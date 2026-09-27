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Спряха членството на Руската шахматна федерация
  Тема: Украйна

Спряха членството на Руската шахматна федерация

27 Септември, 2026 13:26 413 4

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Делегатите гласуваха с мнозинство за отхвърляне предложението на шахматните федерации на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа

Спряха членството на Руската шахматна федерация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общото събрание на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация, предаде БТА.

Делегатите гласуваха с мнозинство да отхвърлят предложението на шахматните федерации на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руската централа.

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„Трябва да се съобразяваме с решенията на Спортния арбитражен съд (КАС). Същевременно се надявам, че ще намерим изход от настоящата ситуация и че един ден Руската шахматна федерация ще бъде напълно възстановена, след като условията на КАС бъдат изпълнени“, заяви президентът на ФИДЕ Тимур Турлов, цитиран от ТАСС, по време на заседанието в Самарканд, Узбекистан.

Роденият в Москва казахстанец Тимур Турлов беше избран за президент на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) на Общото събрание на централата в Самарканд (Узбекистан).

Турлов получи 110 гласа от делегатите и става деветият президент на ФИДЕ. Вадим Розенщайн от Германия събра 85 гласа, докато сънародникът му Ян-Хенрик Бютнер отпадна след първия кръг на гласуването.

38-годишният Тимур Турлов оглави Шахматната федерация на Казахстан през 2023-а, а година по-късно застана начело и на Международната училищна шахматна федерация. Той е основател на холдинга Freedom Holding Corp.

Преди това руснакът Аркадий Дворкович доброволно преустанови изпълнението на задълженията си като президент на шахматната централа за срока на действие на санкциите на Европейския съюз, а ТАСС съобщи, че няма да участва в изборите.

Дворкович ръководеше ФИДЕ от 2018 година, а впоследствие 15-ият световен шампион по шахмат - индиецът Вишванатан Ананд, беше назначен за изпълняващ длъжността президент на международната федерация. Турлов беше част от екипа на Аркадий Дворкович, докато руснакът не оттегли кандидатурата си.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Жожи

    6 2 Отговор
    Страхуват се от руските шахматисти. Без тях, амер и евро шахматистите ще се доберат до световни титли. Така правят и у наше село, спъват те и хоп, техната калинка става министър или нещо подобно.

    13:33 27.09.2026

  • 2 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Еова поне ще върне интригата в спорта, шаха е национален спорт в Русия.
    Жалко де.

    13:39 27.09.2026

  • 3 Стеф

    0 1 Отговор
    Същото е и във волейбола?!?
    Сега им е паднало, да стават шампиони!

    13:52 27.09.2026

  • 4 жялки двуличници

    0 0 Отговор
    Премахвате Русия от всички спортове, че няпяднала Украйна а за извйршващите геноцид в Палестина Сащ и Израел не ги барате. Браво бе!

    Да живеят човешките правя и демокрацията!

    Добре, че има смърт и съден ден където ще лйсне всичко!

    13:53 27.09.2026

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