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Хулио Веласкес е треньор №1 в България
  Тема: Известни личности

Хулио Веласкес е треньор №1 в България

24 Септември, 2026 19:15 395 3

  • хулио веласкес-
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  • български футбол-
  • футболист на футболистите

Наставникът на Левски получи отличието за сезон 2025/2026 и отдаде наградата на целия отбор.

Хулио Веласкес е треньор №1 в България - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес беше избран за най-добър треньор в българския футбол за сезон 2025/2026. Отличието му беше връчено на 25-ата церемония „Футболист на футболистите“, организирана от Асоциацията на българските футболисти.

В класацията след Веласкес останаха Христо Янев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив. Левски спечели най-много индивидуални награди на церемонията, а Ивайло Чочев беше избран за „Футболист на футболистите“.

„За мен най-важното е отборът. Получих наградата, както и други футболисти, но най-важното е отборът и колективът. Както моята награда, така и тази на играчите е плод на цялата група. Благодарен съм за тази награда“, заяви Хулио Веласкес.

Треньорът коментира и подготовката на Левски след последните мачове. „Починахме малко и сега тренираме, след което ще имаме и още някой друг ден за почивка“, каза Веласкес.

Източници: Спортал


България
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  • 1 Затова българския футбол е на дъното

    2 1 Отговор
    Със сбиртоци от чужбина!

    19:18 24.09.2026

  • 2 Чудо големл

    1 1 Отговор
    Награди за счупени скамейки, няма ли?

    Коментиран от #3

    19:20 24.09.2026

  • 3 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чудо големл":

    Има награди за тези дето бият деца.

    19:33 24.09.2026

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