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Рами Киуан остана с бронз от европейското по бокс в София
  Тема: Известни личности

Рами Киуан остана с бронз от европейското по бокс в София

24 Септември, 2026 19:46, обновена 24 Септември, 2026 19:47 509 0

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Българският боксьор загуби с 1:4 от руснака Исмаил Муцолгов на полуфиналите в категория до 75 килограма.

Рами Киуан остана с бронз от европейското по бокс в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рами Киуан остана с бронзов медал от европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Действащият европейски шампион загуби с 1:4 съдийски гласа от руснака Исмаил Муцолгов в полуфинала на категория до 75 килограма. Картите на съдиите показаха 29:27, 27:29, 27:29, 27:29 и 27:29.

Муцолгов започна по-агресивно и успя да изненада българина още в първия рунд. Руснакът наложи високо темпо и получи предимство в съдийските карти след първите три минути.

Киуан подобри играта си във втората част, а Муцолгов беше наказан с точка за опасно навеждане на главата. В последните 30 секунди обаче руснакът пласира две тежки комбинации, които му донесоха рунда според четирима от петимата съдии. Българинът опита да промени развоя в третата част, но съперникът му запази предимството си до края.

„Подходих по-мудно и това много ми усложни срещата след първия рунд. Във втория рунд мисля, че показах достатъчно, за да наклоня везните в моя полза, но това не се оказа така“, каза Киуан след двубоя.

Световният вицешампион от първенството в Ливърпул през 2025 година допълни, че е продължил да атакува в третия рунд с надеждата да изравни някоя от съдийските карти. „Изиграх мача на 100 процента, но не се получиха нещата“, заяви българският боксьор.

Източници: БТА


София / България
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