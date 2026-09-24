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Анчелоти избра Ендрик за титуляр срещу Австралия

Анчелоти избра Ендрик за титуляр срещу Австралия

24 Септември, 2026 19:00 375 0

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Нападателят на Реал Мадрид ще води атаката на Бразилия в първата от двете контроли срещу Австралия.

Анчелоти избра Ендрик за титуляр срещу Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Карло Анчелоти обяви титулярния състав на Бразилия за контролата срещу Австралия, а изборът му за централен нападател привлече най-голямо внимание. Ендрик ще започне мача на 25 септември в Таунсвил, който е насрочен за 13:00 часа българско време.

Решението е изненадващо на фона на ограниченото игрово време на 20-годишния футболист в Реал Мадрид. От началото на сезона Ендрик е записал само четири минути за испанския клуб. В атаката около него ще действат Естевао, Рафиня и Винисиус Жуниор.

Двама дебютанти в защитата

На вратата на Бразилия ще застане Уго Соуса от Коринтианс. Пред него ще бъдат Матеузиньо, Маркиньос, Витор Рейс и Дъглас Сантос. Матеузиньо и Витор Рейс ще направят дебют за националния отбор.

В средата на терена Анчелоти ще разчита на Данило и Бруно Гимараеш. Пълният състав на Бразилия е: Уго Соуса; Матеузиньо, Маркиньос, Витор Рейс, Дъглас Сантос; Данило, Бруно Гимараеш; Рафиня, Естевао, Ендрик и Винисиус Жуниор. Съставът беше потвърден и от Бразилската футболна конфедерация.

Срещата ще се играе на Queensland Country Bank Stadium в Таунсвил. Това е първият мач на Бразилия след отпадането от Норвегия на осминафиналите на световното първенство.

Четири дни по-късно двата отбора ще се срещнат отново, този път в Бризбън. За Бразилия двубоите с Австралия са част от първата серия мачове след Мондиала, като след тях тимът ще играе и срещу Индия на 3 октомври в Калкута.

Източници: Спортал


Бразилия
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