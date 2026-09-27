Легендата Джон Макенроу смята, че тенисистите трябва да могат сами да определят програмата си, за да се намалят отсъствията поради контузии на най-високо ниво в спорта, предаде БТА.

Водачът в световната ранглиста Яник Синер вече съобщи, че няма да успее да се завърне на корта в Китай, както бе планирано, след контузията на коляното, която лекува. Италианецът не е играл от „Уимбълдън“ насам. Карлос Алкарас пропусна „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“ заради проблем с китката, а британците Ема Ръдукану и Джак Дрейпър са сред останалите тенисисти, отсъствали за продължителни периоди през 2026 година.

„Очевидно е, че това буди сериозно безпокойство - двамата най-добри играчи да пропускат значителна част от годината, след като са доминирали напълно през последните две или три години. Карлос не участва на „Ролан Гарос“ или „Уимбълдън“ - за мен това казва всичко необходимо. Ние не искаме подобно нещо“, заяви Макенроу пред Press Association.

„Това е един от въпросите, които трябва да бъдат решени. Трябва ли да има задължителни изисквания, или състезателите трябва да могат да правят това, което смятат за най-добро за себе си? Според мен това би било най-добре за спорта. Всички те биха искали да играят на „Уимбълдън“ и турнирите от Големия шлем, защото хората се интересуват именно от тях, а след това да определят графика си въз основа на състоянието си“, коментира още именитият бивш тенисист.