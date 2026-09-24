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Челси следи Абдукодир Хусанов от Манчестър Сити

Челси следи Абдукодир Хусанов от Манчестър Сити

24 Септември, 2026 19:45 442 0

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  • висша лига-
  • трансфери

Лондонският клуб обмисля трансфер на защитника през януари. Интерес към узбекския национал има и от още три отбора от Висшата лига.

Челси следи Абдукодир Хусанов от Манчестър Сити - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Челси следи внимателно ситуацията около защитника на Манчестър Сити Абдукодир Хусанов и обмисля да отправи предложение за него през януарския трансферен прозорец. Това съобщава CaughtOffside. Според информацията 22-годишният узбекски национал все още не се е утвърдил като постоянен титуляр на „Етихад“, което може да улесни евентуален трансфер.

Хусанов има шест мача за Манчестър Сити във всички турнири от началото на сезона. Лондонският клуб търси възможности за подсилване на отбраната, след като е допуснал 12 гола в първите си пет срещи във Висшата лига.

Интерес към защитника проявяват още три клуба от английския елит, но имената им не са посочени. Челси е определен като един от отборите, които следят най-внимателно развитието около футболиста.

Хусанов премина в Манчестър Сити през януари 2025 година и има договор с клуба до лятото на 2031 година. Пазарната му оценка в момента е около 50 милиона евро. Евентуалното решение за бъдещето му се очаква да бъде свързано с ролята, която ще получи в състава на Сити до отварянето на зимния трансферен прозорец.

Източници: Фокус, КаутОфсайд


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