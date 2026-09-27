Лудогорец победи румънци в контролна среща

Българският футболен клуб Лудогорец се наложи с 3:0 над румънския СЧМ Ръмнику Вълча в контролна среща, изиграна на стадиона на орлите "Хювефарма Арена" в Разград, предаде БТА.

Лудогорец започна в състав Иво Гърбич, Йоел Андерсон, Георги Терзиев, Иван Желизко, Амир Хаджиахметович, Руан Круз, Петър Станич, Франсиско Сон, Бърнард Текпетей, Омар Рекик и Ерик Маркус. "Орлите" очаквано надиграха съперника и вкараха голове чрез Маркус и Крус още през първото полувреме, а пет минути преди края на второто Кайо Видал оформи крайния резултат.

През този сезон Лудогорец приключи участието си в европейските клубни турнири, а при подновяване на шампионата "орлите" ще срещнат Черно море (Варна) като домакини. Мачът е насрочен за 4 октомври от 17:00 часа.