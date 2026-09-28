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При руски обстрел в Харков са ранени 11 души, 6 от тях деца
  Тема: Украйна

При руски обстрел в Харков са ранени 11 души, 6 от тях деца

28 Септември, 2026 05:11, обновена 28 Септември, 2026 05:13 406 4

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  • пострадали деца-
  • украйна-
  • салтовски район

Ударът е поразил втория етаж на многоетажен блок в Салтовския район. Разрушени са два етажа на сградата.

При руски обстрел в Харков са ранени 11 души, 6 от тях деца - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При руски обстрел на многоетажен жилищен блок в Салтовския район на Харков са пострадали 11 души, включително шест деца. Ударът е попаднал във втория етаж на сградата, а при атаката са разрушени два етажа.

„Девет пострадали, сред които пет деца, получават цялата необходима медицинска помощ в Салтовския район. Вражеският удар е попаднал във втория етаж на многоетажна жилищна сграда“, съобщи Олег Синегубов, началник на Харковската областна военна администрация. По-късно той актуализира броя на пострадалите до 11 души, сред които шест деца.

Сред ранените деца са 12-годишно момиче, 8-годишно момче и 3-годишно момиче. На пострадалите се оказва медицинска помощ, съобщи Синегубов.

Съобщено е и за удар по Киевския район

По предварителна информация е нанесен удар и по Киевския район на Харков. Към момента няма допълнителни потвърдени подробности за щетите и пострадалите там.

Източници: Украинска правда


Украйна
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