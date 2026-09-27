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Александър Исак ще пропусне оставащите три мача на Швеция

Александър Исак ще пропусне оставащите три мача на Швеция

27 Септември, 2026 16:05 429 0

  • лига на нациите-
  • александър исак-
  • швеция

Нито от Швеция, нито от Ливърпул съобщиха подробности за контузията на нападателя

Александър Исак ще пропусне оставащите три мача на Швеция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят Александър Исак ще пропусне оставащите три мача на националния тим от груповата фаза на Лигата на нациите заради лека травма и ще се завърне в клубния си отбор Ливърпул, съобщиха от Шведската футболна асоциация, предаде БТА.

27-годишният Исак се разписа при победата на Швеция с 2:1 над Румъния в петък. Сега за шведския състав предстои домакинство на Полша в понеделник, както и срещи с Босна и Херцеговина и Румъния, докато следващият мач на Ливърпул е срещу Манчестър Сити на „Анфийлд“ на 11 октомври.

Нито от Швеция, нито от Ливърпул съобщиха подробности за контузията на нападателя.

Централният защитник Ялмар Екдал, който играе за Бърнли в Англия, също напусна лагера на Швеция заради лека травма. „На този етап не са повикани заместници“, се казва в изявлението от тима.


Швеция
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