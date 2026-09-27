Хари Кейн след загубата от Испания: Усетихме, че те са световните шампиони

Нападателят на английския национален отбор Хари Кейн смята, че "трите лъва" са близо до нивото на световните шампиони от Испания, въпреки загубата в първия си мач от Лигата на нациите. Отборът, воден от мениджъра Томас Тухел, се справи с динамиката на "Уембли" и преодоля ранния гол на Ламин Ямал във втората минута, за да поведе с 2:1 на почивката благодарение на бързи попадения на Антъни Гордън и Кейн, предаде БТА.

След това капитанът имаше възможност да направи резултата 3:1, но се подхлъзна при изпълнението на дузпа, като топката се удари в напречната греда, а Испания отвърна силно и спечели трите точки с голове на Алекс Баена и Микел Оярсабал за крайното 3:2.

"Близо сме, без съмнение. Смятам, че всеки, който е гледал мача, го е видял. Те имат трофеите, които потвърждават класата им, така че докато ние не постигнем същото, можем само да говорим. Трябва да го демонстрираме на терена. Показахме много добри неща на терена, но в решителните моменти не ни достигна малко. Все пак сме сред четирите най-добри отбора в света. Завършихме трети на Световното първенство, така че без съмнение сме близо и мисля, че те със сигурност са усетили това. Сега боли малко повече. Знаем, че резултатът можеше да бъде друг, ако бяхме действали малко по-прецизно, но предстоят още много мачове. Трудни мачове по време на този лагер, а след това – и още два тежки двубоя през ноември. Ще бъде възможност отново да се изпитаме", заяви Кейн пред медиите.

Голмайсторът на Байерн Мюнхен вярва, че това е моделът за бъдещи успехи.

"Начинът, по който действахме без топка, и натискът, който упражнявахме, ги принудиха да допуснат много грешки. Няма значение кой си или какъв е стилът ти на игра - ако пресираш интензивно, печелиш единоборствата и изнасяш топката, ще имаш отлични шансове. Точно това се случи. Усетихме, че те са световните шампиони, особено при резултат 2:2, но ние трябва да вземем положителното от играта ни между 20-ата и 60-ата минута", каза още той.