Хулио Веласкес е треньор №1 в България

Наставникът на Левски Хулио Веласкес беше избран за най-добър треньор в българския футбол за сезон 2025/2026. Отличието му беше връчено на 25-ата церемония „Футболист на футболистите“, организирана от Асоциацията на българските футболисти.

В класацията след Веласкес останаха Христо Янев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив. Левски спечели най-много индивидуални награди на церемонията, а Ивайло Чочев беше избран за „Футболист на футболистите“.

„За мен най-важното е отборът. Получих наградата, както и други футболисти, но най-важното е отборът и колективът. Както моята награда, така и тази на играчите е плод на цялата група. Благодарен съм за тази награда“, заяви Хулио Веласкес.

Треньорът коментира и подготовката на Левски след последните мачове. „Починахме малко и сега тренираме, след което ще имаме и още някой друг ден за почивка“, каза Веласкес.

Източници: Спортал