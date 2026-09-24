Хулио Веласкес е треньор №1 в България

Наставникът на Левски Хулио Веласкес беше избран за най-добър треньор в българския футбол за сезон 2025/2026. Отличието му беше връчено на 25-ата церемония „Футболист на футболистите“, организирана от Асоциацията на българските футболисти.
В класацията след Веласкес останаха Христо Янев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив. Левски спечели най-много индивидуални награди на церемонията, а Ивайло Чочев беше избран за „Футболист на футболистите“.
„За мен най-важното е отборът. Получих наградата, както и други футболисти, но най-важното е отборът и колективът. Както моята награда, така и тази на играчите е плод на цялата група. Благодарен съм за тази награда“, заяви Хулио Веласкес.
Треньорът коментира и подготовката на Левски след последните мачове. „Починахме малко и сега тренираме, след което ще имаме и още някой друг ден за почивка“, каза Веласкес.
Източници: Спортал
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1 Затова българския футбол е на дъното
19:18 24.09.2026
2 Чудо големл
Коментиран от #3
19:20 24.09.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Чудо големл":Има награди за тези дето бият деца.
19:33 24.09.2026