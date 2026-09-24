Ивайло Чочев е „Футболист на футболистите“ за сезон 2025/26

Ивайло Чочев е „Футболист на футболистите“ за сезон 2025/2026. Полузащитникът на Лудогорец получи отличието в 25-ото издание на анкетата, организирана от Асоциацията на българските футболисти, съобщи БТА.

Церемонията се проведе в Голф клуб и СПА „Света София“ в село Равно поле. Сред присъстващите бяха президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, носителят на „Златната топка“ за 1994 година Христо Стоичков, футболисти, треньори и ръководители на български клубове.

Подгласници на Чочев в основната категория станаха футболистите на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров. Чочев бе отличен и като най-добър полузащитник, докато Бала получи наградата за най-добър нападател. За най-добър вратар бе избран Светослав Вуцов, а призът за най-добър защитник отиде при Майкон, също от Левски.

Наградите при мъжете и жените

Кристиян Балов от Славия бе избран за най-добър млад футболист. Негови подгласници са Петко Панайотов и Теодор Иванов от ЦСКА.

Хулио Веласкес от Левски спечели отличието за най-добър треньор. След него в класацията са Христо Янев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.

При жените наградата за най-добра футболистка получи Моника Балиова от Лудогорец. Подгласнички са Полина Ръсина от НСА и Рая Бонева от Локомотив Стара Загора. Диана Динева от Локомотив Стара Загора бе избрана за най-добър треньор на женското първенство, следвана от Валентина Господинова от НСА и Христос Доков от Лудогорец.

Любослав Пенев бе отличен за проявени мъжество и характер, а Димитър Илиев получи награда за цялостен принос към футбола.

Източници: БТА