Стоичков и Веласкес разговаряха 30 минути в Равно поле

Христо Стоичков и треньорът на Левски Хулио Веласкес проведоха около 30-минутен разговор в Равно поле. Двамата се срещнаха преди началото на 25-ата церемония „Футболист на футболистите“, която се провежда в населеното място.

Веласкес ще получи наградата за треньор №1 в българското първенство. Испанският специалист е избран след допитване до всички капитани и треньори на професионалните клубове в България, проведено през май 2026 г.

Чочев е най-добрият футболист за сезона

За най-добър футболист през сезон 2025/2026 е избран халфът на Лудогорец Ивайло Чочев. Така наградите на тазгодишната церемония отличават треньора на Левски и футболист от шампиона Лудогорец.

Стоичков присъства на събитието като една от най-разпознаваемите фигури в историята на ЦСКА, Барселона и българския футбол.

Източници: Спортал