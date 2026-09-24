Потенциални цели на Путин! ЦРУ предупреди Париж, Рим и Мадрид за възможни руски атаки с дронове

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е предупредило правителствата на Испания, Франция и Италия за възможни атаки с дронове от страна на Русия. Това съобщи Wion, позовавайки се на испанското издание "El Mundo".

Според агенцията Москва може да използва дронове, изстреляни от търговски плавателни съдове в Средиземно море, за да извърши нападенията. "Ел Мундо" твърди, че Русия планира да използва търговски плавателни съдове в международни води, превръщайки граждански кораби в мобилни пускови установки за атаката, за да си осигури възможност за отричане на съпричастност.

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Изданието посочва още, че за извършването на атаките Русия вероятно ще използва дронове камикадзе от типа "Гербера". Тези дронове имат обсег от около 600 километра и могат да пренасят от 4 до 5 килограма експлозиви.

Потенциалните цели, посочени в доклада на ЦРУ, са разположени предимно по крайбрежието: пристанища, енергийни съоръжения и крайбрежни комуникационни възли. Испания, Франция и Италия контролират морските пътища в Средиземно море и служат като основни центрове за внос на енергийни ресурси и морски транспорт в Европа.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф предприе изключително деликатно дипломатическо посещение в Москва миналия месец по лично нареждане на президента Доналд Тръмп. Тази необичайна мисия последва поредица от дипломатически усилия с участието на други пратеници на администрацията на Тръмп, които не успяха да сложат край на войната в Украйна.