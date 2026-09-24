Левски доминира в идеалната 11-ка за сезон 2025/26

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Левски има най-много представители в идеалната 11-ка на българския футбол за сезон 2025/2026. Петима играчи на „сините“ попаднаха в избора, обявен по време на церемонията „Футболист на футболистите“.

От Левски са избрани вратарят Светослав Вуцов, защитникът Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас и Евертон Бала. Лудогорец е представен от Сон, Петър Станич и Ивайло Чочев.

Двама са футболистите на ЦСКА – Теодор Иванов и Леандро Годой. Единственият представител на ЦСКА 1948 е Мамаду Диало.

Пълният състав на идеалния отбор за сезон 2025/2026 е: Светослав Вуцов, Сон, Кристиан Димитров, Теодор Иванов, Майкон, Петър Станич, Акрам Бурас, Ивайло Чочев, Мамаду Диало, Евертон Бала и Леандро Годой.

Източници: Спортал