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Парис Брунер получи 4 мача наказание за жест към гърлото

Парис Брунер получи 4 мача наказание за жест към гърлото

24 Септември, 2026 20:15 409 0

  • парис брунер-
  • монако-
  • страсбург-
  • лига 1-
  • цска

Нападателят на Монако ще пропусне два мача заради празнуването на гола си срещу Страсбург.

Парис Брунер получи 4 мача наказание за жест към гърлото - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нападателят на Монако Парис Брунер беше наказан с лишаване от права за четири мача от Дисциплинарната комисия на Професионалната футболна лига на Франция. Два от двубоите са ефективни, а останалите два са условни, съобщи Фокус.

Санкцията е заради начина, по който германският футболист отпразнува гола си срещу Страсбург. В мача на 12 септември, завършил 1:1, Брунер изравни резултата в 71-ата минута, след което направи жест, наподобяващ прерязване на гърло с нож.

Заради ситуацията Националният съвет по етика сезира дисциплинарната комисия на Лигата. Президентът на съвета Фредерик Тирие посочи, че съдията Ерик Вател не е видял жеста в реално време. По думите му, ако арбитърът беше забелязал поведението, Брунер щеше да бъде изгонен още по време на срещата.

Решението означава, че Брунер ще пропусне два мача заради ефективната част от санкцията, докато условните два двубоя ще бъдат активирани при ново нарушение в съответния срок. Монако е сред съперниците на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите.

Източници: Фокус, Екип, 20 минути


Франция
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