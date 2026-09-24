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Де Лаурентис: Треньорите са просто служители
  Тема: Известни личности

Де Лаурентис: Треньорите са просто служители

24 Септември, 2026 20:00 471 1

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  • италиански футбол

Президентът на Наполи отново разкритикува Лучано Спалети, който изведе отбора до титлата в Серия А през 2023 година.

Де Лаурентис: Треньорите са просто служители - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис отново отправи остра реплика към бившия треньор на клуба Лучано Спалети и заяви, че наставниците трябва да помнят мястото си в структурата на отбора.

„Не ме карайте да започвам за Спалети... Треньорите трябва да разбират, че са специалисти, призвани да дирижират оркестър от играчи, но те си остават просто сътрудници. Понякога са склонни да забравят това. Ясен ли съм?“, каза Де Лаурентис.

Изказването е направено по време на церемония за спортно отличие. В италианските медии думите му бяха свързани пряко със Спалети, с когото отношенията му се влошиха след края на сезон 2022/2023. Наполи спечели титлата в Серия А през 2023 година, а след това Спалети настоя да напусне клуба.

Няколко седмици по-късно Спалети пое националния отбор на Италия. Именно тази последователност от събития продължава да бъде причина за недоволството на Де Лаурентис, който неведнъж е говорил критично за раздялата с треньора.

Де Лаурентис стана президент на Наполи, когато клубът се състезаваше в Серия C1. Под неговото ръководство отборът се изкачи до върха на италианския футбол, а самият той е собственик и на Бари.

Позицията му за ролята на треньора не е насочена само към Спалети. Формулировката за наставниците като „просто служители“ беше представена като предупреждение и към други специалисти, работили или работещи в Наполи.

Източници: БТА, Гадзета дело Спорт, Футбол Италия


Италия
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    Си,черто. Ми като почнат да им плащат според резултати може и да вдъхновят😂🤣🤣 Пазарна икономика.

    20:18 24.09.2026

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