Франция изпраща само отбранителни средства в Саудитска Арабия

Франция ще изпрати в Саудитска Арабия само отбранителни военни средства, които ще бъдат използвани за защита на износа на петрол през Червено море. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред телевизия „Франс 2“, цитиран от Франс прес.

Решението включва войници, радари и отбранителни системи за саудитския терминал за износ на суров петрол Янбу. Преди дни френският президент Еманюел Макрон обяви, че средствата ще бъдат разположени за защита на обекта, който е бил атакуван от йеменските бунтовници хуси. Според Париж мярката трябва да помогне и за ограничаване на натиска върху цените на горивата.

Париж: Франция няма да е страна във войната

На въпрос дали хусите могат да възприемат френското присъствие като участие във военните действия, Баро отговори: „В никакъв случай. Това е стриктно отбранителна мярка.“ Той посочи, че Франция вече е разполагала военни средства за защита на свои съюзници и партньори, без да бъде смятана за воюваща страна.

Като пример министърът припомни операциите за защита на въздушното пространство на Обединените арабски емирства от ирански дронове. По думите му мащабът на новото разполагане ще зависи от нуждите, заявени от Саудитска Арабия, от възможностите на Франция и от развитието на ситуацията.

Опозицията настоява за парламентарен дебат

Ангажирането на френски сили предизвика призиви за обсъждане в парламента. Кандидатът на радикалната левица за президентските избори Жан-Люк Меланшон настоява за гласуване съгласно член 35 от френската Конституция.

Баро отговори, че ще има „хиляди възможности“ за дебат и посочи, че подобно гласуване се препоръчва след изтичането на четиримесечен период. Меланшон предупреди, че изпращането на войски означава Франция да се установи на военен театър. Той постави и въпроса как Париж би реагирал, ако базата бъде ударена.

Натиск върху маршрутите за петрол

Новото френско решение идва на фона на възобновени бойни действия в Йемен и офанзива на хусите към крайбрежието на Червено море. Намаляването на трафика през протока Баб ел Мандеб оказва сериозно влияние върху Саудитска Арабия, която е най-големият износител на суров петрол в света.

Баб ел Мандеб е ключов морски маршрут между Европа и Азия през Червено море и Суецкия канал. Значението му за Саудитска Арабия е нараснало допълнително, след като Иран започна сериозно да възпрепятства корабоплаването през Ормузкия проток от другата страна на Арабския полуостров.

Източници: БТА