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Бил Гейтс: Тръмп греши за предпазните мерки при ИИ
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Бил Гейтс: Тръмп греши за предпазните мерки при ИИ

27 Септември, 2026 18:10 458 4

  • бил гейтс-
  • доналд тръмп-
  • изкуствен интелект-
  • регулация на ии

Съоснователят на „Майкрософт“ смята, че правилата за безопасност няма да отслабят позициите на САЩ спрямо Китай.

Бил Гейтс: Тръмп греши за предпазните мерки при ИИ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бил Гейтс заяви, че Доналд Тръмп греши, като се противопоставя на държавните предпазни мерки срещу рисковете от изкуствения интелект. По думите му подобни правила няма да поставят Съединените щати в неизгодна позиция спрямо Китай.

„Със сигурност всички държави би трябвало да искат въвеждането на такива предпазни мерки. Така че напълно не съм съгласен с твърдения от рода на: „Е, нали знаете, Китай няма да въведе тези мерки“, каза съоснователят на „Майкрософт“ в интервю за предаването Meet the Press на телевизия NBC.

Позицията му се разминава с тази на американския президент, който се противопоставя на строгата регулация на изкуствения интелект. Тръмп определи предупрежденията за екзистенциални рискове от технологията като „измама“, която може да навреди на американските иновации и да даде предимство на Китай.

„Това изобщо не е измама“, отговори Гейтс. Той допусна, че Тръмп може да промени позицията си, след като чуе аргументите на него и други представители на технологичния сектор. Според Гейтс предпазните мерки не поставят САЩ в неизгодно положение в надпреварата между двете държави.

Предупреждения за мащабни атаки

Гейтс заяви, че Китай също би подкрепил мерки за безопасност на изкуствения интелект, защото не иска да се превърне в мишена на атаки. Той не посочи конкретен международен механизъм, чрез който двете държави да координират подобни правила.

В по-ранен откъс от интервюто Гейтс предупреди, че изкуственият интелект е достатъчно мощен инструмент, за да „причини смъртта на един милиард души“. През август той посочи като възможни мащабни вреди кибератаки, измами и дезинформация, насочени срещу болници, финансови институции, енергийни мрежи и правителствени системи.

„Аварийният стоп“ не е достатъчен

Според Гейтс механизмът за аварийно спиране, известен като kill switch, не може да замени надзора на по-ранните етапи от разработката на сложни ИИ модели.

Трябва да следим всеки сложен модел и да записваме точно какво се случва. Съединените щати трябва да гарантират, че това се прави. Китай също ще иска да го направи.

Така спорът между Гейтс и Тръмп се съсредоточава не върху необходимостта от развитие на изкуствения интелект, а върху въпроса дали това развитие трябва да бъде съпроводено с държавни правила за наблюдение, тестване и ограничаване на опасното поведение на системите.

Източници: БНР, Блумбърг


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Само с един милиард ли смятат да ни съкращават ,бре този бил много милостив ,същия този говори открито за намаляване на населението ,земята е достатъчна за да няма гладни ,но не може да задоволи алчността на точно такива индивиди ,затова ще умират или по точно убиват още невинни ,за да могат те да живеят в охолство

    18:17 27.09.2026

  • 2 АЗ ПЪК СИ МИСЛЯ

    0 0 Отговор
    Че ИИ ще ни отърве от дърти пергиши. ЗЛОБНИ АЛЧНИ и ДЕМЕНТНИ СТАРЧЕТА които си правят филми порочни и за свое благо. И ХОРАТА ОБИКНОВЕННИТЕ ДОБРИТЕ ПАК ЩЕ СА ФАКТОР НА ЗЕМЯТА. БОГА НАШ НЯМА ДА ДОПУСНЕ ЗЛИНИ ИЗКУСТВЕНИ.

    18:32 27.09.2026

  • 3 Ригел

    0 0 Отговор
    Бил гей, били техната се отлага😂🤣🤣🤣

    18:35 27.09.2026

  • 4 101 далматинци

    0 0 Отговор
    101......

    18:47 27.09.2026