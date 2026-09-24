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Стоичков и Веласкес разговаряха 30 минути в Равно поле
  Тема: Известни личности

Стоичков и Веласкес разговаряха 30 минути в Равно поле

24 Септември, 2026 19:15 445 0

  • христо стоичков-
  • хулио веласкес-
  • левски-
  • футболист на футболистите-
  • ивaйло чочев

Двамата се срещнаха преди 25-ата церемония „Футболист на футболистите“, на която треньорът на Левски ще получи награда.

Стоичков и Веласкес разговаряха 30 минути в Равно поле - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Христо Стоичков и треньорът на Левски Хулио Веласкес проведоха около 30-минутен разговор в Равно поле. Двамата се срещнаха преди началото на 25-ата церемония „Футболист на футболистите“, която се провежда в населеното място.

Веласкес ще получи наградата за треньор №1 в българското първенство. Испанският специалист е избран след допитване до всички капитани и треньори на професионалните клубове в България, проведено през май 2026 г.

Чочев е най-добрият футболист за сезона

За най-добър футболист през сезон 2025/2026 е избран халфът на Лудогорец Ивайло Чочев. Така наградите на тазгодишната церемония отличават треньора на Левски и футболист от шампиона Лудогорец.

Стоичков присъства на събитието като една от най-разпознаваемите фигури в историята на ЦСКА, Барселона и българския футбол.

Източници: Спортал


България
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