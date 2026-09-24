Бащата на посланика в Абу Даби отрече обвиненията на МВР за "дружество касичка"

Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрича фирмата му да е свързана с полетите на Делян Пеевски и с обществени поръчки за мантинели.
В писмо до медиите Илиян Йорданов отхвърля и твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че така нареченото „дружество касичка“, през което са били отклонявани средства, е свързано с него.
„Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети“, категоричен е в позицията си Йорданов.
Припомняме, че според изнесените от МВР данни средствата са преминавали през свързани фирми, в които постъпвали пари от обществени поръчки за мантинели. Пеевски отрече това и заяви, че полетите са платени от него и семейството му.
По случая МВР сезира НАП, която трябва да провери произхода на средствата и кой е плащал полетите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #5
20:21 24.09.2026
2 сюндюк
20:22 24.09.2026
3 Онзи
Обвиниха човека, отзоваха сина му, а още не са проверили в НАП, дали това е вярно!
Избрахте си БКП, страдайте!
Коментиран от #7
20:22 24.09.2026
4 Родата
20:23 24.09.2026
5 Всички
До коментар #1 от "Красимир Петров":Дърти комунисти убиват без правосъдие и справедливост! Сигурно си от подобно котило?
20:24 24.09.2026
6 Мьесю гилотен.......
20:26 24.09.2026
7 Соломон
До коментар #3 от "Онзи":Нещо повече. Дори и баща му да е виновен не може да наказваш синът му за това. Това ми прилича на близкото минало. Когато на характеристиката ми пишеше близки роднини за граница. И те отрязват от всякъде
Коментиран от #9, #10
20:26 24.09.2026
8 Яшар
20:30 24.09.2026
9 Онзи
До коментар #7 от "Соломон":Точно! Но не очаквай от БКП да са юридически грамотни!
Коментиран от #11
20:30 24.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #9 от "Онзи":Някога на характеристиката ми освен за близки родни за граница пишеше. Баща му и майка му не са грамотни но могат да четат и пишат. Не са осъждани но имат склонност да поглеждат към чуждото. А човека зад граница бе трети братовчед на баща ми който никога не съм виждал
20:35 24.09.2026
12 Осъдете
20:35 24.09.2026
13 Бащата, майката,
20:51 24.09.2026
14 Червени
20:55 24.09.2026
15 Лично
20:57 24.09.2026