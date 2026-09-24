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Потенциални цели на Путин! ЦРУ предупреди Париж, Рим и Мадрид за възможни руски атаки с дронове
  Тема: Украйна

Потенциални цели на Путин! ЦРУ предупреди Париж, Рим и Мадрид за възможни руски атаки с дронове

24 Септември, 2026 20:23 812 52

  • русия-
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  • украйна-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф предприе изключително деликатно дипломатическо посещение в Москва миналия месец по лично нареждане на президента Доналд Тръмп

Потенциални цели на Путин! ЦРУ предупреди Париж, Рим и Мадрид за възможни руски атаки с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е предупредило правителствата на Испания, Франция и Италия за възможни атаки с дронове от страна на Русия. Това съобщи Wion, позовавайки се на испанското издание "El Mundo".

Според агенцията Москва може да използва дронове, изстреляни от търговски плавателни съдове в Средиземно море, за да извърши нападенията. "Ел Мундо" твърди, че Русия планира да използва търговски плавателни съдове в международни води, превръщайки граждански кораби в мобилни пускови установки за атаката, за да си осигури възможност за отричане на съпричастност.

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Изданието посочва още, че за извършването на атаките Русия вероятно ще използва дронове камикадзе от типа "Гербера". Тези дронове имат обсег от около 600 километра и могат да пренасят от 4 до 5 килограма експлозиви.

Потенциалните цели, посочени в доклада на ЦРУ, са разположени предимно по крайбрежието: пристанища, енергийни съоръжения и крайбрежни комуникационни възли. Испания, Франция и Италия контролират морските пътища в Средиземно море и служат като основни центрове за внос на енергийни ресурси и морски транспорт в Европа.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф предприе изключително деликатно дипломатическо посещение в Москва миналия месец по лично нареждане на президента Доналд Тръмп. Тази необичайна мисия последва поредица от дипломатически усилия с участието на други пратеници на администрацията на Тръмп, които не успяха да сложат край на войната в Украйна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атаки

    2 31 Отговор
    Абе защо почнаха да евакуират чиновниците от Масква не знам. Щели да зимуват
    зад Урал, уж за по-сигурно.

    Коментиран от #9, #21, #31, #39

    20:25 24.09.2026

  • 2 Париж да

    22 2 Отговор
    Но Рим и особено Мадрид направо се учудвам.
    Да атакуваш Испания все едно да удариш шамар на умрял. Техният министър-председател ги занули за няколко години.

    Коментиран от #12

    20:27 24.09.2026

  • 3 Робот

    17 0 Отговор
    Айдеее пак почна войната..! Но ние знаем какво показват клиповете по социалните мрежи..!

    20:27 24.09.2026

  • 4 Граф Сен Жермен

    27 3 Отговор
    Малоумнците подготвят отново Европа за световна война! Всяват психоза в човешките умове! Виждате ли огромната червена точка? Отново Европа! Крайна цел - ликвидирането на бялата раса!

    Коментиран от #8

    20:27 24.09.2026

  • 5 Шопо

    21 1 Отговор
    Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие, това го знаят и малките деца.

    20:28 24.09.2026

  • 6 Стоянчо Пуканката

    17 0 Отговор
    Кви дронове, кви пет монголски тугрици!? За тия прекрасни градове отдавна си има приготвени добрите стари "Сатани"...

    20:28 24.09.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    14 1 Отговор
    Апропо, с колко дивизии разполагат Париж, Рим и Мадрид?...

    Коментиран от #16

    20:30 24.09.2026

  • 8 Планетата на маймуните

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Граф Сен Жермен":

    Ми то ще останат само шимпанзета тогава😂😂🤣

    Коментиран от #14, #19, #30

    20:32 24.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сандо

    13 2 Отговор
    Ама разбира се,че когато Лавров се прибира от щатите ще пуска по някое дронче при прелитането си над европата - ей така,за забавление.Как не сме се сетили за нещо толкова елементарно?

    20:33 24.09.2026

  • 11 АБЕ мани....

    2 5 Отговор
    В .. ООН уни жават и се гаврят с монгольята от моксель:
    "ЕС има повече от 20 пъти по- висок БВП от блатата! НАТО има...35 ПЪТИ по-висок БВП!
    С КОГО СЕ СРАВНЯВАТЕ..ИЗОБЩО?!?"
    Хехехехе

    20:33 24.09.2026

  • 12 Също като

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Париж да":

    нашите пионки....

    20:33 24.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сандо

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Планетата на маймуните":

    Значи за козячетата има шанс.

    Коментиран от #18

    20:34 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Франсетата имат към 400 ядрени глави

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "Стоянчо Пуканката":

    Вече са в Естония.Дали му е мил живот на Путлето?

    Коментиран от #22, #34

    20:35 24.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Копейкотрошач

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    Дъртио колко секунди ще издържи вратлето ти?

    20:36 24.09.2026

  • 19 Граф Сен Жермен

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Планетата на маймуните":

    За тях първа опасност са белите, защото това са потомците на войнствените арии, и са свободолюбиви и непокпрни! После ще се справят и с маймуните много лесно и бързо. Толкова са нагли, че са го написали пред очите на всички, върху един кой знае от къде появил се монумент - половин милиард човеци!

    20:37 24.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Атаки":

    Путлето завинаги заряза резиденцията в Сочи.Мести с в бункерите във Валдай.После към Монголия.

    20:40 24.09.2026

  • 22 Шопо

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Франсетата имат към 400 ядрени глави":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #25

    20:40 24.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    6 2 Отговор
    И защо Русия ще удря западна Европа с "Гербера"
    която носи 3-4 килограма заряд, а не примерно
    със "Сармат" който носи няколко десетки мегатона?

    Коментиран от #27, #28

    20:40 24.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами сега!?

    3 0 Отговор
    Еее утепахте рибата с тази повърня! Гответе се за рибна смрат...

    20:43 24.09.2026

  • 27 Защото

    3 7 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    не се знае Сармата дали няма да гръмне на старта.

    Коментиран от #33

    20:43 24.09.2026

  • 28 Ами писах

    1 8 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    На Путлето още му се живее.Знае ,че на секундата е мъртъв.

    Коментиран от #36

    20:44 24.09.2026

  • 29 Путин

    7 1 Отговор
    Гейчовци от началото на СВО -22 пъти увеличихме производството на оръжие , 4 пъти пройзводството на радиолокационни системи , хазната е пълна от продажбата на оръжие и петрол . Добре си изиграх партията шах , а вие пълните гащите от страх !

    20:44 24.09.2026

  • 30 О, Морес

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Планетата на маймуните":

    По-големи шимпанзета от ръководителите на ЕС Няма! А това ,което е казал Дж.Ратклиф си е направо гаргара с тях -"Пазете се,руските дронове идат!" Изглежда, добре си е прекарал в Москва,щом демонстрира това невероятно чувство за хумор.

    20:44 24.09.2026

  • 31 Нема ора баце

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атаки":

    Бункерният започна вече прикрита мобилизация.

    20:46 24.09.2026

  • 32 Фактите НЕ лъжат

    2 6 Отговор
    23 ядрени монгольяк републики, Фюрера Пиздюхи Ким Газо,..13 год... щурм,..2 милиона и половина монголья фира и
    Нито една Превзета Област и областен град!
    Нито една изпълнена цел на педофила!!
    ТВА са ФАКТИТЕ, Сичко друго е хомик фантазии и монголски пе ДАЛЕ..

    20:46 24.09.2026

  • 33 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Защото":

    Е ако "Сармата" гръмне на старта ... Тогава с "Посейдон" :)

    Коментиран от #35

    20:46 24.09.2026

  • 34 За неговия

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Франсетата имат към 400 ядрени глави":

    живот има кой да мисли но Ти помисли ли за твоя собствен!?

    20:48 24.09.2026

  • 35 То и

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Посейдонът може да не запали и да си остане на дъното при крайцера.

    Коментиран от #40

    20:48 24.09.2026

  • 36 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ами писах":

    Че какъв му е проблема на Путин да живее,
    нали пропагандата казва че живеел в бункер.

    Коментиран от #38

    20:49 24.09.2026

  • 37 Днес в О О Н

    2 4 Отговор
    ЕС има 25 пъти по висок БВП от Моксель!
    НАТО...35 пъти...
    Вие с кого се сравнявате.. Нище броди?
    Еееееееехехе

    20:49 24.09.2026

  • 38 Трай

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Глупак.

    Коментиран от #46

    20:50 24.09.2026

  • 39 а теб

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атаки":

    защо те пропуснаха там ли си още или сам се евакуира към сибир?

    20:52 24.09.2026

  • 40 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "То и":

    Ти да си чувал за Русия техника която не пали.
    Ако трябва ще го бутат и пак ще запали.
    Това да не ти е Рено :)

    20:53 24.09.2026

  • 41 Ойрошизо

    4 1 Отговор
    Русия се проваля в Украйна, но ще напада Франция, Испания и Италия...:)))))

    20:53 24.09.2026

  • 42 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    1 7 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    20:53 24.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Демек

    5 2 Отговор
    САЩ ще им направи инсценировки. Съсипаха Европа икономически, що да не я вкарат и във война!

    20:55 24.09.2026

  • 45 оня с коня

    0 5 Отговор
    Още при първите подобни опити на Русия да крие Провокациите зад Търговския флот ще последват МАСОВИ ПРОВЕРКИ на Руските плавателни съдове дори и Междунар води със всички съпътстващи и вгорчаващи Живота на Търговците Формалности.

    20:56 24.09.2026

  • 46 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Трай":

    А първо се разберете къде живее Путин,
    след това ще уточняваме кои са глупаците :)

    20:59 24.09.2026

  • 47 Едва

    3 1 Отговор
    ли с такива малки бомби ще си играят руснаците. Че и с дрончета. Ударът би бил съвсем друг. И в други посоки. Какво има да удрят испанци и италианки. Това е смехотворно.

    20:59 24.09.2026

  • 48 Европейците

    3 1 Отговор
    се наср..ха

    21:01 24.09.2026

  • 49 интриги

    2 1 Отговор
    Глупости на търкалета.
    Някои не са подстрекатели, ама хич... и сухи от водата както винаги

    21:05 24.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Айдеее, напълниха гащите.. Хахахаха

    21:09 24.09.2026

  • 52 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Голям рев днес... Около Харков яко украински загуби

    21:11 24.09.2026