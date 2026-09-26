Игор Йовичевич: Не беше труден изборът ми да се върна в Лудогорец, мечтая за Шампионската лига

„Щастлив съм, че бъда обратно в Лудогорец. За мен е чест да бъда треньор на този тим. Когато си вън от клуба, виждаш какво е Лудогорец в лигата и в Европа. Това да се върна е като лично предизвикателство за мен. Заедно с хората, които са на голямо ниво се случиха нещата, за да се върна в Лудогорец“, заяви Игор Йовичевич при повторното си представяне като старши треньор на 14-кратните шампиони, предаде БТА.

„Не беше труден изборът ми да се върна. Това беше изборът на сърцето ми. Знам какво се очаква от отбора. Очакванията са много по-високи. Аз вече говорих с моите играчи, очаквам 7-8 футболисти да се върнат от националните отбори, за да направим срещи“, добави той.

На въпрос как Лудогорец ще се завърне на първото място, Йовичевич отговори: „Работа и работа. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата в съблекалнята. Лудогорец разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да се спечели титлата. Това винаги е била цел номер 1.“

„Провалът е част от успеха в живота. Ако искате да печелите в живота, понякога трябва да губите. Така вие може да станете по-добър, мотивацията да е на по-високо ниво. Когато се върнете, да бъдете по-гладни за успех. Това сме ние сега, гладни сме за успехи“, каза още специалистът.

„Нивото на българското първенство е много по-добро. Много треньори и играчи искат да пристигнат да работят в България, в българското първенство. Това, което Лудогорец изгради като манталитет е като вирус, което отиде към другите клубове, които искат да се развиват. Напрежението е привилегия в нашата работа. Когато си в зоната на комфорт, никога не е правилният отговор. Най-лесното за мен беше да не дойда. Вече имам требъл, лесно беше да откажа. Дойдох, за да амбицирам играчите, за да постигнем отново същите успехи“, допълни хърватският треньор и продължи:

„Журналистите винаги говорите за целите на клуба. Аз мисля за следващата тренировка, за следващия ден, как да се подготвя най-добре, за следващата контрола, за първия официален мач с Арда. Целта е тук, но за да я постигнем, има процес, в който ние вярваме. Резултатите са на база процеса. На база на него идват победите и спечелването на трофеите.“

„Имам мечта, сега отново мечтая. Ще реализирам моите мечти с Лудогорец. Голямата мечта е Шампионска лига. Аз знам какво е това чувство да играеш в Шампионска лига. Искам да го постигна с Лудогорец, да направим това реалност“, коментира Игор Йовичевич.

"Никой от отговорните фактори на Лудогорец в клуба не е водил преговори с друг треньор освен с Игор. Разбрахме се много бързо. Той си има негови си цели, които съвпадат с целите на Лудогорец. Надяваме се заедно да ги изпълним и да върнем титлата в Разград", заяви спортният директор Георги Караманджуков и допълни:

„Търсихме човек, който поради това, че наближава октомври, да бъде наясно с атмосферата, обстановката и спецификата на Лудогорец. Лудогорец не е просто клуб. Това е проект, който когато напуснеш, осъзнаваш къде си бил. Имаше хора, които дадоха предостатъчно за клуба. Трябваше свежа кръв, нова сила и нови хора с емоции".

Караманджуков разкри, че един от най-успешните треньори на "орлите" - Георги Дерменджиев се завръща в клуба.

„Той е дал много за Лудогорец. Един от най-успешните треньори в историята на клуба е. Дерменджиев участва много активно в селекцията. Той ще бъде на разположение на Игор, на нас. С неговия опит и с неговите знания ще бъде полезен за целия клуб“, добави спортният директор.