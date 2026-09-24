Рами Киуан остана с бронз от европейското по бокс в София

Рами Киуан остана с бронзов медал от европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Действащият европейски шампион загуби с 1:4 съдийски гласа от руснака Исмаил Муцолгов в полуфинала на категория до 75 килограма. Картите на съдиите показаха 29:27, 27:29, 27:29, 27:29 и 27:29.

Муцолгов започна по-агресивно и успя да изненада българина още в първия рунд. Руснакът наложи високо темпо и получи предимство в съдийските карти след първите три минути.

Киуан подобри играта си във втората част, а Муцолгов беше наказан с точка за опасно навеждане на главата. В последните 30 секунди обаче руснакът пласира две тежки комбинации, които му донесоха рунда според четирима от петимата съдии. Българинът опита да промени развоя в третата част, но съперникът му запази предимството си до края.

„Подходих по-мудно и това много ми усложни срещата след първия рунд. Във втория рунд мисля, че показах достатъчно, за да наклоня везните в моя полза, но това не се оказа така“, каза Киуан след двубоя.

Световният вицешампион от първенството в Ливърпул през 2025 година допълни, че е продължил да атакува в третия рунд с надеждата да изравни някоя от съдийските карти. „Изиграх мача на 100 процента, но не се получиха нещата“, заяви българският боксьор.

Източници: БТА