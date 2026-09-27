Шумахер: Цолов заслужава шанс във Формула 1

Бившият пилот от Формула 1 и настоящ анализатор Ралф Шумахер отново обяви, че Никола Цолов трябва да заеме мястото на Лиъм Лоусън в Рейсинг Булс след края на сезон 2026, предаде "Мач Телеграф".

Братът на Михаел Шумахер вече веднъж призова българинът да получи шанс във Формула 1 след впечатляващото си представяне във Формула 2. По време на уикенда в Азербайджан, Шумахер отново изрази мнението си.

„Не мисля, че Лоусън ще остане. Вярвам, че Арвид Линдблад ще остане и ще дадат шанс на Цолов“, заяви Шумахер пред „Скай Германия“ в кулоарите на Гран при на Азербайджан в Баку.

Лоусън получи възможност да кара за Ред Бул в три състезания, заменяйки контузения Исак Хаджар, и спечели общо 14 точки. Това не е първият му шанс в основния отбор на Ред Бул. През 2025 г. новозеландецът бе повикан за мястото на титуляр, но след само две състезания беше заменен.

След завръщането си в Рейсинг Булс 24-годишният Лоусън успя да стабилизира представянето си и редовно се бори за точки. Шумахер обаче смята, че той не е показал необходимия потенциал, за да се превърне в пилот от най-висока класа.

„Тези смени показаха, че Лоусън със сигурност върши добра работа тази година, но не може да даде онова допълнително ниво, което се очаква от него. Затова той вече не е в Ред Булl“, коментира германецът.

Според Шумахер Рейсинг Булс има именно ролята да развива млади пилоти за основния отбор на Ред Бул и затова е необходимо да бъде дадена възможност на следващия голям талант.

„Лоусън беше дълго време там, върна се в отбора и заслужава това. Но ако искам да заложа на следващата суперзвезда, трябва да направя промяна“, добави той.

Шумахер вижда именно Никола Цолов като един от пилотите, които могат да извървят пътя от Рейсинг Булс до Ред Бул.

„В дългосрочен план ти трябва някой. Макс Верстапен ще бъде там до 2030 г. Цолов е една от надеждите и трябва да дадеш шанс на млад човек“, заяви анализаторът.

Той очаква Арвид Линдблад да остане в Рейсинг Булс и през следващия сезон, като по-големият опит на младия британец може да му позволи да поеме по-водеща роля в екипа.

„Линдблад по принцип вече е малко по-силен от Лоусън. Това, което го отличава според мен, е, че отива на писта и веднага е на ниво. А това е първият му сезон. Очевидно е, че тепърва ще се развива“, обясни Шумахер.

Като пример той посочи Кими Антонели, който също впечатли още през първата половина от дебютния си сезон във Формула 1, преди впоследствие да направи нова крачка напред.