Новини
Спорт »
Други спортове »
Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България

Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България

1 Август, 2026 17:29 28

  • future stars by betano
Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Новата дигитална платформа за развитие на млади спортни таланти – Future Stars by Betano, бе официално представена на събитие, което събра медии, инфлуенсъри и звезди на българския спорт. С мотото „Бъдещите звезди изгряват днес“, платформата има за цел да подкрепя младите български спортисти, предоставяйки им знания, менторство и практически насоки за личностно и професионално развитие. CSR проектът е създаден от водещата марка за онлайн спортни залагания и игри Betano, която е собственост на международната GameTech компания Kaizen Gaming, с цел да насърчи развитието на спорта у нас.

Future Stars by Betano представлява онлайн платформа, в която млади спортисти на възраст между 18 до 25 години могат да кандидатстват, за да получат менторска подкрепа от популярни спортисти в България. Проектът събира на едно място водещи имена в спорта и таланти, които тепърва ще се развиват в избраната от тях дисциплина.

Менторите във Future Stars by Betano са известният фитнес модел и писател Биляна Йотовска; доказаният фитнес инструктор и нутриционист Кирил Танев и спортният психолог и бивш професионален състезател по баскетбол Полина Хаджиянкова. Всички те ще помагат на участниците в програмата както чрез личния си опит и знания, така и чрез полезни съвети и напътствия към младите таланти.

Специален гост и посланик на събитието бе една от най-успешните български състезателки по фигурно пързаляне - Александра Фейгин. Многократна национална шампионка на България, тя представя страната ни на престижни международни първенства, включително Олимпийски игри, световни и европейски шампионати. Със своите постижения, Александра е вдъхновение и пример за много млади спортисти, които са в началото на своя кариерен път.

Участниците в програмата Future Stars by Betano ще имат достъп до видео и текстово съдържание, както и до онлайн класове с професионалните ментори. Като част от програмата, младежите ще изграждат увереност и знания в три направления:

  • Ментално здраве
  • Професионално развитие
  • Личностно израстване

Материалите и ресурсите в платформата ще бъдат достъпни поетапно до края на тази и следващата година. Ще бъдат организирани и онлайн събития с участието на менторите, по време на които участниците ще могат да се срещнат и да общуват с тях.

/ видео за кампанията: /

Future Stars by Betano е нашият начин да покажем, че подкрепяме младите спортисти не само на терена, но и в живота. Платформата е създадена, за да им дава знанията, които често липсват в началото на професионалния път. Това е дългосрочен проект, чрез който бихме искали да помогнем за изграждането на бъдещите спортни таланти в България“. – сподели Цветин Йорданов, мениджър на Kaizen Gaming за България и ръководител по прилагането на политиките за отговорен хазарт.

„Щастливи сме, че успяхме да реализираме този проект в България, тъй като имаме подобни успешни примери в страни като Гърция, Румъния и Португалия. Future Stars by Betano е първата стъпка към създаването на една осъзната общност от млади хора, които обичат спорта и се стремят да постигат целите си. Това е социален проект, който целим да развиваме и в бъдеще, за да достигнем до още по-широк кръг от участници и да подкрепим колкото се може повече спортисти, които са в началото на своята кариера.“ – добави г-н Йорданов.

Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България
Цветин Йорданов, мениджър на Kaizen Gaming за България с менторите в програмата

По време на откриващото събитие с водещ инфлуенсъра Стефан Попов - Чефо, се проведе дискусия, посветена на спорта и изграждането на здравословни навици в ежедневието. Всички присъстващи имаха възможност да зададат своите въпроси, а ето какво споделиха и менторите в програмата:

Биляна Йотовска – фитнес модел: „Мотивацията не е даденост. Тя е вътрешен импулс, който трябва постоянно да поддържаме в себе си, за да израстваме като личности. Във Future Stars by Betano всеки млад човек може да открие по нещо за себе си – не само как правилно да се храни и тренира, но и как да развие емоционалната си интелигентност.“

Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България
Биляна Йотовска - ментор в програмата "Future Stars by Betano"

Кирил Танев – нутриционист: „Храненето е неразделна част от физическата подготовка. То е горивото за всеки спортист, за да може да постига високи резултати. Ето защо правилно подбраното меню, добрата почивка и позитивната ментална нагласа са толкова важни за успеха“.

Полина Хаджиянкова – спортен психолог: „Радвам се, че съм част от Future Stars by Betano, защото тя дава достъп до знания и подкрепа, които носят добавена стойност за всеки спортист. В програмата поставяме ключов акцент върху психическата и емоционалната устойчивост, които са толкова важни за всеки професионален спортист“.

Александра Фейгин също поздрави участниците в програмата и изрази своята мотивация да бъде част от проекта: „Вярвам, че зад всеки малък или голям успех в спорта, а и в живота, стои подкрепата на семейството, на близките хора и треньорите. Никой не може да успее сам. Успехът се гради с талант, но и с много труд и с ежедневни усилия, компромиси и стремеж да постигнеш целта”.

Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България
Александра Фейгин - специален гост на събитието

Гостите на събитието участваха и в специалната интерактивна стена „Къде се виждаш след 1 година?“, където записаха своите мечти и цели – символ на ключовото послание на Future Stars by Betano -Шампионите не се раждат - те се изграждат”: стъпка по стъпка, медал след медал, започвайки от днес.

Целта на организаторите е платформата да се развива като мотивационен инструмент, подпомагайки създаването на общност от млади таланти в спорта, които да обменят полезна информация, добри практики и съвети за изграждане на успешна кариера в спорта и поддържане на здраво тяло и дух.

Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България
Платформата официално стартира днес

За повече информация: https://betanofuturestars.bg/

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията непрекъснато развива продуктите и услугите си, като поставя отговорната и сигурна среда в основата на дейността си на всеки пазар, на който оперира.

Kaizen Gaming притежава бранда за онлайн спортни залози и игри Betano, който има утвърдено присъствие на множество пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Африка. Компанията има над 3 000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е носител на множество престижни отличия в индустрията, включително наградата „Оператор на годината“ на EGR Operator Awards и SBC Awards 2025. През 2026 г. компанията за втора поредна година спечели и отличията „Sportsbook Operator of the Year – Latin America“ и „Casino Operator of the Year – Latin America“ в рамките на SBC Awards Americas.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове