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Проф. Даниела Бобева: Хазартът трябва да се забрани тотално, но постепенно

Проф. Даниела Бобева: Хазартът трябва да се забрани тотално, но постепенно

27 Септември, 2026 15:15 492 20

  • даниела бобева-
  • хазарт-
  • забрана-
  • бюджет-
  • разходи

Финансистът подчерта, че имаме голям проблем със социалните разходи, които се финансират от бюджета. Тяхната ефективност е много ниска, уточни тя

Проф. Даниела Бобева: Хазартът трябва да се забрани тотално, но постепенно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което се опитва да направи Министерството на финансите, е да засили приходната част на бюджета, т.е. търсят се нови източници. Мерките при приходите ще имат позитивен ефект върху бюджета, но не толкова, колкото се очаква.

Това мнение изказа пред БНР проф. Даниела Бобева - финансист и университетски преподавател, бивш вицепремиер, относно предложенията за промени в данъчните закони.

Тя допълни, че критиките на опозицията са основно към разходната част - да се търсят по-малко разходи.

В предаването "Неделя 150" експертът коментира и предложенията за данък върху свръхпечалбата:

"Дискусията за това какво представлява този данък и дали е данък реално или някаква форма на солидарност започнаха през 2022 г. Идеята да има такива данъци е тотално антипазарна, тя е много рискова за инвестициите и за развитието на икономиката. Нищо добро не мога да кажа за тази мярка".

"МС се опитва втори път да се добавят към бюджета, уж еднократно, а то няма да бъде еднократно вероятно, някакви допълнителни приходи. Странно е обаче, че организациите на бизнеса, който е засегнат - банки, застрахователи и други все още не са изразили техните аргументи в тази област", подчерта тя.

Проф. Бобева изтъкна, че банки и застрахователи - това са най-регулираните сектори. По думите ѝ цялата им печалба е на светло, за разлика от други сектори. "На гърба на потребителите ли печелят банките - това е големият въпрос", допълни тя и отбеляза още:

"Въпросът е защо идва това. България е една от страните с най-ниски лихви по кредитите. Защо банките печелят? Направиха големи инвестиции в дигитализация. Лихвите по депозитите са по-ниски, защото правим повече спестявания. Не е обосновано защо точно банките и застрахователите. Не мисля, че това ще напълни трайно бюджета".

Според нея има популизъм при тази мярка. По думите ѝ на нас ни трябва нещо, което трайно да пълни бюджета.

Финансистът подчерта, че имаме голям проблем със социалните разходи, които се финансират от бюджета. Тяхната ефективност е много ниска, уточни тя и добави, че когато се въвеждат такива промени, трябва да има много стриктен контрол дали и доколко парите отиват точно там и за това, за което са отпуснати.

Тя открои добри неща в Закона за потребителския кредит. Показаха се доста пробойни, има и нови идеи, които могат да влязат, посочи Даниела Бобева. По думите ѝ този закон се опитва да въведе много по-стриктини изисквания, включително към фирмите за бързи кредити. Тя ги обвърза и с хазарта.

"С целия пакет от закони имаме двоен удар по хазарта и масовото разпространение на хазарта".

КЗП ще бъде задължена да предоставя съвети на лица, които са в затруднено финансово положение и имат нужда от финансов съвет, каза Бобева и изрази съмнение обаче в капацитета на тази институция в това отношение. Според нея е необходим много стриктен контрол.

"Имаме проблем с контрола върху спазването на изискванията на потребителското законодателство и в частност потребителския кредит".

Тя смята, че хазартът трябва да се забрани тотално:

"Хазартът тук възприе недопустими размери. Допуснахме хазартът да разбие семейства. За съжаление, сега не можем да си позволим тотално да забраним хазарта. Трябва да става постепенно. 16 хил. са заетите в сектора - имаме голяма заетост и много пари".

Според нея трябват много по-стриктни мерки от забраната на рекламата:

"Кой ще се откаже от хазарта, след като е вече зависим, заради това, че ще се забрани рекламата? Да се забрани рекламата - влизаме в детайли, които няма да имат реален ефект".

"Изпуснахме духа от бутилката. За да го върнем обратно, е необходима цялостна реформа. Хубаво е да започнем с рекламата, с изсветляването на доходите на тези фирми, но постепенно трябва да вървим към тотално свиване на този сектор, за да предпазим семейства и животи от това, което се случва в последните години", категорична бе проф. Бобева.

Относно мерките за компенсиране на високите цени на горивата, финансистът коментира:

"Тези мерки много трудно се изчисляват, разработват и ефектът от тях не е доказан. Имаме доста опит в компенсиране. Веднъж след като си дал компенсации, после много трудно се отказват тези, които ги ползват тези компенсации, колкото и да са недоволни от размера им. Правителството трябва много внимателно да обмисли на фона на това, което предстои на пазарите на петрол, а те са много волатилни. Не може всеки ден да променяш и измисляш компенсации. Трябва да се търси някакво трайно решение на този проблем, отколкото да минаваме към режима на компенсации".

Промяната на цените не произвежда ответна реакция на потребителите, т.е. да свият потреблението, подчерта Даниела Бобева. Според нея ако потребителите не наказват лошите търговци и производители, няма как да имаме нормален пазар.

"Хората очакват някой нещо да направи, а не очакват самите ние да направим нещо. Това е народопсихология. Колкото повече даваме компенсации, толкова по-малко имаме правилни пазарни усещания и поведението ни се ориентира спрямо тях. Ние трябва да се поучим от кризите и да се държим отговорно към нашите финанси", напомни тя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямате проблем

    3 8 Отговор
    със социалните разходи. Имате проблем със сакатлъка дондьов. Рундьова бръмчалка!

    15:24 27.09.2026

  • 2 Язък за платените й

    7 3 Отговор
    студенти
    Какво ще научат?

    Коментиран от #10

    15:24 27.09.2026

  • 3 НРБългария

    7 3 Отговор
    На всяка улица има по едно казино и по една аптека!

    15:24 27.09.2026

  • 4 Пенсионерите масово драскат фишове

    6 5 Отговор
    в Еврофутбол!
    Не знаят какво правят от ДЕМЕНЦИЯТА!
    Хазарта трябва да се забрани,както в Израел и арабските страни!

    15:26 27.09.2026

  • 5 хаха

    5 2 Отговор
    "Промяната на цените не произвежда ответна реакция на потребителите, т.е. да свият потреблението, подчерта Даниела Бобева. Според нея ако потребителите не наказват лошите търговци и производители, няма как да имаме нормален пазар."

    Комунистическите балкано-ориенталци си намериха нова мантра - "пазара ба!" и "пазарната икономикъ ба!"

    Само сменяте плочата прошляци. Тази ще спре да яде, за да "накаже търговеца" ??? Мхм, ще стане.
    Как не са се сетили гърците така да дудната само? Ами явно не са празноглави колкото вас.

    Коментиран от #12

    15:28 27.09.2026

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    1 6 Отговор
    Как ще го забранявате бе! Тогава безмозъчните русофилски лумпени- електоратът на Мунчо, къде ще профука малкото пари, които изкарват от ровене по кофите и обикаляне на сметищата? Я оставете хората, спокойно да си провалят живота.

    15:30 27.09.2026

  • 7 вие сте идееоти-дядо дръмпи!

    1 6 Отговор
    там където е забранен официално Разцъфтява Нелегално.Според мен гасите пожар със спирт!погледнете близкото минало и младоста си ,бобева...какво постигна бай тодор като официално нямаше разрешен хазарт освен тото 1 и 2???Абсолютно нищо.нелегален хазарт освен "легалния" се играеше и се залагаше като при еврофутбол на божков.Правите същите грешки като при автомобилите...Постоянни заплахи и глоби ,а катастрофите повече.тази година ме накараха да си сменя качествен пожарогасител с нещо за 19€ ,което имало стикер ,че било изправно.....почива човек ,отива си от този свят ,а вие чрез поповете пак иската....урната всеки месец при тях и да плащаш годишна рента на поповете...ако вземеш урната при себе си и я пръснеш на море и планина ти си бил..еретик...да аз съм съм еретик....жалко мъжете играха силно ,но 2:2 с белгия не ги устройваше!пс.остава да пуснете ..по витоша и да забраните брането на билки и гъби...и за вас ще дойде видов ден БОБЕВИ!

    15:30 27.09.2026

  • 8 бавно и безславно

    6 2 Отговор
    Най-важните ни стадиони и зали, символите на българските спорт и култура имат за имена хазартни фирми!

    Какво замазвате?
    Махнете тези хазртни логота от градовете. Навсякъде са - буквално!
    Или ще почнете постепенно - първо ще го кажете, после ще се сетите че нищо не сте направили, после ще забраните рекламата ама само по БНТ преди Сънчо.
    Така ще си изтече мандатът и нищо няма да сте направили.

    15:33 27.09.2026

  • 9 Антикапирал

    0 5 Отговор
    Капитализма е система където добре може да живеят само 20% от населението. Каквото и да се говори и каквото и да се прави, това не може да се промени при капитализъм. Нали за да живеят една малка част добре, е нужно другата голяма част от населението да е зле.

    15:34 27.09.2026

  • 10 ще научат

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Язък за платените й":

    че ако обществото иска нещо - било реформа, било съдебна справедливост, било друга справедливост, ама на управляващите това им е някак неизгодно, решението е да се отлага , докато изтече мандата.

    Така де, псотепенно и бавничко.
    Първо 2 седмици ще отваряме тефтера. После 2 месеца ще записваме задача едно - реформа и справедливост. После без да бързаме годинка-две ще изпълняваме. И още годинка ще оценяваме лиспата на изпълнение. После избори и така.

    15:36 27.09.2026

  • 11 хаха

    4 0 Отговор
    Потребителската кошница в Гърция по-евтина от българската
    Анализът включва 40 продуктови категории и над 6000 отделни цени

    Гърция глоби голяма млечна компания с 1,7 млн. евро заради високи цени
    Проверка установи свръхпечалби при млечни продукти

    15:36 27.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    С пазарната икономика не комунистите, с вие демократите ни проглушихте ушите. Квичахте мантрата за стихийния регулатор на пазара. Още в началото след промените всички осъзнаха, какво означава, да развържеш ръцете на алчните капиталисти. Беров се видя в чудо и изрече прочутото " За Бога, не купувайте братя" . Когато ни учеха по политикономия на тезите на Маркс, майтап ни се струваше, а после изпитахме на гърбината си " Що е то капитализъм и има ли почва у нас

    Коментиран от #14

    15:36 27.09.2026

  • 13 хаха

    5 0 Отговор
    Гърция намалява от днес цените на 1660 стоки
    Отстъпките достигат до 30%, а средното понижение е между 5 и 7 на сто за период до четири месеца
    август 2026

    15:38 27.09.2026

  • 14 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Тихо бе балкано-ориенталско празноглаво чучело!

    Само си сменяте плочата вие в онова БЛАТО! Преди се бореха с "империализЪмЪ" и "буржоазията"
    и цалуваха Ленин по ...

    Днес си намерихте други лозунги. ПРАЗНОГЛАВИ МЪРЗЕЛИВИ бАклуци!

    Коментиран от #15

    15:40 27.09.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Чета ти простотиите и се чудя, що ви наричат " умни и красиви"

    Коментиран от #16

    15:42 27.09.2026

  • 16 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Врещи още бе ориенталец омятан до ушите в кафяво!

    Сигани си бяхте, 2 пъти по-големи сигани станахте.

    15:45 27.09.2026

  • 17 пешо

    2 1 Отговор
    спортният тотализатор хазарт ли е

    15:47 27.09.2026

  • 18 Нещо не се връзва

    1 0 Отговор
    тотално с постепенно! Като политиката на рундаците - тотална, но постепенна демек "прогресивна"

    15:53 27.09.2026

  • 19 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Това едва ли би могло да се случи защото ще се отрази много негативно на политиките и финансирането на управляващите, които за следващите избори най малкото няма да могат да съберат достатъчна сума за да се надяват на победа, а да не говорим за други цели. Още миналия век хазарта си беше едно от основните звена за източник на безотчетни средства за политиците. Не сличайно Делян Пеевски набързо е се сдоби с всичко, след като майка му Ирена Кръстева е бивш изпълнителен директор на Държавния спортен тотализатор. Ако не беше хазарта нямаше да има нито Божков, нито Борисов.

    15:54 27.09.2026

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тая особа е планирала след забраната на хазарта в България да ликвидира и Монте Карло Лас Вегас със същия Аргумент - "разбиват се семейства".Интересно ще е ако съгласи да я заведа в Една зала и види с очите си как Съпруг и Съпруга весело е щастливо играят на две съседни Машини и нямат никакво намерение да си разбиват Брака:)А наясно ли е Бобева какви яки пари плащат Казината под формата на Данъци и има ли възможност тя да почне да вади от чантичката си същите пари за да компенсира хазната, щото Гладните соц. слаби и пенсионери не ги интересува дали им се плаща с пари от Данъци на Игрални зали?

    15:55 27.09.2026

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