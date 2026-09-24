Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства.
С подписването на проекта Министерството на външните работи инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ.
В сряда в Министерството на външните работи се състоя среща с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Срещата е проведена по указание на министъра на външните работи Велислава Петрова от заместник-министъра Христо Полендаков.
Припомняме, че вчера Йорданов се прибра на територията на страната ни, след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването на посланика ни в ОАЕ. Повод за това стана информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му дружество, което плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.
Външният министър Велислава Петрова заяви, че е разпоредила проверка по случая. Тя уточни, че проверката ще бъде извършена на място, а не само документално. По думите ѝ това означава, че екип на Министерството на външните работи ще трябва да посети ОАЕ. Петрова посочи, че проверката се очаква да бъде извършена през следващите няколко седмици.
Премиерът Румен Радев коментира казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията за посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов. Премиерът бе запитан направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланика ни в ОАЕ, а Радев в качеството си на президент е подписал указа.
По думите на премиера „проверки до такава степен кой е бащата и с какво се занимава, няма как да се прави“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
19:52 24.09.2026
2 Чамова
19:52 24.09.2026
3 Махмуд
Коментиран от #8
19:54 24.09.2026
4 Еххх
Коментиран от #7
19:56 24.09.2026
5 Наивници!
20:00 24.09.2026
6 нонооо
20:01 24.09.2026
7 Е от
До коментар #4 от "Еххх":Такава тъпотия довлякохте БКП, и сега го вземате четвъртит!
20:01 24.09.2026
8 Соломон
До коментар #3 от "Махмуд":И от кога децата ли който и да е може да бъде отговорен за нещо което някой друг е направил. Ако случайно баща му убие някого. Трябва ли децата или цялата рода да носи отговорност за това
20:06 24.09.2026
9 Правителството на Таки ,Банкера от Банкя
Гори "ливадата " на Мафиотите от България !
20:26 24.09.2026
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