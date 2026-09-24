Джордж Ръсел оглави и втората тренировка в Баку

Джордж Ръсел спечели и втората свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. Британският пилот на Мерцедес завърши с време 1:43.347 минути и изпревари съотборника си Кими Антонели с 0.552 секунди. Така Мерцедес оглави и двете петъчни сесии в Баку.

Ръсел излезе начело 12 минути след началото, когато записа 1:44.537 минути със среднотвърди гуми и измести Макс Ферстапен. След прекъсването с червен флаг британецът подобри времето си първо до 1:43.759, а след това и до крайното 1:43.347.

Антонели се върна след проблем с хидравликата

Кими Антонели пропусна повече от половин час заради проблем с хидравликата, който беше засегнал автомобила му още по-рано през деня. Италианецът се върна на пистата след подновяването на сесията и успя да заеме второто място, но остана на повече от половин секунда от Ръсел.

Тренировката беше прекъсната след катастрофа на Арвид Линдблад от Рейсинг Булс. Червеният флаг отложи квалификационните симулации и ограничи времето за работа на пилотите с най-меките гуми.

Ферстапен трети, Макларън остана извън челото

Макс Ферстапен класира Ред Бул на трето място с изоставане от 0.827 секунди спрямо Ръсел. След него се наредиха пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.

Ландо Норис остана шести, на 1.484 секунди от най-доброто време. Пиер Гасли беше седми за Алпин, Оскар Пиастри зае осма позиция с втория Макларън, а Исак Хаджар допълни първата деветка с втория автомобил на Ред Бул.

Третата свободна тренировка в Баку е насрочена за 25 септември, а квалификацията ще се проведе по-късно същия ден. Гран при на Азербайджан е на 26 септември на 6,003-километровата писта „Баку Сити Съркит“.

Източници: БТА, Аутоспорт, Формула 1