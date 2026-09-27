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ЦИК започва мащабна профилактика на устройствата и разяснителна кампания за избирателите

ЦИК започва мащабна профилактика на устройствата и разяснителна кампания за избирателите

27 Септември, 2026 18:01 441 14

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  • президент

Ремонт на машините не е правен от годината, в която са закупени, каза говорителят на новия състав на ЦИК доц. Стоянка Балова

ЦИК започва мащабна профилактика на устройствата и разяснителна кампания за избирателите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

27 кандидатски двойки влизат в надпреварата за „Дондуков“ 2, а при машинното гласуване избирателите ще ги виждат на две страници на екрана. План-сметката за президентските избори е близо 117 млн. евро, като в нея е предвиден и евентуален втори тур.

Как ще гласуваме на 25 октомври и как върви подготовката за вота обясни говорителят на новия състав на Централната избирателна комисия доц. Стоянка Балова.

Големият брой кандидати няма да означава дълго прелистване на екрана на машината.

„Ще ги виждаме на две страници. По 14 ще бъдат на страница“, обясни Балова.

На първата страница ще бъдат разположени 14 кандидатски двойки, а на втората – останалите 13 и опцията „Не подкрепям никого“.

ЦИК вече определи, че машинно гласуване ще има във всички секции с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели и някои други категории секции, предвидени в Изборния кодекс.

Одобрената от правителството план-сметка за президентските избори е 116,928 млн. евро. В нея са включени разходите за подготовката и провеждането на вота, включително при евентуален втори тур.

Балова уточни, че средствата, които са непосредствено в бюджета на ЦИК за дейностите, за които тя говори в интервюто, са около 3 млн. евро. В тях по думите ѝ са прогнозно включени и възнагражденията на секционните и районните избирателни комисии и техническите сътрудници.

Очаква се този път секциите извън България да бъдат повече. Окончателният им брой трябва да стане ясен след 4 октомври.

Държавата разполага с около 12 800 машини за гласуване. По думите на говорителя на ЦИК обследване, извършено в края на миналата година, е установило около 2500 устройства, които са излизали от строя при предишни избори.

Балова добави, че машините не са били ремонтирани от 2021 г., когато са закупени от държавата. Предстои диагностика и профилактика, а там, където е необходимо – и ремонт.

Установените проблеми са различни – от принтери и дисплеи до дънни платки.

ЦИК предвижда на всички около 12 800 устройства да бъдат сменени батериите и флашпаметите.

След края на изборния ден официалният резултат от машинното гласуване ще бъде този от протокола, разпечатан от устройството, обясни Балова.

Контролните разписки също ще бъдат преброявани и резултатите от тях ще бъдат вписвани в протокола.

Целта е да може да бъде направена проверка между отчетеното от машината и физическите разписки.

„Другото е с цел засечка“, обясни говорителят на ЦИК за ръчното преброяване.

Според нея така гражданите ще имат възможност по-лесно да проследят дали броят на гласувалите и броят на разписките съвпадат.

За изборния ден се предвижда да има около 3000 техници в страната и чужбина, както и център за поддръжка. При проблем първо ще се прави опит повредата да бъде отстранена възможно най-бързо. Ако това се окаже невъзможно, след уведомяване на районната избирателна комисия секцията ще премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Затова всяка секционна комисия ще разполага и с необходимия брой хартиени бюлетини.

Балова посочи, че при предходните избори са се повредили 103 машини от близо 10 000 използвани устройства – около 1%.

От ЦИК се надяват след мащабната профилактика броят на проблемните устройства да бъде значително по-малък.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая на снимката

    3 1 Отговор
    колко ли е налапала от целия цирк?

    Коментиран от #12

    18:07 27.09.2026

  • 2 Много кандидат президенти

    1 0 Отговор
    Ако не им давахте по 20к евро и телевизионно време, щяха да се съберат на една страница.

    Коментиран от #5

    18:07 27.09.2026

  • 3 хаха

    4 1 Отговор
    "Ремонт на машините не е правен от годината, в която са закупени"

    Уникални са ориенталците... На прахосмукачките всяка година си правите ремонти а? Работи, не работи...няма значение.

    Това че не знаете в какво състояние реално са чия вина е? ХАХАХА

    18:08 27.09.2026

  • 4 Кочинландия

    2 2 Отговор
    Не гласувайте, съботирайте. Чупете, крадете и какво се сетите. Защото всичко е измама тук.

    18:09 27.09.2026

  • 5 народа е кадърен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много кандидат президенти":

    и грамотен иска да управлява

    18:10 27.09.2026

  • 6 Сложете Им ИИ !

    2 0 Отговор
    Който Направо !

    Да познава !

    Как Се Казваш !

    И За Кой Ще Гласуваш !

    18:12 27.09.2026

  • 7 Лили Диванова

    4 1 Отговор
    На кого е духала тая, за да я направят доцент?

    18:13 27.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Аз му викам оренастройване на машините ,аз се чудя как Европа си избира евродупетите ,според мен не ги избира ,там оФцете са по зле и от нас ,парите са само път властта ,затова Европа умира.урсулеза милиардерски ,магарето Мерц акционер в Блек рок ,всеки да си прави изводите ,неслучайно полицаите са най добре осигурени ,за да им пазят власта ,наближава времето на игрите на глада

    18:21 27.09.2026

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    18:22 27.09.2026

  • 10 ТРЯБВА ДА ГИ

    1 1 Отговор
    РЕМОНТИРА МАДУРО ОТ БАНКЯ, ТОИ ЗНАЕ КАК СЕ ПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИ

    18:24 27.09.2026

  • 11 Ддд

    1 0 Отговор
    Настройват "устройствата", да спечели Йотова. Искат да не оставят нищо на случайността.
    Нещо да не е ясно?

    18:24 27.09.2026

  • 12 Муравей Лапков

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "тая на снимката":

    Тая е доцентка, моето момче. Знаеш ри колко чужди публикации е изплагиатствала, за да стигне дотук?

    18:27 27.09.2026

  • 13 Горски

    1 1 Отговор
    Повечето пишман политици в милата ни родина са като кукувички от часовник! Наближат избори, покажат се, издуят се за пред роднините, ИЗКУКАТ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ НЯКОЯ ГЛУПОСТ и се приберат в кутийката си да следващите избори. В цялата палитра кандидати липсва вечния кандидат Йоло Денев. Защо изобщо теглят номера, това е такава отживелица.. просто да напишат имената на кандидатите по бюлетините - който е грамотен, ще се справи. Да махат тия номера да за неграмотните слуги на ГЕРБ и БСП и дъпъсъ! Само ромите и турците ползват тази номерация защото не могат да четат, дори не знаят за какво гласуват но имат право на избор. Всеки който не премине 10 процента да върне всички пари в хазната! Така ще е най-справедливо. Куцо, кьораво и сакато тръгнало да става президент. Даже може границата да се завиши още повече. Не е ли време, за следващите, най-важни избори за кметове в България, които определят кражбите на парите от тарикатите, тези номера да отпаднат за да намалеят неграмотните, платени гласоподаватели на Лойко. Шиши и Шарлатаните?

    18:35 27.09.2026

  • 14 ШЕФА

    1 0 Отговор
    13 000 000 Евро за ремонт и профилактика делено на 12 800 машини е 1 000 Евро на устройство !!!!!!! Честито на печелившите и на чиновниците,добра комисионна ще има !!! А Ганьо пр.стака бъхти на две места и живее на кредит !!! Гадев пребори корупцията !

    19:04 27.09.2026

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