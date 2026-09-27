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Джон Макенроу смята, че тенисистите трябва да могат сами да определят програмата си

Джон Макенроу смята, че тенисистите трябва да могат сами да определят програмата си

27 Септември, 2026 11:24 380 1

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Легендата смята, че по този начин ще намалеят отсъствията поради контузии на най-високо ниво в спорта

Джон Макенроу смята, че тенисистите трябва да могат сами да определят програмата си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата Джон Макенроу смята, че тенисистите трябва да могат сами да определят програмата си, за да се намалят отсъствията поради контузии на най-високо ниво в спорта, предаде БТА.

Водачът в световната ранглиста Яник Синер вече съобщи, че няма да успее да се завърне на корта в Китай, както бе планирано, след контузията на коляното, която лекува. Италианецът не е играл от „Уимбълдън“ насам. Карлос Алкарас пропусна „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“ заради проблем с китката, а британците Ема Ръдукану и Джак Дрейпър са сред останалите тенисисти, отсъствали за продължителни периоди през 2026 година.

„Очевидно е, че това буди сериозно безпокойство - двамата най-добри играчи да пропускат значителна част от годината, след като са доминирали напълно през последните две или три години. Карлос не участва на „Ролан Гарос“ или „Уимбълдън“ - за мен това казва всичко необходимо. Ние не искаме подобно нещо“, заяви Макенроу пред Press Association.

„Това е един от въпросите, които трябва да бъдат решени. Трябва ли да има задължителни изисквания, или състезателите трябва да могат да правят това, което смятат за най-добро за себе си? Според мен това би било най-добре за спорта. Всички те биха искали да играят на „Уимбълдън“ и турнирите от Големия шлем, защото хората се интересуват именно от тях, а след това да определят графика си въз основа на състоянието си“, коментира още именитият бивш тенисист.


Великобритания
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  • 1 Анджо

    1 0 Отговор
    В спорта има жестока диктатура и какви са тези правила да участваш задължително .

    11:42 27.09.2026

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