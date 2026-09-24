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Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ

24 Септември, 2026 19:49 817 15

  • иван йорданов-
  • оставка-
  • посланик-
  • оае

Иван Йорданов се прибра на територията на страната ни, след като премиерът заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването му

Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства.

С подписването на проекта Министерството на външните работи инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ.

В сряда в Министерството на външните работи се състоя среща с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Срещата е проведена по указание на министъра на външните работи Велислава Петрова от заместник-министъра Христо Полендаков.

Припомняме, че вчера Йорданов се прибра на територията на страната ни, след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването на посланика ни в ОАЕ. Повод за това стана информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му дружество, което плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Външният министър Велислава Петрова заяви, че е разпоредила проверка по случая. Тя уточни, че проверката ще бъде извършена на място, а не само документално. По думите ѝ това означава, че екип на Министерството на външните работи ще трябва да посети ОАЕ. Петрова посочи, че проверката се очаква да бъде извършена през следващите няколко седмици.

Премиерът Румен Радев коментира казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията за посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов. Премиерът бе запитан направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланика ни в ОАЕ, а Радев в качеството си на президент е подписал указа.

По думите на премиера „проверки до такава степен кой е бащата и с какво се занимава, няма как да се прави“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    16 4 Отговор
    Глупаците около шиши и боко трябва да се преориентират и да послушат власта , в противен случай ще изгорят и те както и всички около тях.!

    19:52 24.09.2026

  • 2 Чамова

    10 4 Отговор
    поискала от няма и къде ? А от кого е назначен и чий е парафа ? На вожда им !

    19:52 24.09.2026

  • 3 Махмуд

    10 2 Отговор
    Там местните на такива постове при такива престъпления ги бесят, тоя е късметлия, че е български посланик в ОАЕ!

    Коментиран от #8

    19:54 24.09.2026

  • 4 Еххх

    6 4 Отговор
    А живот си живееше този под бута на Шишан ага😉

    Коментиран от #7

    19:56 24.09.2026

  • 5 Наивници!

    5 4 Отговор
    Нали Радев го е назначил бе, да не чакате нещо читаво от БКП! Там ще иде некой син или дъщеря на партиен другар, или любовница, а този ще го птеназначат на друга служба!

    20:00 24.09.2026

  • 6 нонооо

    5 2 Отговор
    А като са го отзовали нали не значи сега да го наместят на някое топло местнеце в министерството?

    20:01 24.09.2026

  • 7 Е от

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еххх":

    Такава тъпотия довлякохте БКП, и сега го вземате четвъртит!

    20:01 24.09.2026

  • 8 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Махмуд":

    И от кога децата ли който и да е може да бъде отговорен за нещо което някой друг е направил. Ако случайно баща му убие някого. Трябва ли децата или цялата рода да носи отговорност за това

    20:06 24.09.2026

  • 9 Правителството на Таки ,Банкера от Банкя

    6 2 Отговор
    и "Магнитските братя" се запали!!!

    Гори "ливадата " на Мафиотите от България !

    20:26 24.09.2026

  • 10 Мюмюн

    2 3 Отговор
    ам бащата на вуйчото на лелята на стрината на дядото на шуринайката му ми е у родата. ко да ги правя - рода са, угаждам им. ний сме навсякъде у регионо!

    20:27 24.09.2026

  • 11 "новината"

    6 0 Отговор
    е от 19.09., няма да пускам линк, защото тук се трият коментари на поразия

    20:32 24.09.2026

  • 12 Крадуните

    5 0 Отговор
    не са неясно със собствените си напъни. Може би имат ментални проблеми

    20:34 24.09.2026

  • 13 Сандо

    4 0 Отговор
    А кое посолство ще си отзове нашия министър-карикатура?

    20:36 24.09.2026

  • 14 Цвете

    1 1 Отговор
    ТОВА ГО ПОВТАРЯТЕ С КАКВА ЦЕЛ? ОЩЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ ГО КАЗАХА.ДО ТУК ДОБРЕ, А ПРОДЪЛЖЕНИЕТО С ЛУКСОЗНИЯТ ЖИВОТ НА МАГНИТСКИ, ТАМ ЩЕ ЧУЕМ ЛИ НОВИНА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ ??????

    20:48 24.09.2026

  • 15 Паяци управляват държавата,

    2 0 Отговор
    плетат паяжини, в които самите те се овъртат. Оставка!

    20:54 24.09.2026

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