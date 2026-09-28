Тръмп обяви напредък с Китай и среща с шефа на Anthropic

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи срещата си с китайския лидер Си Цзинпин като „много продуктивна“ и заяви, че между Вашингтон и Пекин е постигнат значителен напредък. Белият дом представи резултатите от държавното посещение като стъпка към по-стабилни отношения, но оценки в американски медии посочват, че конкретните пробиви са ограничени.

„Направихме големи крачки, много положителни за двете страни“, каза Тръмп по време на разговор със Си. Американският президент допълни, че „и Америка, и Китай са много доволни“ от визитата и я определи като изключително успешна. Тръмп и Си са потвърдили, че ще се срещнат още два пъти до края на годината – на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай и на срещата на Г-20 в САЩ.

САЩ и Китай отварят канал за разговори за ИИ

Според Белия дом двете държави са създали специален диалог за така наречената „суперинтелигентност“ – термин, който администрацията на Тръмп използва вместо „изкуствен интелект“ за най-мощните нови системи. Следващият обмен по темата трябва да се състои до ноември 2026 г., а Вашингтон и Пекин са се договорили и за отделен канал за комуникация при инциденти, свързани с тази технология.

Договореностите са постигнати на фона на острата технологична конкуренция между двете държави. Белият дом съобщи още за консенсус по тарифното третиране на стоки за 30 милиарда долара във всяка посока, за създаване на съвет за инвестиции и за китайски ангажимент да внася от САЩ най-малко 10 милиона метрични тона въглища през 2027 и 2028 г.

Предстои разговор с ръководителя на Anthropic

Тръмп е поканил главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодеи на частна вечеря в Белия дом. По информация на Ройтерс срещата е планирана за неделя вечерта, а Axios я определя като първия разговор насаме между двамата. Поканата е отправена, след като Амодеи не е присъствал на държавната вечеря с китайския лидер.

Разговорът ще се проведе на фона на различията между двамата за безопасността и регулирането на изкуствения интелект. Амодеи призовава за забавяне на разработването на най-мощните модели, докато бъдат изградени по-надеждни механизми за сигурност. Тръмп отхвърля подобен подход и предупреждава, че прекомерните ограничения могат да отслабят американската позиция в надпреварата с Китай.

Тръмп и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън планират и среща с ръководители на водещи компании от сектора. Тя трябва да се проведе във вторник в Белия дом. На нея се очаква да бъдат обсъдени конкурентоспособността на САЩ, рисковете за сигурността и посоката на американската политика към изкуствения интелект.

Вашингтон пост посочи, че държавното посещение на Си е завършило с топли жестове и обещания за нови разговори, но без много ясно обявени пробиви. Така следващият тест за постигнатото ще бъдат бъдещите преговори по търговията, технологиите и правилата за развитие на суперинтелигентността.

Източници: Ройтерс, Axios, Вашингтон пост