ЦИК започва мащабна профилактика на устройствата и разяснителна кампания за избирателите

27 кандидатски двойки влизат в надпреварата за „Дондуков“ 2, а при машинното гласуване избирателите ще ги виждат на две страници на екрана. План-сметката за президентските избори е близо 117 млн. евро, като в нея е предвиден и евентуален втори тур.

Как ще гласуваме на 25 октомври и как върви подготовката за вота обясни говорителят на новия състав на Централната избирателна комисия доц. Стоянка Балова.

Големият брой кандидати няма да означава дълго прелистване на екрана на машината.

„Ще ги виждаме на две страници. По 14 ще бъдат на страница“, обясни Балова.

На първата страница ще бъдат разположени 14 кандидатски двойки, а на втората – останалите 13 и опцията „Не подкрепям никого“.

ЦИК вече определи, че машинно гласуване ще има във всички секции с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели и някои други категории секции, предвидени в Изборния кодекс.

Одобрената от правителството план-сметка за президентските избори е 116,928 млн. евро. В нея са включени разходите за подготовката и провеждането на вота, включително при евентуален втори тур.

Балова уточни, че средствата, които са непосредствено в бюджета на ЦИК за дейностите, за които тя говори в интервюто, са около 3 млн. евро. В тях по думите ѝ са прогнозно включени и възнагражденията на секционните и районните избирателни комисии и техническите сътрудници.

Очаква се този път секциите извън България да бъдат повече. Окончателният им брой трябва да стане ясен след 4 октомври.

Държавата разполага с около 12 800 машини за гласуване. По думите на говорителя на ЦИК обследване, извършено в края на миналата година, е установило около 2500 устройства, които са излизали от строя при предишни избори.

Балова добави, че машините не са били ремонтирани от 2021 г., когато са закупени от държавата. Предстои диагностика и профилактика, а там, където е необходимо – и ремонт.

Установените проблеми са различни – от принтери и дисплеи до дънни платки.

ЦИК предвижда на всички около 12 800 устройства да бъдат сменени батериите и флашпаметите.

След края на изборния ден официалният резултат от машинното гласуване ще бъде този от протокола, разпечатан от устройството, обясни Балова.

Контролните разписки също ще бъдат преброявани и резултатите от тях ще бъдат вписвани в протокола.

Целта е да може да бъде направена проверка между отчетеното от машината и физическите разписки.

„Другото е с цел засечка“, обясни говорителят на ЦИК за ръчното преброяване.

Според нея така гражданите ще имат възможност по-лесно да проследят дали броят на гласувалите и броят на разписките съвпадат.

За изборния ден се предвижда да има около 3000 техници в страната и чужбина, както и център за поддръжка. При проблем първо ще се прави опит повредата да бъде отстранена възможно най-бързо. Ако това се окаже невъзможно, след уведомяване на районната избирателна комисия секцията ще премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Затова всяка секционна комисия ще разполага и с необходимия брой хартиени бюлетини.

Балова посочи, че при предходните избори са се повредили 103 машини от близо 10 000 използвани устройства – около 1%.

От ЦИК се надяват след мащабната профилактика броят на проблемните устройства да бъде значително по-малък.