се превръща в отношения от разстояние и организират ангажиментите си така, че да прекарват повече време заедно.

Сред най-очакваните гости са Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итън Торкио, останалите трима членове на Måneskin. Присъствието им все още не е официално потвърдено, но италианските медии допускат, че сватбата може да се превърне и в неформална среща на четиримата музиканти, които предизвикаха фурор на Евровизия 2021 с победата си.

Официалното завръщане на Måneskin обаче вече има дата. Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итън Торкио ще бъдат гости на фестивала в Сан Ремо през февруари 2027 г. Новината беше потвърдена от артистичния директор и водещ Стефано Де Мартино. Това ще бъде първото им обявено общо появяване след периода, в който четиримата се концентрираха върху индивидуални проекти.

Дамиано Давид използва паузата на Måneskin, за да изгради собствена солова кариера. През май 2025 г. италианският изпълнител издаде дебютния си самостоятелен албум „Funny Little Fears“, последван от международно турне и разширена версия на проекта.

Дав Камерън, родена като Клоуи Селест Хостерман на 15 януари 1996 г. във Вашингтон, съчетава музикална и актьорска кариера и в момента работи по втория си албум. Дамиано Давид е роден на 8 януари 1999 г. в Рим и придоби световна популярност като фронтмен на Måneskin след победите на групата в Сан Ремо и „Евровизия“ през 2021 г.