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ЦСКА 1948 ще играе контрола с Раднички Ниш

ЦСКА 1948 ще играе контрола с Раднички Ниш

24 Септември, 2026 16:30 358 0

  • цска 1948-
  • раднички ниш-
  • банско-
  • контролна среща-
  • български футбол

Мачът е насрочен за 27 септември от 16:30 часа на терените в Банско, където българският тим провежда лагер

ЦСКА 1948 ще играе контрола с Раднички Ниш - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 ще изиграе контролна среща със сръбския Раднички Ниш на 27 септември, неделя. Двубоят ще започне в 16:30 часа и ще се проведе на терените в Банско, където българският отбор провежда тренировъчен лагер.

Проверката е планирана по време на паузата в клубния футбол заради мачовете на националните отбори. ЦСКА 1948 ще остане в планинския курорт до 1 октомври. От клуба обявиха двубоя с краткото съобщение: „ЦСКА излиза срещу Раднички (Ниш)!“

Раднички Ниш заема предпоследното, 13-о място в сръбското първенство. Тимът има равен брой точки с Партизан и Мачва Шабац. Предстоящата среща ще бъде част от подготовката на ЦСКА 1948 по време на прекъсването на шампионата.

Източници: БТА, Гонг


Банско / България
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