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Бащата на посланика в Абу Даби отрече обвиненията на МВР за "дружество касичка"

Бащата на посланика в Абу Даби отрече обвиненията на МВР за "дружество касичка"

24 Септември, 2026 20:18 664 15

  • иван йорданов-
  • баща-
  • посланик-
  • оае-
  • пеевски

Илиян Йорданов заяви, че не познава Делян Пеевски и дружеството му не е заплащало полети на лидера на ДПС

Бащата на посланика в Абу Даби отрече обвиненията на МВР за "дружество касичка" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрича фирмата му да е свързана с полетите на Делян Пеевски и с обществени поръчки за мантинели.

В писмо до медиите Илиян Йорданов отхвърля и твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че така нареченото „дружество касичка“, през което са били отклонявани средства, е свързано с него.

„Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети“, категоричен е в позицията си Йорданов.

Припомняме, че според изнесените от МВР данни средствата са преминавали през свързани фирми, в които постъпвали пари от обществени поръчки за мантинели. Пеевски отрече това и заяви, че полетите са платени от него и семейството му.

По случая МВР сезира НАП, която трябва да провери произхода на средствата и кой е плащал полетите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    18 4 Отговор
    Всички престъпници отричат

    Коментиран от #5

    20:21 24.09.2026

  • 2 сюндюк

    12 3 Отговор
    Тази власт е хитра и ще мачка със финес , предната беше тъпа ,алчна и остави много следи ,видими дори и за слепец..!

    20:22 24.09.2026

  • 3 Онзи

    6 17 Отговор
    Неадекватник от МВР трябва не само да бъде уволнен, но и осъден, ако това е вярно!
    Обвиниха човека, отзоваха сина му, а още не са проверили в НАП, дали това е вярно!
    Избрахте си БКП, страдайте!

    Коментиран от #7

    20:22 24.09.2026

  • 4 Родата

    15 3 Отговор
    брани момчето. Сега дедото, вуйчото, чичото, бабата, майката ще се изкажат.

    20:23 24.09.2026

  • 5 Всички

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Дърти комунисти убиват без правосъдие и справедливост! Сигурно си от подобно котило?

    20:24 24.09.2026

  • 6 Мьесю гилотен.......

    1 1 Отговор
    сега кой лъже или по настрадин ходжа.....и ти си прав...и ти си прав....ако бях капо ди тути капи....щях да реша проблема и на двамата...и на играещия министър и на играещия дипломат -посланик...

    20:26 24.09.2026

  • 7 Соломон

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Онзи":

    Нещо повече. Дори и баща му да е виновен не може да наказваш синът му за това. Това ми прилича на близкото минало. Когато на характеристиката ми пишеше близки роднини за граница. И те отрязват от всякъде

    Коментиран от #9, #10

    20:26 24.09.2026

  • 8 Яшар

    12 2 Отговор
    Бащата каквото е свършил е било преди време и сега пише декларации и се прави на ощипан , Демерджиев трябва да го закове за Лъжесвидетелстване тогава на 100 са в кауша

    20:30 24.09.2026

  • 9 Онзи

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Точно! Но не очаквай от БКП да са юридически грамотни!

    Коментиран от #11

    20:30 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Онзи":

    Някога на характеристиката ми освен за близки родни за граница пишеше. Баща му и майка му не са грамотни но могат да четат и пишат. Не са осъждани но имат склонност да поглеждат към чуждото. А човека зад граница бе трети братовчед на баща ми който никога не съм виждал

    20:35 24.09.2026

  • 12 Осъдете

    3 1 Отговор
    радките

    20:35 24.09.2026

  • 13 Бащата, майката,

    7 0 Отговор
    сина и може би цялата рода... оф радките съвдем се омотаха. Оставка, некадърници!

    20:51 24.09.2026

  • 14 Червени

    5 0 Отговор
    мошеници , и бащата , и сина ! Гнусна работа !

    20:55 24.09.2026

  • 15 Лично

    2 0 Отговор
    летящия войник е назначил Убостника за посланик в ОАЕ !

    20:57 24.09.2026

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