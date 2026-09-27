Проблемите в Левски са видими: трите позиции, които се нуждаят от подсилване

Левски започна убедително сезона и заслужено е първи в класирането. Проблемите обаче в лагера на „сините“ са доста видими, а по отношение на подсилването на определени позиции, на „Герена“ трябва да изчакат поне до зимата. „Няма да правим мащабна селекция, а ще вземем хора на местата, на които имаме нужда“, обяви пред „Мач Телеграф“ Георги Костадинов. И със сигурност той, скаутите и шефовете работят вече усилено, за да може да не чакат до последно нещо да изпадне на пазара, пише „Мач Телеграф“.

Кои обаче са тези позиции, които издъхват в момента? Най-ключовата от тях, която и най-често се коментира, е централен нападател. Веласкес разполага с Переа и Сангаре, които не са точно от този тип, от който има нужда Левски на Дон Хулио. Неведнъж сме споменавали характеристиките, които трябва да има деветката в очите на Веласкес. Това е позиция, която не се тренира, разполага с пълна тактическа свобода и креативност. И най-важното – пресата да стартира с нея. Тотален агресор не само в наказателното поле, но и около него. Такива футболисти обаче се броят на пръсти, а освен това струват и много, наистина много пари. Последните 30 метра са мястото, в което нападателят вирее, действа и в тях се крие ключа и за трите точки.

Друга позиция, на която Левски има нужда от допълнително конкуренция, е дясното крило. Да, там се подвизават доста играчи, които обаче са си....номинални леви крила. Единствено Кусо изглежда като човек на мястото си, но пък Веласкес все още не смее да го пуска срещу по-сериозните съперници. Така срещу Борац като дясно крило се изяви Сентейес! А интересното е, че и той, и Кусо бяха привлечени за леви бранители. От доста време насам тази позиция е проблемна, след като Марин Петков бе продаден, а Карл Фабиен така и не успя да го замени. Явно и през това лято ребусът не бе решен. Ползване на Око-Флекс, Сула, Алдаир едва ли ще е точното нещо, а по-скоро компромисен вариант, който в някои случаи работи, но в повечето – не.

И тук идва още един пост, на който би трябвало всичко да е спокойно, но не е – ляв бек. Черешката на тортата този път не е ново попълнение, което да захапе още с подписа си, а такъв, който да създаде реална конкуренция, която да породи качество. В момента Майкон е без алтернатива, що се отнася до качества. Сентейес получава минути, поради ротациите, които Веласкес практикува и дава време за почивка на колегата си. Сентейес обаче е на средно ниво за българското първенство и би се откроил в някои отбори в средата на класирането, но идеята тук е доста по-различна.

Желаният резултат е това, което се случи от другата страна в защитата. Алдаир и Камдем – равностойни, изключително полезни и подобрили качествата си, откакто са на „Герена“. На всичкото отгоре там е и Хевертон, който също влиза в тази битка. Но нека не обръщаме темата изцяло отдясно, защото там проблем няма. Има и още един играч, който с пристигането си изненада с позициите, на които играе – Давид Кусо. Освен като дясно крило, както споменахме вече, той трябваше да бъде и алтернатива за ляв бек. Но не го виждаме като такъв. Подсилването както по отношение на конкуренция, така и на качество в тези 3 ключови позиции, би направило Левски тим, който спокойно може да гледа към елиминации на европейски клубен турнир. И да бъде по-спокоен за целите си на родна земя.