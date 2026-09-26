Сити обяви, че предстои финализирането на „съществени елементи“ от правния спор с Висшата лига

Английският Манчестър Сити заяви, че предстои финализирането на „съществени елементи“ от правния спор с Висшата лига, на фона на информациите, че клубът е признат за виновен по почти всички обвинения в нарушаване на финансовите правила на първенството, предаде БТА.

Според множество съобщения, клубът е признат за виновен по всички обвинения, с изключение на едно от общо 115-те, повдигнати от лигата през февруари 2023 година - обвинения, които клубът винаги категорично е отричал.

От Висшата лига отказаха коментар, докато говорител на Сити заяви: „Процесът във Висшата лига продължава, предстои завършването на важни етапи от него и той е обект на строга поверителност. Поради това позицията на Манчестър Сити остава непроменена спрямо изявлението на клуба от февруари 2023 година. Клубът добросъвестно е спазвал установените процедури в продължение на осем години, разчитайки, че ръководството и изпълнителните органи на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, свободен от пристрастно влияние.“

Тези „съществени елементи“ несъмнено включват възможността за обжалване в случай на осъдителна присъда срещу Сити, като клубът вече успешно отхвърли наложена от УЕФА двугодишна забрана за участие в европейските клубни турнири след обжалване пред Спортния арбитражен съд, пише агенция ДПА.

Все още не са взети решения относно евентуални санкции по делото във Висшата лига, но ако решението на независимата комисия бъде потвърдено, може да се очаква те да бъдат изключително сурови предвид естеството на предполагаемите нарушения. Когато през февруари 2023 година случаят на Сити беше предаден на комисията, отборът се намираше в хода на кампанията си към спечелването на третата от общо четири поредни титли във Висшата лига.

Разследването, довело в крайна сметка до повдигането на повече от 100 обвинения, започна още през 2018 година.

Манчестър Сити беше обвинен в неподаване на точна финансова информация за девет сезона (от 2009/2010 до 2017/2018), както и в това, че не е предоставил пълни данни за възнаграждението на бившия мениджър Роберто Манчини в периода между сезоните 2009/2010 и 2012/2013. Клубът беше обвинен и в това, че не е предоставил пълна информация за възнагражденията в договорите с футболисти за периода от сезон 2010/2011 до 2015/2016, както и че не е сътрудничил на разследването на Висшата лига в периода между 2018-а и 2023 година.

Когато бяха повдигнати обвиненията, английският клуб заяви, че приветства възможността комисия „безпристрастно да разгледа изчерпателния набор от неопровержими доказателства, подкрепящи нашата позиция“.

Четири месеца след повдигането на обвиненията Сити спечели Шампионската лига за първи път в историята си. Изслушването пред комисията започна на 16 септември 2024-а и приключи през декември същата година.