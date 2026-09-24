Потенциални цели на Путин! ЦРУ предупреди Париж, Рим и Мадрид за възможни руски атаки с дронове

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е предупредило правителствата на Испания, Франция и Италия за възможни атаки с дронове от страна на Русия. Това съобщи Wion, позовавайки се на испанското издание "El Mundo".
Според агенцията Москва може да използва дронове, изстреляни от търговски плавателни съдове в Средиземно море, за да извърши нападенията. "Ел Мундо" твърди, че Русия планира да използва търговски плавателни съдове в международни води, превръщайки граждански кораби в мобилни пускови установки за атаката, за да си осигури възможност за отричане на съпричастност.
Изданието посочва още, че за извършването на атаките Русия вероятно ще използва дронове камикадзе от типа "Гербера". Тези дронове имат обсег от около 600 километра и могат да пренасят от 4 до 5 килограма експлозиви.
Потенциалните цели, посочени в доклада на ЦРУ, са разположени предимно по крайбрежието: пристанища, енергийни съоръжения и крайбрежни комуникационни възли. Испания, Франция и Италия контролират морските пътища в Средиземно море и служат като основни центрове за внос на енергийни ресурси и морски транспорт в Европа.
Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф предприе изключително деликатно дипломатическо посещение в Москва миналия месец по лично нареждане на президента Доналд Тръмп. Тази необичайна мисия последва поредица от дипломатически усилия с участието на други пратеници на администрацията на Тръмп, които не успяха да сложат край на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атаки
зад Урал, уж за по-сигурно.
Коментиран от #9, #21, #31, #39
20:25 24.09.2026
2 Париж да
Да атакуваш Испания все едно да удариш шамар на умрял. Техният министър-председател ги занули за няколко години.
Коментиран от #12
20:27 24.09.2026
3 Робот
20:27 24.09.2026
4 Граф Сен Жермен
Коментиран от #8
20:27 24.09.2026
5 Шопо
20:28 24.09.2026
6 Стоянчо Пуканката
20:28 24.09.2026
7 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #16
20:30 24.09.2026
8 Планетата на маймуните
До коментар #4 от "Граф Сен Жермен":Ми то ще останат само шимпанзета тогава😂😂🤣
Коментиран от #14, #19, #30
20:32 24.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сандо
20:33 24.09.2026
11 АБЕ мани....
"ЕС има повече от 20 пъти по- висок БВП от блатата! НАТО има...35 ПЪТИ по-висок БВП!
С КОГО СЕ СРАВНЯВАТЕ..ИЗОБЩО?!?"
Хехехехе
20:33 24.09.2026
12 Също като
До коментар #2 от "Париж да":нашите пионки....
20:33 24.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сандо
До коментар #8 от "Планетата на маймуните":Значи за козячетата има шанс.
Коментиран от #18
20:34 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Франсетата имат към 400 ядрени глави
До коментар #7 от "Стоянчо Пуканката":Вече са в Естония.Дали му е мил живот на Путлето?
Коментиран от #22, #34
20:35 24.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Копейкотрошач
До коментар #14 от "Сандо":Дъртио колко секунди ще издържи вратлето ти?
20:36 24.09.2026
19 Граф Сен Жермен
До коментар #8 от "Планетата на маймуните":За тях първа опасност са белите, защото това са потомците на войнствените арии, и са свободолюбиви и непокпрни! После ще се справят и с маймуните много лесно и бързо. Толкова са нагли, че са го написали пред очите на всички, върху един кой знае от къде появил се монумент - половин милиард човеци!
20:37 24.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
До коментар #1 от "Атаки":Путлето завинаги заряза резиденцията в Сочи.Мести с в бункерите във Валдай.После към Монголия.
20:40 24.09.2026
22 Шопо
До коментар #16 от "Франсетата имат към 400 ядрени глави":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #25
20:40 24.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
която носи 3-4 килограма заряд, а не примерно
със "Сармат" който носи няколко десетки мегатона?
Коментиран от #27, #28
20:40 24.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами сега!?
20:43 24.09.2026
27 Защото
До коментар #24 от "Ами":не се знае Сармата дали няма да гръмне на старта.
Коментиран от #33
20:43 24.09.2026
28 Ами писах
До коментар #24 от "Ами":На Путлето още му се живее.Знае ,че на секундата е мъртъв.
Коментиран от #36
20:44 24.09.2026
29 Путин
20:44 24.09.2026
30 О, Морес
До коментар #8 от "Планетата на маймуните":По-големи шимпанзета от ръководителите на ЕС Няма! А това ,което е казал Дж.Ратклиф си е направо гаргара с тях -"Пазете се,руските дронове идат!" Изглежда, добре си е прекарал в Москва,щом демонстрира това невероятно чувство за хумор.
20:44 24.09.2026
31 Нема ора баце
До коментар #1 от "Атаки":Бункерният започна вече прикрита мобилизация.
20:46 24.09.2026
32 Фактите НЕ лъжат
Нито една Превзета Област и областен град!
Нито една изпълнена цел на педофила!!
ТВА са ФАКТИТЕ, Сичко друго е хомик фантазии и монголски пе ДАЛЕ..
20:46 24.09.2026
33 Ами
До коментар #27 от "Защото":Е ако "Сармата" гръмне на старта ... Тогава с "Посейдон" :)
Коментиран от #35
20:46 24.09.2026
34 За неговия
До коментар #16 от "Франсетата имат към 400 ядрени глави":живот има кой да мисли но Ти помисли ли за твоя собствен!?
20:48 24.09.2026
35 То и
До коментар #33 от "Ами":Посейдонът може да не запали и да си остане на дъното при крайцера.
Коментиран от #40
20:48 24.09.2026
36 Ами
До коментар #28 от "Ами писах":Че какъв му е проблема на Путин да живее,
нали пропагандата казва че живеел в бункер.
Коментиран от #38
20:49 24.09.2026
37 Днес в О О Н
НАТО...35 пъти...
Вие с кого се сравнявате.. Нище броди?
Еееееееехехе
20:49 24.09.2026
38 Трай
До коментар #36 от "Ами":Глупак.
Коментиран от #46
20:50 24.09.2026
39 а теб
До коментар #1 от "Атаки":защо те пропуснаха там ли си още или сам се евакуира към сибир?
20:52 24.09.2026
40 Ами
До коментар #35 от "То и":Ти да си чувал за Русия техника която не пали.
Ако трябва ще го бутат и пак ще запали.
Това да не ти е Рено :)
20:53 24.09.2026
41 Ойрошизо
20:53 24.09.2026
42 Къде е редовната риска армия от 350 хил?
20:53 24.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Демек
20:55 24.09.2026
45 оня с коня
20:56 24.09.2026
46 Ами
До коментар #38 от "Трай":А първо се разберете къде живее Путин,
след това ще уточняваме кои са глупаците :)
20:59 24.09.2026
47 Едва
20:59 24.09.2026
48 Европейците
21:01 24.09.2026
49 интриги
Някои не са подстрекатели, ама хич... и сухи от водата както винаги
21:05 24.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Баце ЕООД
21:09 24.09.2026
52 Баце ЕООД
21:11 24.09.2026