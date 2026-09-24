Парис Брунер получи 4 мача наказание за жест към гърлото

Нападателят на Монако Парис Брунер беше наказан с лишаване от права за четири мача от Дисциплинарната комисия на Професионалната футболна лига на Франция. Два от двубоите са ефективни, а останалите два са условни, съобщи Фокус.

Санкцията е заради начина, по който германският футболист отпразнува гола си срещу Страсбург. В мача на 12 септември, завършил 1:1, Брунер изравни резултата в 71-ата минута, след което направи жест, наподобяващ прерязване на гърло с нож.

Заради ситуацията Националният съвет по етика сезира дисциплинарната комисия на Лигата. Президентът на съвета Фредерик Тирие посочи, че съдията Ерик Вател не е видял жеста в реално време. По думите му, ако арбитърът беше забелязал поведението, Брунер щеше да бъде изгонен още по време на срещата.

Решението означава, че Брунер ще пропусне два мача заради ефективната част от санкцията, докато условните два двубоя ще бъдат активирани при ново нарушение в съответния срок. Монако е сред съперниците на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите.

Източници: Фокус, Екип, 20 минути